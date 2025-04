Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 18 de diciembre

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, pincha en este enlace]

1. Ximo Puig mintió en las Cortes al negar que pagó una entrevista a The Guardian. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mintió en la sesión de control en las Cortes el pasado 26 de septiembre. Preguntado por la entrevista que le había publicado el diario británico «The Guardian» en 2016 y que había sido retirada tras expirar el periodo del acuerdo comercial, Puig negó que la Generalitat hubiera gastado dinero público : «Es absolutamente falso, punto y final», dijo vehemente. El jefe del Consell aseveró que los 43.000 euros que su Gobierno abonó a la empresa The Report Company fueron para una iniciativa de publicidad institucional coincidiendo con la «World Travel Market», y que en ningún caso era una «campaña de autobombo como las del pasado», pues no tenía «nada que ver con la entrevista». Dijo que los 43.000 euros fueron para un libro y un encarte publicitario en el diario británico.

2. Crece el optimismo en la izquierda con una investidura antes de final de año. La celebración de un pleno de investidura fructífero para los intereses de Pedro Sánchez antes de final de año no está en absoluto descartada. De hecho, diferentes fuentes implicadas en los diferentes espacios de negociación que se desarrollan estos días manifiestan en las últimas horas un mayor optimismo que en los días anteriores . Desde La Moncloa, pero también desde otros actores que han podido tener contacto con ERC, la sensación es que la negociación está encarrilada. Eso no significa que el acuerdo sea un hecho. Lo que se manifiesta es que el problema no será la negociación en sí entre PSOE y ERC, sino que ya todo depende solo de la decisión del TJUE este jueves sobre Oriol Junqueras. El Gobierno mantiene la cautela, pero creen que no será favorable a los intereses independentistas. Lo que en estos momentos sería fundamental para que ERC pueda seguir con su vocación de abstenerse.

3. Johnson quiere blindar por ley la fase de transición del Brexit. Desde aquellos tiempos en los que el primer ministro Boris Johnson prometía como un mantra que Reino Unido saldría de la Unión Europea el 31 de octubre, han pasado ya varios meses. Ahora se llena la boca de nuevas promesas pero con el respaldo de la mayoría absoluta: por un lado, asegura que el Brexit será el regalo de Navidad para los británicos y por otro, que blindará mediante una ley la fase de transición para que no sea mayor de un año. Así lo indicaron ayer fuentes del Gobierno, que aclararon que la nueva ley impedirá extender más allá de diciembre de 2020 el período de transición, que empezará el próximo 31 de enero, fecha límite para el divorcio.

4. La brecha norte - sur también se da en los sueldos. El coste laboral por trabajador y mes se ha situado de media en España en los 2.553,62 euros en el tercer trimestre de este año, un 2,2% más respecto al año pasado. Una cantidad de la 1.87,95 euros correspondería a salarios y 626,87 euros, a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto serían indemnizaciones y otras prestaciones sociales. Sin embargo, existen bastantes diferencias entre comunidades autónomas : por ejemplo las empresas vascas se gastan por empleado 500 euros más que la media nacional (3.101,60 euros), mientras que en Extremadura este gasto es más de 450 euros menor a la media nacional. Apenas 2085,42 euros por trabajador y mes.

5. Acusan a la iglesia mormona de acumular una fortuna de 100.000 millones de dólares a espaldas de Hacienda. Las arcas de la iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, acumulan una fortuna de cerca de 100.000 millones de dólares que debería estar dedicada a labores religiosas o caritativas. Lo ha revelado un miembro de la confesión, David Nielsen, que trabajaba como asesor financiero dentro de la iglesia y que ha presentado un «chivatazo» -una queja confidencial- a la Hacienda de EE.UU. La queja, a la que ha tenido acceso «The Washington Post», acusa a los líderes de la iglesia de engrosar sus arcas con diezmos de los feligreses que deberían estar dedicados a la caridad, lo que podría violar la legislación fiscal estadounidense. Las organizaciones religiosas están exentas de pagar impuestos por las donaciones que reciben.

6. El clásico se blinda con otros 500 antidisturbios. Llegó el clásico, 53 días después de que la Liga decidiera aplazarlo. Más de mes y medio en el que, lejos de aplacar los ánimos de los grupos soberanistas, no se ha hecho mas que darle pábulo a la seguridad que debe rodear un partido sobre el que muchos aún mantienen dudas que deba disputarse. Objetivo cumplido para el separatismo, que ha logrado mantenerlo en el candelero de forma prolongada, publicitando la grave crisis política y social que se vive en Cataluña y filtrando mensajes secesionistas que han ido calando en los medios de comunicación y proyectándose al extranjero. Con el Barcelona y la Generalitat asegurando que el partido se celebrará con total normalidad, Tsunami Democràtic mantiene su intención de bloquear los accesos al estadio desde cuatro horas antes del inicio del choque y se sigue en vilo por los actos reivindicativos y violentos que puedan producirse en las gradas durante la disputa del encuentro