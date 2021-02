Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 24 de febrero

ABC Actualizado: 24/02/2021 07:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, léelas siguiendo este enlace]

1. Igualdad y la Comisión del 8-M quieren volver a «tomar las calles» pese al coronavirus. El Ministerio de Igualdad y la Comisión organizadora de los fastos del 8-M, o Día Internacional de la Mujer, animan a «tomar las calles»ese día y que se escuche el grito de las mujeres que sufren aún desigualdades en España, pese a la amenaza latente de una cuarta ola de la pandemia. El formato de ese altavoz aún no está del todo claro. Lo definirán en los próximos días, anuncian. Por un lado, las organizadoras de las concentraciones convencionales en Madrid no descartan marchar por el centro de la capital, «siempre respetando las normas de seguridad y de higiene» que impone el coronavirus, declaran a ABC. Pedirán permiso y serán, en Madrid o en la ciudad donde se convoquen, las Delegaciones del Gobierno las que autoricen o desautoricen esas concentraciones por el riesgo de propagación de la enfermedad, responde, a su vez, el Ministerio de Sanidad a este diario.

2. El ingreso mínimo llega solo a uno de cada cinco hogares que lo necesitan. Casi un año ha pasado desde que el Gobierno pusiera en marcha de forma atropellada el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda que estaba destinada a ser la estrella de las prestaciones del Gobierno de coalición para luchar contra la pobreza en España en tiempos de pandemia. Pero la ayuda no termina de cuajar. Hasta en siete veces se ha visto obligado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a cambiar una prestación que hoy solo disfrutan uno de cada cinco hogares que lo necesitan en España. Detrás del fiasco están muchas barreras de entrada y cuellos de botella en Administración, que están impidiendo que se consolide este subsidio, que oscila entre un mínimo de 470 euros al mes y un máximo de 1.034 euros determinados por la situación familiar.

3. El próximo pleno de la Eurocámara retirará la inmunidad a Puigdemont. El Parlamento Europeo levantará con toda probabilidad la inmunidad a Carles Puigdemont en el pleno del próximo 8 de marzo. La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el martes con 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones la retirada de este provilegio al expresidente de las Generalitat y a los dos antiguos miembros de su equipo también reclamados por la justicia española, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres fueron elegidos en mayo de 2019 miembros del Parlamento Europeo porque en aquel momento aún no habían sido inhabilitados puesto que no han llegado a ser juzgados. El voto en la comisión de asuntos jurídicos (JURI) es secreto por lo que no se puede saber quien ha votado qué.

4. La negociación entre Gobierno y PP avanza para cerrar esta semana la renovación de RTVE y CGPJ. Mañana jueves el Congreso de los Diputados tendrá en el orden del día la votación de los seis vocales que le corresponde para conformar el nuevo consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE). A los que se añadirán los cuatro que corresponden al Senado. El Gobierno quiere cerrar ya esta semana un pacto global con el PP que tendrá su primera prueba en esta votación. La portavoz María Jesús Montero manifestó este martes su confianza en que «esta semana» se pueda alcanzar un acuerdo sobre «todas estas instituciones», en referencia también al Consejo General General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Gobierno plantea la negociación casi como un todo o nada. Quiere aprovechar el actual momento político y el acuerdo con el PP para abordar ahora esta cuestión para sacar adelante todas las renovaciones pendientes.

5. El Parlamento chavista pide al Gobierno la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela. El Parlamento, controlado por el chavismo, ha pedido al Ejecutivo Nacional la expulsión de la jefa de la delegación diplomática de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa. También ha exigido que se la declare «persona non grata» a raíz de las sanciones impuestas este lunes por el bloque europeo a 19 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a los que se les congelarán sus activos financieros en Europa. La medida de la UE ha sido extendida a jueces, políticos y militares, y que participaron en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, considerado por la oposición y por la comunidad internacional como una «farsa» y por la «violación de derechos fundamentales« en el país sudamericano.

6. Tiger Woods, hospitalizado tras sufrir un grave accidente de coche. Parece que la suerte no está del lado de Tiger Woods en los últimos tiempos. Después de un inicio de carrera en los que todo le venía de cara con un dominio absoluto del mundo del golf y una consecución de triunfos que le llevó a batir un registro tras otro, en los últimos años vive la parte amarga de la vida. El golfista sufrió ayer un grave accidente de tráfico en Los Ángeles y tuvo que ser operado de urgencia al sufrir múltiples heridas en las piernas. El vehículo del norteamericano, que viajaba solo, se salió de la calzada y cayó por un pronunciado terraplén.