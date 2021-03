Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 17 de marzo

Actualizado: 17/03/2021 07:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando aquí]

1. El caos por el Covid abre una grieta en la privacidad de los datos del SEPE. El Covid asestó al SEPE el golpe definitivo para que el organismo, que ya sufría una gestión del siglo pasado, entrara en colapso. La necesidad de gestionar los cerca de cuatro millones de ERTE que se presentaron al comienzo de la pandemia obligó al servicio público de empleo a echar mano de todos sus recursos para poder gestionar el alud de expedientes. Con la presión de este torrente de peticiones de ayuda, el organismo público volcó a todo el personal en la resolución de los problemas, además de contratar a 1.000 empleados temporales. A todos se les facilitó, con un golpe de clic, el acceso a los datos almacenados de millones de ciudadanos. «Cualquier auxiliar administrativo, sea personal funcionario, laboral, interino o contratado por algún programa específico, tiene técnicamente a su disposición una ingente cantidad de datos personales de cualquier persona de este país. Se tiene acceso a datos completos sin ningún tipo de cifrado, encriptamiento o barrera de seguridad que impida acceder a esos datos», apuntan las fuentes consultadas por ABC.

2. Iglesias intenta reflotar Podemos tras perder poder en casi toda España. Unidas Podemos (UP), y también Podemos por separado, ha perdido representación en todas las comunidades autónomas en las que se ha presentado desde las elecciones de 2015. Hay una excepción, y reciente: Cataluña. Jèssica Albiach, candidata de los comunes el pasado 14 de febrero, logró mantener los ocho escaños en el Parlament que sacaron en 2017. Sin embargo, el balance en el resto de territorios a los largo de los últimos años es demoledor. En picado. La decisión del vicepresidente segundo y secretario general de Podemos de dejar el Gobierno para presentarse como candidato en Madrid el 4-M confirma la extrema debilidad del partido y la necesidad de reconstruir el proyecto. «Iglesias sacrifica la vicepresidencia para unificar a la izquierda contra la ultraderecha y consolidar a UP en Madrid como partido con representación», explicaban el lunes desde su entorno.

3. Los secesionistas paran una nueva factura a Sánchez: una ley de amnistía generalizada para ellos. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se recompone y sopesa qué consecuencias tendrá la salida de Pablo Iglesias para el día a día de la coalición, sus socios parlamentarios le advierten de que la mayoría de investidura también está tocada. ERC no esconde su malestar porque la mesa de negociación bilateral no ha conducido a ninguna parte 14 meses después de la investidura, por el recurso de la Fiscalía al tercer grado de los condenados por el 1-O o porque el PSOE celebrara la semana pasada la retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont. EH Bildu protesta porque Sánchez coquetea con la derecha cada vez que puede, en alusión a Ciudadanos, y al PNV le disgusta que el jefe del Gobierno siga concediendo a los abertzales el estatus de socio útil además de su tardanza a la hora de cumplir sus compromisos.

4. La UE investigará la ‘ley Celaá’ tras pedir amparo la concertada. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido la solicitud de amparo que hizo la concertada por considerar este sector que la ‘ley Celaá’ conculca la «Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y «constituye un ataque sistémico al Estado de Derecho en España por el carácter fundante que tienen los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea». La mencionada Comisión ha declarado admisible la petición de la concertada «ya que entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea», señala su presidenta, Dolors Montserrat, en una carta enviada a los solicitantes de amparo y a la que ha accedido ABC. Por ello, la Comisión Europea llevará a cabo «una investigación preliminar sobre este asunto», dice la misiva.

5. Europa desoye el criterio científico y deja en pausa la vacuna de AstraZeneca. A pesar de que la mayoría de los reguladores de medicamentos de prestigio, incluyendo la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud, continúan insistiendo en que la vacuna Oxford/AstraZeneca es segura y que sus beneficios superan con creces los riesgos, gran parte de Europa ha decidido suspender su administración. El miedo se ha extendido como la pólvora en una quincena de países, lo que está provocando no solo un choque de criterios sino que se aviven las tensiones con el Reino Unido, que abandera esta vacuna. Los británicos creen que la suspensión se debe a razones políticas que no están relacionadas con la lógica. La situación es tan acuciante que la EMA tuvo que salir ayer al paso de esta situación con una comparecencia extraordinaria de su máxima responsable, Emer Cooke, en la que reiteró que no ve «vinculaciones causales» entre los casos de trombosis aparecidos en diversos países y la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19.

6. Turno del Atlético de Madrid para buscar los cuartos de final de la Champions. El matrimonio entre Joao Félix y Simeone, ya sea por amor o por conveniencia, renovó ayer sus votos en una rueda de prensa conjunta repleta de guiños de un lado y de otro. Empezó el portugués diciendo que es feliz en el Atlético, que la celebración contra el Villarreal iba para Lodi y que está aprendiendo mucho de su entrenador. Pero lo que seguramente más gustó al argentino fue que firmara debajo del discurso que pronunció hace no mucho —y se interpretó como un dardo hacia el jugador—, cuando dijo que solo con el talento no alcanzaba: «Sin voluntad, el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores con mucho talento a los que les faltó algo para llegar a ser ‘top’. No quiero ser uno más de esos. Intento poner mi calidad y mi voluntad para ello», señaló Joao antes del partido de hoy contra el Chelsea (21.00 h., M+ Liga de Campeones).