Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 18 de agosto

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. La rápida acción del núcleo duro europeo deja en evidencia a Sánchez. Tres mensajes en la red social Twitter para dar constancia del despegue de los aviones A400M desde la base de Zaragoza y de su llegada a Dubái. Esa ha sido la presencia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la sociedad española para abordar la crisis en Afganistán, donde 25 españoles se encuentran en el aeropuerto de Kabul a la espera de la repatriación; así como personal afgano colaborador cuya cifra es indeterminada aún pero se cifra en 400. Sin comparecencias, sin ruedas de prensa. Un plan silencioso, de mínimo desgaste ante lo que pueda pasar y condicionado también por su estancia veraniega en Lanzarote, que finalizará la próxima semana pues el martes se reúne el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones del Gobierno. Esta falta de presencia fue criticada por los partidos de la oposición mientras otros líderes europeos e internacionales conversan, convocan a sus cámaras y dan cuenta públicamente de las iniciativas de sus gobiernos.

2. EE.UU. organiza con los talibanes la salida de miles de afganos. Los talibanes buscaron ofrecer este martes una imagen de moderación y control de la situación, dos días después de entrar en la capital de Afganistán, Kabul, y de haber tomado el control del país. Lo hicieron en una rueda de prensa llena de promesas y buenas intenciones, pero en la que no se ocultó que la sujeción estricta a la ley islámica dominará la vida pública en el país a partir da ahora. «Perdonamos a todos, a todos los que han peleado contra nosotros. No queremos repetir otro conflicto, otra guerra, y queremos acabar con los motivos del conflicto », dijo el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. Las autoridades estadounidenses han establecido conversaciones con los talibanes para organizar la salida de los afganos que cooperaron con ellos. «Los talibanes nos han dicho que están preparados para ofrecer salvoconducto a civiles camino del aeropuerto», aseguró el asesor nacional de seguridad de Biden, Jake Sullivan. Añadió que no hay un periodo de evacuación determinado, pero que la estimación es que «vaya hasta el 31 de agosto».

3. El IVA sin cobrar, el impuesto fantasma y los otros agravios que reclama Ayuso a Moncloa. Un auténtico rosario de quejas jalonan las relaciones entre el Gobierno de Madrid y el central. En realidad, las protestas son casi exclusivamente unidireccionales: van desde la administración regional hacia la nacional. Madrid reclama al Ministerio de Hacienda un dinero que no se le abonó del IVA, o se calculó erróneamente en las entregas a cuenta; considera que se le van a dar menos fondos de los que les corresponden de los llegados de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia; y pide un trato más equitativo en los Presupuestos Generales del Estado. En dirección contraria, algunas insinuaciones sobre la inadecuada fiscalidad que se aplica en Madrid, y un sentimiento generalizado de que se azuza de continuo la llama de la discordia con una «política de confrontación constante».

4. Calviño se enfrenta a Ribera, Bolaños y a Unidas Podemos por la futura eléctrica pública. Nuevo choque entre los dos socios de Gobierno. Incluso, entre dos vicepresidentas y un ministro del equipo socialista. En este caso, por la intención de Unidas Podemos de crear una compañía eléctrica pública con las centrales hidroeléctricas que vayan finalizando su concesión administrativa, proceso que tardará unos veinte años. Este guante había sido recogido recientemente tanto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, agobiada por el espectacular incremento de los precios de la luz en los últimos meses, como por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, nuevo ‘hombre fuerte’ del Gabinete de Sánchez. Ante la obviedad de que esa iniciativa no servirá para bajar los precios récords de la luz ni a corto ni a medio plazo , la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuestionó ayer en Cádiz la utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada de los precios.

5. Los españoles en Vietnam piden vacunas y ayuda contra el Covid. Por lo general, la vacunación contra el coronavirus depende del Gobierno de cada país, tanto para sus nacionales como para los residentes extranjeros. Pero Vietnam, que sufre un grave repunte de la epidemia y una acuciante escasez de vacunas, abrió la puerta en junio a que otros gobiernos inmunizaran a sus propios ciudadanos a través de sus embajadas. Así lo ha hecho Francia, que a finales de julio empezó un programa para vacunar a sus 5.000 nacionales tanto en la capital, Hanói, como en Ciudad Ho Chi Minh, su urbe más moderna y desarrollada. Como esta iniciativa se ha limitado solo a los súbditos galos, ha sido contemplada con admiración y un puntito de envidia por los otros extranjeros instalados en esta bella nación del sudeste asiático. Entre ellos los casi medio millar de españoles, muy preocupados por el agravamiento de la epidemia durante los últimos meses.

6. Pau Gasol mantiene las dudas sobre su retirada de las canchas. Pasan los días y se acerca la apertura de la temporada ACB. El sorteo de los cruces de la Supercopa dio inicio ayer a la cuenta atrás para el comienzo de curso y con ella se acelera también el reloj para conocer el futuro de Pau Gasol, cuya carrera deportiva sigue en el aire a la espera de que decida si continúa un año más o si cuelga definitivamente las botas tras más de dos décadas como profesional. Se fue de vacaciones el pívot hace ya diez días y lo hizo con deberes. Después de haber confirmado su retirada de la selección tras la eliminación de España en los Juegos de Tokio, Pau aseguró que necesitaba un tiempo junto a su familia para decidir qué hacer con su futuro. Decisión que aún no ha comunicado y que mantiene en vilo al mundo del baloncesto y al Barcelona, ya de vuelta al trabajo con la incertidumbre sobre la continuidad del jugador catalán.