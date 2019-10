Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 2 de octubre

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El PSC vuelve a romper con el constitucionalismo en Cataluña. El PSC anunció ayer que el próximo lunes se abstendrá en la votación de la moción de censura contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que se celebrará en el Parlamento autonómico catalán, y cuya alternativa lidera la portavoz de Cs, Lorena Roldán. De esta manera, los socialistas marcan distancias con Cs y el PP, partido que preside Alejandro Fernández en Cataluña y que apoyará a Roldán, y retoman la vía intermedia entre los partidos constitucionalistas y los independentistas. Además, la decisión del PSC compromete al PSOE y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, que ayer mismo aseguró que su Ejecutivo, pese a estar en funciones, podría «aplicar el artículo 155 sin problemas». La intención de voto del PSC la adoptó este martes la dirección del grupo parlamentario de los socialistas, en una reunión, siguiendo «las indicaciones» del primer secretario, Miquel Iceta, según confirmaron a ABC fuentes oficiales del PSC.

2. Ciudadanos denuncia a Celaá ante la Junta Electoral Central. «El PSOE sale a ganar las elecciones. Así de claro se lo digo». En estos términos se pronunció la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa del pasado viernes posterior al Consejo de Ministros. Pese a la neutralidad exigida por la ley electoral, la también ministra de Educación no dudó al reconocer que han «mostrado durante un año un escaparate potente de actuación». Por ello, Ciudadanos ha decidido denunciar ante la Junta Electoral Central lo que entiende como uso partidista de las instituciones por parte del Ejecutivo. En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, el partido reclama que se incoe expediente sancionador contra Celaá por buscar «inducir» el voto de los electores. El órgano que controla los procesos electorales en España debe decidir si el discurso de Celaá, a preguntas de los periodistas –algo que «no es excusa» para Cs–, supone una vulneración de la imparcialidad que deben guardar los poderes públicos.

3. Boris Johnson presentará hoy su oferta final sobre el Brexit a Bruselas. Con un nuevo acuerdo o sin ningún acuerdo, pero el Reino Unido dejará la UE dentro de 30 días. Así lo ha anunciado el primer ministro británico, Boris Johnson, a través de un comunicado de su partido, que celebra estos días su congreso en Manchester. Según el documento, hoy, durante su discurso de cierre, el líder conservador dará «detalles fieles» de un «compromiso justo y razonable» en el que «todas las partes puedan ponerse de acuerdo y construir». Eso sí: señala que los nuevos textos suponen la oferta final de Londres después de más de dos meses de negociaciones y deja claro que si Bruselas no se compromete con ella «este Gobierno no negociará más hasta que hayamos salido». Según un funcionario de Downing Street, «el Gobierno va a negociar un nuevo acuerdo o no habrá acuerdo».

4. Hoy se cumple un año del asesinato del periodista Khashoggi. El reloj se detendrá a las 13.14, hora de Turquía, a las puertas del Consulado de Arabia Saudí en Estambul para conmemorar el último momento en el que se vio con vida a Jamal Khashoggi hace justo un año. A esa hora, el periodista crítico con la casa real y columnista de The Washington Post, cruzó el umbral de la legación para recoger unos documentos que necesitaba para casarse con su novia turca, Hatice Cengiz, y nunca salió vivo de allí. Doce meses después el cuerpo sigue sin aparecer, doce meses que ha necesitado Mohamed Bin Salman (MBS), príncipe heredero de Arabia Saudí y persona a la que la CIA apunta como cerebro de la operación, para admitir al menos su «responsabilidad por ser el líder del país», aunque aseguró que «no sabía nada» de lo que calificó de «crimen horrible», según la entrevista concedida esta misma semana a la cadena CBS.

5. El PSOE aprieta a la alcaldesa de Móstoles, que se resiste a irse. El PSOE toca a rebato para apagar el fuego del Ayuntamiento de Móstoles (206.000 habitantes). La segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid, y el mayor bastión con que cuentan los socialistas en la región, corre peligro por los reiterados escándalos que envuelven desde hace semanas algunos nombramientos de la alcaldesa, Noelia Posse. Desde la dirección regional de su partido le advirtieron ayer de que podría enfrentarse a una expulsión y hasta el propio presidente Pedro Sánchez apuntó que lo que hicieran en el PSOE de Madrid estaría «bien hecho». No obstante, en el PSOE saben que el acta de concejal es de ella y que sólo ella puede renunciar. Podrían expulsarla del partido, pero no retirarla de la Alcaldía, salvo que así lo vote la Corporación. Y en el caso de Móstoles, esto supondría poner de acuerdo a partidos tan distintos y distantes como PSOE, Más Madrid Ganemos Móstoles,Unidas Podemos, PP, Cs y Vox.

6. Turno para Barcelona y Valencia en la Champions League. Tras el pinchazo del Madrid en el Bernabéu frente al Brujas (2-2) y la victoria del Atlético en Moscú (0-2), hoy jugarán sus respectivos partidos el resto de equipos españoles en la Liga de Campeones, el Barcelona y el Valencia. El conjunto dirigido por Celades busca reafirmar su buen inicio en Europa tras vencer al Chelsea y recibirá en Mestalla al Ajax, una de las revelaciones del pasado curso. Por su parte, el Barcelona espera confirmar su leve mejoría tras la victoria en Getafe ante el Inter de Milán. Y para ello confía en el Camp Nou, auténtico fortín en Europa. Una década sin perder en la fase de grupos (28 partidos consecutivos), registro que se amplía hasta los 32 encuentros seguidos incluyendo eliminatorias y que le confieren al guarismo entidad de récord. Pero no lo tendrá fácil ante el rocoso Inter de Antonio Conte, el técnico «Midas» que convierte en oro todo equipo que toca. El conjunto transalpino es el menos goleado (solo ha encajado dos tantos) de las cinco grandes Ligas y suma un pleno de 18 puntos en la Serie A.