Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 17 de julio

17/07/2019

1. La oposición redobla la presión a Batet para que deje de proteger a Sánchez. La ausencia de control parlamentario al Gobierno en funciones tras casi tres meses de las elecciones llevó ayer al PP, Ciudadanos y Podemos a poner de nuevo el grito en el cielo. Los días pasan sin que el Ejecutivo socialista comunique a la Cámara en qué fecha tiene previsto cumplir con la obligación de comparecer al haber participado en dos Consejos Europeos —el ordinario de los días 20 y 21 de junio, y el extraordinario de los días 30 de junio y 1 de julio—. La ley que regula la Comisión Mixta para la UE así lo establece y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se vio abocada a recordárselo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hace varios días sin que la gestión haya dado sus frutos. La política catalana admitió ayer no haber recibido ninguna noticia de La Moncloa cuando la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, le preguntó si existía respuesta del Ejecutivo. A la vista de esta situación, el partido de Albert Rivera decidió ayer elevar la presión y presentar un escrito dirigido a la Mesa del Congreso en el que solicita a Batet que recuerde a Sánchez «formalmente y por escrito» la obligación de comparecer ante el Pleno para que pueda fijarse la convocatoria «a la mayor brevedad posible».

2. EE.UU. adoptará el nuevo acuerdo fiscal con España para facilitar inversiones. El Senado de Estados Unidos en pleno ha decidido este martes de forma casi unánime a favor de votar sobre el nuevo tratado tributario con España, atascado en el Capitolio desde hacía cinco años. Prácticamente todos, republicanos y demócratas, se han unido en contra el intento de bloquearlo de un único senador republicano, Rand Paul de Kentucky, que ya tuvo el acuerdo congelado en la comisión financiera de la cámara alta por considerar que era una concesión inaceptable a la Hacienda española. El voto de este martes es el primero en el pleno del Senado sobre un acuerdo negociado en 2013 por los gobiernos de Barack Obama y Mariano Rajoy y que tiene como finalidad acabar con la doble imposición y aligerar el peso tributario para las inversiones mutuas entre particulares y empresas de los dos países. De los 100 senadores, 94 han votado a favor, cinco han estado ausentes y sólo uno, Paul, se ha opuesto. Se abre ahora un plazo de 30 días en que el Senado ratificará con toda probabilidad el acuerdo, que después entrará ya en vigor.

3. Sánchez aprobará la tasa Google aunque no haya acuerdo en la UE. El Gobierno aprobará la tasa Google, haya o no haya acuerdo en la Unión Europea para adoptar un gravamen continental a los servicios digitales, aunque su inminencia divide a los ministerios de Economía y Hacienda. La titular en funciones de Economía, Nadia Calviño, afirmó ayer que el Ejecutivo presionará para que haya un tributo similar en la OCDE o en la UE, pero, si no hay acuerdo, el Ejecutivo no rechaza implantarlo de manera unilateral en España. «El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o el ámbito mundial», destacó tras la inauguración de DigitalES Summit 2019. Si bien en la oferta de acuerdo programático que envió el PSOE a Podemos solo se hablaba de impulsar un impuesto a los servicios digitales en el plano europeo, desde el Ministerio de Hacienda siempre se ha venido defendiendo que la intención del Gobierno es aprobar la tasa Google en España en cuanto sea posible. .

4. México y Guatemala cierran filas para no dar asilo a emigrantes. El Gobierno de México rechazó las nuevas medidas aprobadas por Donald Trump para limitar las opciones de solicitar asilo en EE.UU. a los inmigrantes que entren por tierra desde su país. «México no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida y seguridad en su país de origen por motivos de persecución», dijo en rueda de prensa el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Ebrard descartó que la medida convierta a México «de facto» en un «tercer país seguro», ya que las personas que sean deportadas desde EE.UU. deberán ser devueltas a su nación de origen y no a México. En ese aspecto, el canciller reiteró que México no planea convertirse en un «tercer país seguro», un acuerdo bilateral que implica que los inmigrantes que pidan asilo en EE.UU. tras haber atravesado previamente México tendrían que tramitar allí su solicitud de refugiados. Trump quiere firmar este acuerdo con López Obrador para reducir la presión en la frontera.

5. Educación rectifica y ampliará las ayudas de comedor y transporte también a los centros concertados. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha rectificado e incluirá a los alumnos matriculados en centros privados concertados en las próximas convocatorias destinadas a sufragar los servicios de comedor y transporte escolar en Ceuta y Melilla. Este periódico informó hace tres semanas de una resolución publicada en el BOE el pasado 17 de junio a través de la que se convocaban ayudas de comedor y transporte para el próximo curso 2019/20 para los alumnos de Ceuta y Melilla que estaban solo destinadas a los alumnos de centros docentes públicos. Los alumnos de los centros privados concertados se quedaban fuera. Consultado entonces el Ministerio de Educación por los motivos, fientes del departamento se limitaron a argumentar que «la convocatoria es la misma que en los últimos años, no ha cambiado», dando por hecho que el PP tampoco cambió las cosas. Sin embargo, han dado marcha atrás.

6. Bale no tiene quien le fiche porque no quiere que le fichen. Dos no se pegan si uno no quiere y dos no negocian si uno no quiere ni comenzar a hablar. Gareth Bale cumple 30 años con el deseo de quedarse en el Real Madrid por encima de todas las cosas y los intermediarios internacionales, que auguraban un buen negocio con el galés, el diez por ciento de la transferencia a la Premier, manifiestan que es su negativa a escuchar ofertas la razón que frena un traspaso que «sería fácil de conseguir» si el jugador y su representante, Jonathan Barnett, quisieran entrar en liza. El problema para el club blanco es que el galés y su apoderado no mueven ficha y en esta situación no puede comenzar la partida. Los agentes europeos, ávidos de dinero en el mercado de verano, subrayan que Bale no tiene quien le fiche porque no quiere que le fichen, porque hace todo lo posible para que no le contraten y los mediadores no desean perder el tiempo mientras negocian decenas de operaciones que les conceden rédito seguro.