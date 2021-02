Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 17 de febrero

Actualizado: 17/02/2021 07:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes consultarlas siguiendo este enlace]

1. El entorno de Aznar y Rajoy se desmarca de Casado por querer romper con el pasado con el cambio de sede. El Partido Popular ha reaccionado al mal resultado de las elecciones catalanas del 14-F con un golpe sobre la mesa para romper de una vez por todas con su pasado más oscuro de corrupción, que otra vez ha sido protagonista en una campaña electoral. Ante el Comité Ejecutivo Nacional, Pablo Casado anunció la mudanza de la sede nacional para dejar atrás, como parte de una etapa negra, todo un símbolo, Génova, 13, que se relaciona sin remedio con los escándalos del partido de épocas anteriores. ¿Qué opinan políticos del PP de esas etapas del pasado con las que se quiere romper? Fuentes consultadas que formaron parte del partido de Aznar y de Rajoy señalaron que el gesto de cambiar de sede es una decisión «difícil que no puede contentar a todo el mundo dentro del partido», y que ayer no era el día más apropiado para hacerla pública.

2. Asaltos a oficinas bancarias y contenedores ardiendo en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel. Asalto a oficinas bancarias, contenedores ardiendo, enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d’Esquadra por las calles del centro de Barcelona... El fantasma del otoño de 2019 reapareció ayer en Barcelona con una nueva jornada de disturbios y altercados que sembró el caos en el centro de la ciudad y se extendió a otros ciudades catalanas y a Valencia. En esta ocasión, el detonante fueron varias manifestaciones convocadas para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y que degenaron en graves incidentes. Hasel, condenado por la Audiencia Nacional a dos años, cuatro meses y 15 días de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, ingresó ayer en prisión tras ser desalojado por los Mossos de la Universidad de Lérida, donde se había atrincherado.

3. Junts encarece la negociación, exige a ERC un giro en el Congreso y añade a la CUP. Se vislumbra un nuevo tripartito en el próximo Govern catalán, pero no en la línea del que se puso en marcha en 2003 y se reeditó en 2006. Ahora, ERC y Junts apuestan decididamente por incorporar a la CUP (antisistema) a la Generalitat. Los de Pere Aragonès (ERC) quieren, además, que En Comú Podem se añada y se forme, por lo tanto, un cuatripartito, pero Jordi Sànchez, número dos de Junts y cerebro de este partido en la negociación política, solo aceptaría la incorporación de los comunes si estos, con Jéssica Albiach al frente, aceptan los postulados independentistas. Una línea que, al menos de momento, los de Albiach no están dispuestos a cruzar. Todavía no se han producido negociaciones al detalle para la configuración del Govern catalán, que tiene que salir de las elecciones autonómicas del 14-F, pero ayer se llevaron cabo contactos preliminares privados y declaraciones públicas.

4. Cataluña tiene el doble de entes públicos que Madrid y País Vasco. «El Estado de las autonomías ha sido una historia de éxito». Así resumió ayer el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, el estudio elaborado por el organismo y la Cámara de Comercio de España, «45 años de evolución económica, social y empresarial de las CC.AA» que recoge las diferencias de PIB per cápita entre regiones de 1975 a 2019 se han reducido de 95 puntos porcentuales a solo 65, es decir, casi una tercera parte. Pese a que se ha producido cierta convergencia, esta ha sido desigual por regiones y en ámbitos como la innovación o el desempleo se mantienen los primeros y últimos puestos regionales que había hace 45 años. Durante este tiempo las comunidades han ido desarrollando cada vez más sus competencias y administraciones, aumentando el entramado institucional del sector público a distintas velocidades. Cataluña es la comunidad autónoma que, a 1 de enero de 2020, tenía un mayor número de entes públicos.

5. La OTAN intenta revivir después de las turbulencias de la era Trump. Una de las primeras llamadas a líderes internacionales de Joe Biden tras ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca fue al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Se trataba de una señal de que las relaciones iban a ser distintas tras los tumultuosos años de Donald Trump. Según dijo la Casa Blanca tras aquella llamada, el presidente de EE.UU. «enfatizó la importancia de los valores comunes, el diálogo y las capacidades disuasorias para contrarrestar amenazas nuevas y emergentes, incluido el cambio climático y la seguridad sanitaria mundial». Hoy Stoltenberg presentará a los ministros de Defensa aliados los planes de reforma para modernizar la alianza después de estos cuatro años de fricciones con Washington, para intentar abrir esa nueva etapa y al mismo tiempo hacer frente a los nuevos desafíos que incluyen el ascenso militar de China y las tensiones crecientes con Rusia, es decir una agenda que vuelve a estar en sintonía con los intereses de ambas orillas del Atlántico.

6. El PSG, con un Mbappé descomunal, asalta el Camp Nou. El FC Barcelona volvió a darse de bruces en la Champions después de caer vapulado ayer (1-4) frente al Paris Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo que supuso la alternativa de Kylian Mbappé, que reclamó todos los focos por la ausencia de Neymar y ante la presencia de Messi. Un nuevo orden, eso fue lo que reclamó el joven francés, de 22 años, en casa del más grande. Un mensaje contundente en el mejor escenario, una victoria irrefutable que deja al Barça muy cerca de la eliminación, algo que -por otra parte- ya había avisado Koeman semanas atrás. Parecía que el técnico holandés puso con mucho criterio la venda antes de la herida. El Barça necesitaría vencer, al menos, por 0-4 en el Parque de los Príncipes para seguir con vida.