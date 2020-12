Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 16 de diciembre

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Las pensiones de las mujeres son hoy un 34% más bajas que las de los hombres. El paro femenino no ha parado de crecer en 2020 y ha convertido a las mujeres, junto a los jóvenes, en las principales damnificadas de la pandemia en términos laborales. Ni el Gobierno «más progresista de la historia», ni la recuperación del ministerio de Igualdad han logrado impedir que el Covid-19 haya dejado sin empleo a más mujeres que hombres y que, cuando la recuperación ha comenzado a llegar tímidamente a algunos sectores, ellas hayan encontrado menos oportunidades. Lejos de revertir una disfunción crónica del mercado laboral español -y que tradicionalmente ha servido a la izquierda de látigo contra la reforma laboral del PP- la recuperación post pandemia deja ver una ampliación de la brecha, ligera de momento, pero preocupante. Más allá de las necesidades de los argumentarios políticos, los expertos aseguran que para llegar a las raíces de este problema hay que cavar profundo, donde se encuentran la maternidad y la crianza de los hijos, así como los estigmas de género que aún hay en la educación y que alejan a las mujeres de los sectores intensivos en digitalización, los que mejor han logrado capear la crisis.

2. Una mafia trae a menores turcos a Madrid vía Brasil y Colombia. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras mantiene abierta una investigación para desarticular una mafia de inmigración, muy sofisticada y con conexiones en varios países, que introduce a menores turcos en España a través de Brasil y Colombia. El hecho de que los jóvenes hagan ese larguísimo periplo desde su país hasta Latinoamérica antes de embarcar en avión hacia Madrid sugiere que la organización cuenta con conexiones en esos lugares, donde provee a los inmigrantes de la documentación falsa necesaria para poder hacer el viaje.

3. El PP intensifica su renovación territorial para afianzar el liderazgo de Pablo Casado. Con solo 75 avales puede presentarse un candidato a las primarias provinciales del Partido Popular. La formación que lidera Pablo Casado está inmersa en un proceso de renovación territorial, que ha empezado por las provincias y acabará en las regiones, y que tiene como objetivo poner al día los equipos locales y autonómicos, adaptarlos a los nuevos tiempos del PP y, sobre todo, ayudar a afianzar al proyecto de Pablo Casado en el conjunto de España, para consolidarse como alternativa a Pedro Sánchez.

4. Las farmacias podrán hacer test de antígenos en zonas con entre 150 y 250 casos, casi toda la región. Luz verde del Ministerio de Sanidad para que Madrid pueda realizar test de antígenos en las farmacias de la Comunidad, aunque sólo en zonas de alta incidencia acumulada. Claro que, a día de hoy, la Comunidad de Madrid supera los 209 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, lo que supone situarse en el nivel de «alerta alta» del semáforo que implantó el Ministerio de Sanidad para medir el riesgo en distintas poblaciones, y que fijaba la horquilla entre 150 y 250 casos de incidencia.

5. Ankara responde a las sanciones de EE.UU.: el sistema ruso de defensa es mejor. Todo ventajas aparentemente, salvo el hecho de que Turquía, el primer y único país de la OTAN que adquiere armamento ruso, ha provocado las iras de Estados Unidos, en donde ven altamente probable que la tecnología que emplean los S-400 pueda ser utilizada para captar información sensible sobre los sistemas instalados en las aeronaves militares de la Alianza, en los nuevos aviones norteamericanos F-35 en particular, y que Rusia pueda tener acceso a esos datos. Otro argumento de Occidente en contra de estas lanzaderas es que no son compatibles con los equipamientos de la OTAN. Esa es la razón por la que EE.UU. anunció el lunes una lista de sanciones que afectan a la Presidencia de Industrias de Defensa e incluyen una prohibición de todas las licencias y autorizaciones de exportación a la empresa y la congelación de los bienes y la restricción del visado de Ismail Demir y de otros oficiales.

6. Benzema salva a un Real Madrid en la reserva. El Real Madrid alargó su semana fantástica con una victoria frente al Athletic (2-1) marcada por el protagonismo casi absoluto de Toni Kroos, que guió a su equipo con maestría hacia una victoria marcada por la expulsión de Raúl García y el doblete de Karim Benzema. Definitivamente, la mejor versión del centrocampista alemán ha vuelto. Sus últimas exhibiciones como una luz clave en la resurrección blanca tuvieron continuidad ante el Athletic, que sufrió el impulso un equipo que ha renacido tras firmar su cuarta victoria consecutiva (Sevilla, Borussia Mönchengladbach, Atlético de Madrid y Athletic).