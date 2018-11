Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 21 de noviembre

1. La Generalitat reconoce que nunca ha tenido la intención de cambiar su modelo lingüístico en las aulas. El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. El documento, consultado por ABC, concede total libertad al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán (la inmersión lingüística obligatoria) y seguir discriminando a los alumnos que piden también que el español sea lengua de uso en las aulas. El texto, que podría aprobarse a finales de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz verde a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal como establece la Justicia y tal como recoge la Lomce.

2. Torra reabre cuatro «embajadas» cerradas por el 155 y dos nuevas. Lisboa (Portugal), Zagreb (Croacia), Estocolmo (Suecia), Viena (Austria), Riga (Letonia) y Beirut (Líbano) serán las próximas ciudades en las que la Generalitat de Cataluña plantará las nuevas delegaciones, conocidas popularmente como embajadas catalanas, cuyo decreto específico para cada una de las seis nuevas sedes se aprobó ayer en la reunión semanal del gobierno catalán. Con esta decisión, el ejecutivo de Quim Torra sigue adelante con su plan de restablecer y ampliar la red de contactos políticos en el extranjero, que los anteriores gobiernos autonómicos -sobre todo los de Artur Mas y Carles Puigdemont- utilizaron, entre otras cosas, para difundir las supuestas bondades de la independencia de Cataluña y lanzar propaganda negativa contra la marca España. Lo aprobado este martes no es más que lo que el consejero de Acción Exterior, Transparencia y Relaciones Institucionales, Ernest Maragall (ERC), lleva anunciando desde que tomó posesión de su cargo -que, precisamente, deja esta semana para centrarse en la candidatura de ERC a la alcaldía de Barcelona- y que concretó como «segunda fase».

3. Trump pidió a sus abogados imputar a Hillary Clinton. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en abril al procurador de la Casa Blanca asesoramiento para que el departamento de Justicia imputara a su contrincante en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, y el exdirector del FBI James Comey, según ha revelado este martes el diario ‹The New York Times›. El abogado, Donald McGahn, que asesora al presidente en asuntos legales, le respondió que no es potestad del poder ejecutivo ordenar la imputación de nadie y que si procedía a hacerlo, se exponía a una demanda por abuso de poder que podría acabar con su recusación o ‹impeachment›. Alarmado, McGahn pidió al equipo legal de la Casa Blanca que elaborara un memorando sobre los riesgos de semejante orden.

4. Los jueces mantienen el caos jurídico sobre el impuesto de las hipotecas. El caos jurídico sobre el impuesto de las hipotecas se mantiene pese a la decisión salomónica del Gobierno, que decidió por decreto el pasado 8 de noviembre que fuera la banca quien lo pagase a partir de ahora, frente al posicionamiento del Tribunal Supremo, que había decidido todo lo contrario tan solo dos días antes, que fuera el cliente el que abonara este tributo. Y es que un juzgado de Málaga especializado en la materia dictó, el mismo día, dos sentencias contrarias a las que ha tenido acceso ABC; en una atribuía el impuesto al cliente y en otra, a la entidad financiera. Así, en un primer fallo, a 12 de noviembre, el juzgado de primera instancia 18bis de Málaga declaró nula una cláusula financiera incluida en una hipoteca de 2014 y determinó que es el banco (en este caso, el Santander) el que debía abonar los 1.990,31 euros generados por los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que asciende en este caso a 1.246,07 euros.

5. Moncloa piensa ya en las urnas pero priorizará los decretos sociales como el salario mínimo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer por primera vez que si es incapaz de aprobar los Presupuestos Generales de 2019 su intención de mantenerse en La Moncloa hasta 2020 estará comprometida: «Si no logramos aprobar los Presupuestos es evidente que mi vocación de llegar al fin de la legislatura se ve acortada», aseguró durante su intervención en un foro de «The Economist», celebrado ayer en Madrid. «Yo asumí unos Presupuestos que no eran míos, que había rechazado y nuestra vocación es tratar de llegar a un acuerdo presupuestario. El problema es que PP y Ciudadanos no quieren saber nada de los PGE y los independentistas piden cosas que no tienen nada que ver con los PGE. Están intentando judicializar la política», reprochó Sánchez, culpando al resto de formaciones de la situación actual.

6. Llega el spam electoral: los partidos podrán enviar mensajes al móvil y al correo sin permiso del dueño. Todos los grupos políticos están de acuerdo en impulsar una nueva ley de proteccion de datos. «Es una buena ley, garantista. Viene avalada por la Ley de Protección de Datos», ha asegurado el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. La ley ha llegado al Senado. Y una de las herramientas que propicia esta ley es que todos los partidos políticos podrán enviar su propaganda electoral sin consentimiento de los ciudadanos. Sin embargo, grupos como Ciudadanos, en palabras de su diputada en el Congreso Melisa Rodríguez, se «reservan el derecho a cambiar este punto durante el trámite parlamentario». Así, podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso durante el periodo electoral. A los expertos les preocupa, y avisan: «Pueden llevar a cabo incluso perfiles ideológicos. Legalmente es dudoso», apuntó ayer un abogado, Carlos Tomé.