Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 17 de octubre

1. Iglesias negociará directamente con Junqueras los Presupuestos. Los partidos independentistas catalanes piden «movimientos» al Gobierno para dar su apoyo a los Presupuestos, pero el que se mueve es Pablo Iglesias. El líder de Podemos anunció que tiene la intención de reunirse «lo antes posible» con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel para «hablar de política». El del líder de Podemos es el primer movimiento para tratar de acercar a ERC al acuerdo presupuestario que su grupo rubricó con el Gobierno la pasada semana, una tarea que, auguran fuentes independentistas, no será fácil. La jornada comenzó ayer con cuatro jarros de agua –de ERC, PDECat, PNV y Compromís– para enfriar el optimismo con el que Unidos Podemos y el Ejecutivo están afrontando la negociación de los Presupuestos. El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, advirtió a Pedro Sánchez de que si no hay un «cambio de escenario» respecto a los políticos catalanes presos «difícilmente» su partido podrá apoyar las cuentas. El propio Campuzano había apuntado apenas unos días antes a la necesidad de desvincular la cuestión de los presos secesionistas de las negociaciones presupuestarias, pero el diputado enmendó su postura, lo que complica el acuerdo.

2. Otras consejerías de la Junta de Andalucía repartieron más de 3.500 millones con el «método ERE». La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha impulsado una causa penal por supuesta corrupción en la Junta de Andalucía con una dimensión económica que puede dejar cortas las cifras manejadas en el caso ERE (855 millones de euros). La magistrada analiza si otras consejerías del Gobierno socialista utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a la agencia IFA/IDEA y eludir los controles administrativos a la hora de gastar. ¿En qué consistía el «método ERE»? La Consejería de Empleo enviaba al citado ente público los fondos, mediante el discutido mecanismo de las denominadas transferencias de financiación, que sirvieron para pagar ayudas a prejubilados y empresas en crisis. Este método carecía de las más elementales exigencias de vigilancia y publicidad para repartir subvenciones e impedía a los interventores de la Junta fiscalizarlas. El radio de acción de la nueva investigación judicial, que ha irrumpido en la precampaña de las elecciones andaluzas, superaría los 3.500 millones de euros.

3. La cúpula de Dia investiga un agujero en sus cuentas de 2017. La crisis bursátil de Dia ha saltado más allá del parqué. La cúpula directiva de la cadena de supermercados investiga un «agujero» de unos 70 millones de euros en sus cuentas de 2017, lo que, según han confirmado varias fuentes cercanas al grupo consultadas por ABC, ha generado un terremoto corporativo dentro de la compañía de distribución española. El pasado lunes, tras detectarse ese desfase, el director ejecutivo de Dia desde 2011, Amando Sánchez Falcón, fue suspendido de empleo y sueldo durante un mes, aunque en los círculos de la empresa se da por sentado que es un trámite antes del despido definitivo. Apartar de la compañía a Sánchez Falcón, directivo procedente de Abengoa, ha sido solo una de las medidas que ha tomado la empresa, que también anunció ayer a sus directivos la creación de una división para el control financiero y las buenas prácticas, que será la encargada de detallar lo ocurrido. Además, el consejero delegado de la cadena de supermercados, Antonio Coto, aseveró que se reunirá con los auditores del grupo, la firma KPMG, para esclarecer la situación, según las mismas fuentes.

4. El Congreso aprueba sancionar a las empresas que no tengan mujeres jefas. Las empresas que en 2023 no tengan mujeres en puestos de responsabilidad y una presencia equilibrada de éstas en los consejos de administración de sociedades serán sancionadas. El Congreso respaldó ayer la tramitación parlamentaria de una ley de igualdad que, entre otras medidas, prevé sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que no concilien o extingan un contrato durante el embarazo. Se trata de una norma con 49 artículos, que hace un repaso por toda la normativa laboral española, afecta a siete leyes, a tres reales decretos y a siete directivas comunitarias que buscan «revertir» la situación de discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral. Pero la oposición la considera «un parche» y ya anuncia enmiendas para modificar el texto.

5. Cinco implicados en el caso Khashoggi son próximos al príncipe saudí, según el NYT. Cinco de los quince implicados, según Turquía, en la desaparición del disidente saudí Jamal Khashoggi son cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, informó este miércoles el periódico The New York Times. Uno de ellos, Maher Abdulaziz Mutreb, es un acompañante habitual del príncipe heredero en sus viajes al exterior y el rotativo neoyorquino lo ha identificado desembarcando de su avión en París y Madrid, y entre su círculo de seguridad en Naciones Unidas, Houston y Boston (Estados Unidos). Otros tres implicados también son parte del anillo de seguridad de Mohamed bin Salman, mientras que un quinto es un médico forense del Ministerio del Interior saudí, cuya supuesta relación con el príncipe heredero no detalla el The New York Times.

6. Asesinato del lotero de Boadilla: su hijo, detenido, principal sospechoso. Pasaban pocos minutos de las siete de la mañana de ayer cuando un grupo de trabajadoras de limpieza de la escuela infantil Romanillos (Cazorla, 2) observó con extrañeza un Mercedes-Benz CLA 200d, tipo ranchera, aparcado un metro fuera del espacio habilitado en la calzada. Un «detalle» al que no dieron mayor importancia. Ninguna podía imaginar que Rafael, un lotero de 65 años que regentaba la administración más céntrica de Boadilla del Monte, yacía dentro asesinado desde la noche anterior. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, detuvo en la tarde de ayer a su hijo y trata de esclarecer ahora si está o no relacionado con el crimen. Su cuerpo, tirado entre el asiento del conductor y el del copiloto, no fue hallado hasta casi seis horas después, momento en que un repartidor de publicidad descubrió a un hombre ensangrentado que permanecía inmóvil en el interior del vehículo. De inmediato, dio la voz de alarma en la propia escuela infantil, desde donde llamaron al 112. Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del Summa –además de una dotación de Protección Civil de Boadilla–, que solo pudieron confirmar el fallecimiento.