Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 20 de febrero

1. El Pacto de Toledo echa el cierre sin una sola medida para sostener las pensiones. El gasto en pensiones sigue su escalada y el déficit no da tregua a las cuentas públicas, pero el acuerdo en el Pacto de Toledo tendrá que esperar; no parece que haya prisa. Sus señorías llevan dos años deshojando la margarita en busca de un consenso que permita sostener el sistema público de pensiones, pero son incapaces de entenderse. Solo lo han hecho en una ocasión y la única medida adoptada ha sido de más gasto. Desde 2018 la revalorización de la nómina de los jubilados se ha ligado al IPC con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, aunque con el voto en vota de organismos nacionales e internacionales. Ayer la comisión del Congreso escenificó el desacuerdo que impedirá a sus señorías recomendar al Gobierno una hoja de ruta que permita legislar y apuntalar las pensiones, sobre las que pesa un déficit superior a los 19.000 millones de euros. La tarea queda para la próxima legislatura. Tal y como avanzó ABC, el adelanto electoral ha dado la puntilla a unas negociaciones que ya estaban muy tocadas por la actitud del PSOE de legislar por libre, un proceder que ha dado a los grupos de la oposición la excusa perfecta para no poner sobre la mesa un acuerdo sobre pensiones que Pedro Sánchez podría rentabilizar en las urnas.

2. Un informe de Alcaldía concluye que Villacís ocultó su cargo en la sociedad. La alcaldable de Ciudadanos en el Ayunatamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante sus tres primeros años como concejal el cargo que mantenía en la sociedad patrimonial Iuriscontencia SL, empresa que compartía con su marido desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018. Además, no ha dicho la verdad respecto a su vinculación con esta entidad y este «incumplimiento», «omisión o falsedad de los datos» podría acarrear una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa de Madrid o, peor, el traslado de los hechos a la Fiscalía «por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal». Ya hay jurisprudencia al respecto. Así se constata en un documento interno que obra en manos del Gabinete de Alcaldía desde el 6 de mayo de 2018, y al que ABC ha tenido acceso. Según concluyen las 15 páginas del informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esta entidad acabó en 2009. Ayer mantuvo la versión de que en esa fecha vendió las participaciones y que en 2011 quedó como administrador único su esposo, Antonio Suárez-Valdés.

3. El fraude del atún rojo: «Está putrefacto, le he quitado 30 kilos al lomo por el olor, es una bomba». El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha presentado al juez centenares de pruebas contra la trama desarticulada en la operación Tarantelo el pasado junio con la detención de 79 personas. Las intervenciones telefónicas, a las que ha tenido acceso ABC, acreditan cómo el presunto grupo criminal, liderado por José Fuentes García, del Grupo RicardoFuentes e Hijos, uno de los empresarios más importantes del mundo en la captura, cría y venta de atún, comercializó miles de kilos de pescado en mal estado «a sabiendas» y urdió una trama en la que se investigan delitos contra la salud pública, contra la fauna, integración en organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. El grupo movía alrededor de 2,5 millones de kilos de atún ilegal al año, con los que obtenía unos beneficios superiores a doce millones de euros anuales. Está acreditado que se produjeron varias intoxicaciones por el mal estado del pescado.

4. Marchas masivas y silenciosas en Francia contra el antisemitismo. La unión sagrada de los representantes de las tres religiones del libro, todas las instituciones del Estado y todos los partidos políticos, con la excepcional de la extrema derecha, llevaron a cabo silenciosas manifestaciones de protesta y rechazo del antisemitismo, el mismo día que ochenta tumbas judías fueron profanadas con cruces gamadas nazis, en Quatzenheim (Bajo Rin), en Alsacia, culminando una inquietante escalada de odio racial. La marea negra de las manifestaciones de la franquicia de los chalecos amarillos, de la extrema izquierda a la extrema derecha populista, desde mediados de noviembre, ha agravado y ha dado un tufo de odio callejero a las estadísticas oficiales: los actos antisemitas crecieron un 74 % durante los doce meses. La violencia cruda, física y verbal, en cementerios y manifestaciones callejeras, con profanaciones de figuras emblemáticas de la mitología nacional, provocó una ola de estupor e inquietud.

5. ¿Qué fue lo que más dinero costó en el rescate de Julen?. Durante dos semanas, nadie se preguntó cuánto iba a costar esto. La única prioridad en el tiempo que Julen Roselló permaneció dentro del pozo de Totalán en el que perdió la vida era sacarlo de allí. Para ello fue necesaria una auténtica obra de ingeniería civil realizada en un tiempo récord. Fue imposible rescatarlo con vida, pero a los anales de la protección civil española pasará un dispositivo formado por más de 300 personas, muchas máquinas e incluso ingenios creados para la ocasión que desmocharon una montaña de extrema dureza que día tras día se negaba a entregar el cuerpo del pequeño de dos años. Cerrados ya los pozos y alejado el foco del Cerro de la Corona, empezaron a llegar las facturas de toda aquella operación. Cuando se amontonaron en la mesa de la Guardia Civil, la Benemérita preguntó a quién se las enviaba. Y al final ha sido la Junta de Andalucía la que asumirá en solitario los en torno a 700.000 euros en que se ha cifrado por el momento todo el operativo.

6. El Real Madrid solo jugaría la Euroliga si deja la ACB. El Real Madrid mantiene su pulso firme con la ACB. De hecho, el paso de las horas no ha ayudado a serenar los ánimos en el club blanco. Al contrario. L as vagas explicaciones ofrecidas por la Liga y los árbitros han reafirmado a la directiva madridista en su idea de abandonar la ACB si no se producen sanciones ejemplares. Tan claro lo tiene el Madrid que ha encargado un estudio jurídico para ver si es viable su marcha y si ese adiós sería compatible con su participación en la Euroliga, la única competición en la que participarían en caso de divorcio con la Asociación de Clubes. Por ahora, los pasos son cortos. Medidos. Tras su comunicado del lunes, en el que dejó claro que no le valían las explicaciones ofrecidas, el Real Madrid espera ahora que la ACB mueva ficha. «Hablan de transparencia, pero lo que queremos es que se explique lo que pasó en la última jugada. Por qué y cómo ocurrió. En qué se falló...», apuntan a ABC fuentes internas del club blanco, que piden al mismo tiempo un castigo ejemplar para los colegiados. «Si todos tienen tan claro que hubo errores graves, debe haber una sanción para ellos», apuntan.