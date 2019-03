Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 20 de marzo

1. PP y Ciudadanos solo tendrían mayoría en el Senado con listas conjuntas. La fragmentación del centro derecha será mucho más letal para el PP y Ciudadanos en el Senado que en el Congreso, por el sistema mayoritario que rige en las elecciones a la Cámara Alta, que bonifica de manera clara al partido más votado. El PP no aparece como ganador en ninguna de las encuestas que se están publicando, y desde un segundo puesto tendría imposible revalidar su mayoría en el Senado. La única solución será evitar la división del voto de centro derecha, y presentarse junto a Ciudadanos en listas conjuntas. En un estudio específico sobre los escaños de la Cámara Alta que circula estos días por los despachos de Génova se observa cómo la unión del PP y Ciudadanos les daría hasta 123 escaños, de los 208 que se eligen en las urnas el 28 de abril. Pero los dos partidos en candidaturas separadas solo sumarían 82, aunque tuvieran los mismos votos. A lo largo de la democracia, el Senado siempre se consideró una especie de «cementerio de elefantes», perfectamente prescindible en el sistema político español. Pero la Constitución le tenía reservado un protagonismo fundamental:el artículo 155.

2. Torra desoye a la JEC por tercera vez y el Gobierno renuncia a tomar medidas. Quim Torra no tiene pensado cumplir con los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) por los que se obliga a la Generalitat de Cataluña a retirar toda la simbología partidista que se exhibe en los edificios de titularidad autonómica. Ayer, a primera hora de la tarde , llegó a la mesa de trabajo del presidente de la Generalitat la tercera advertencia de la JEC, solo una hora después de que los servicios jurídicos volvieran a remitir un escrito a la JEC insistiendo en la defensa de los lazos amarillos, las pancartas señalando la existencia de «presos políticos» y la cartelería partidista que se exhibe en los espacios públicos que gestiona la administración autonómica catalana. Sin embargo, Torra solo hará caso al Síndic de Greuges, cuyo titular en funciones -pues tiene el mandato caducado desde el 2 de marzo- es Rafael Ribó, que está preparando un informe de acuerdo con el propio Torra. Este informe, como pronto, se concluirá mañana. Mientras tanto, fuentes del Gobierno de España señalaron ayer a ABC que no tienen pensado acudir motu proprio a la Fiscalía para que actúe contra Torra. Un Ministerio Público que ya está investigando el caso desde el lunes, día en que Cs lo denunció. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Cataluña se limitó a recopilar fotos de los «edificios representativos de la Generalitat» que ayer tenían «presencia de lazos amarillos (...) así como otros elementos» y remitirlos a la JEC.

3. La número 14 de Errejón también fue condenada por impagos a obreros en la reforma de un campo de golf. Ya es oficial: María Pastor Valdés irá en el puesto número 14 de la lista de Íñigo Errejón a la Asamblea de Madrid el próximo 26 de mayo. Al líder de Más Madrid no le importan los hechos probados vía judicial de esta integrante de Equo. Pastor no sólo fue condenada en 2010 a pagar casi un millón de euros por ayudar a evadir activos de la constructora de su padre para no pagar a los acreedores. Según ha comprobado ABC, también obra una sentencia de ese mismo año en la que estaba obligada a abonar 22.467,45 euros por no pagar las facturas de sus empleados en las obras de reforma del campo de golf de la Barganiza, en Siero, Asturias. La hija de Adolfo Pastor Alonso de Prado, el hombre que fue teniente de alcalde de Tierno Galván por el Partido Comunista de España, tuvo que volver a dar la cara ante la Justicia porque la empresa de la que era consejera, Promociones y Viviendas Cantorano S. L., no respondía a las facturas de los autónomos que contrataba. La sociedad era insolvente y la Justicia acabó reclamando los pagos a los cargos.

4. El Gobierno plantea vincular las nuevas pensiones de viudedad a la renta del beneficiario. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha abogado este martes por vincular las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario, una reforma que cree que se debería hacer «muy despacio», afectando solo a las pensiones futuras y no a las que ya se están cobrando. Durante su intervención en la jornada «El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa» organizada por APD, Mercer y Vidacaixa, Granado ha explicado que «si un hombre gana más que su pareja y su pareja fallece, no parece razonable seguir incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la familia». En este sentido, ha incidido en que lo «razonable» es mejorar las pensiones de muchas mujeres que al perder su pareja se encuentran con que han perdido «estatus y calidad de vida». Asimismo, ha sugerido una revisión de las prestaciones por incapacidad, de manera que se pueda plantear una «incapacidad parcial respecto al tiempo de jornada», que permitiría una jornada reducida «porque una persona puede que no este capacitada para trabajar ocho horas, pero sí cuatro».

5. ¿Quién es Roger B.H., «el monstruo de Albox», que violó a familiares suyos durante 44 años?. A Roger B.H. se le buscaba desde hace más de una década fuera de Reino Unido. Fuentes de la Policía Nacional confirman a ABC que se había refugiado en Albox, un pueblo de unos 11.000 habitantes de Almería, desde hacía «un tiempo». No precisan más. Se había domiciliado en este municipio, donde aprovechó la colonia de más de 3.000 ciudadanos británicos para que pasasen desapercibidos sus tibias nociones del español, así como su historial criminal con nada menos que 53 delitos de índole sexual cometidos en el seno de su familia. Comenzó por sus hermanos, en 1956, cuando el pederasta solo tenía 11 años de edad, y continuó por sus primos y sobrinos. Así, hasta ese volumen de agresiones y abusos sexuales cometidos con total impunidad durante 44 años: entre 1956 y 2000. Todas sus víctimas tenían entre 5 y 16 años en el momento de los hechos. La Policía habla del «monstruo de Albox» como el mayor pederasta de habla inglesa del siglo; uno de los mayores de la historia. Agentes de la Policía Nacional pusieron fin hace unos días (aunque la noticia se dio a conocer ayer) a la llamada de alerta de la National Crime Agency (la NCA británica), aseguró la portavoz del Cuerpo, María Fernández.

6. La primavera apunta más cálida y, en el sureste, también más seca. El invierno agota este miércoles sus últimas horas, con temperaturas más frescas de lo normal, con heladas nocturnas en amplias zonas del interior y con pocas precipitaciones. Pero a las 22.58 horas llega la primavera a España, y a partir del viernes los termómetros comenzarán a subir, alcanzando el sábado los valores habituales para esta época. Los altibajos en las temperaturas, no obstante, seguirán siendo patentes al menos hasta principios de la semana que viene. La predicción estacional que ha elaborado eltiempo.es, el portal dirigido por el meteorólogo José Antonio Maldonado, apunta a que la primavera seguirá la estela general del último mes y será «más cálida de lo normal en el interior de la Península», explica la experta Mar Gómez. «El promedio dice que las temperaturas estarán por encima de lo normal en el sur de Castilla y León, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en parte de Andalucía, en La Rioja, en parte de Aragón...», cuenta la meteoróloga.