Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 13 de noviembre

1. «Sánchez tenía clara la coalición desde el domingo». Como si nada hubiese pasado, Pedro Sánchez aceptó el abrazo de Pablo Iglesias. El resultado del 10-N obligó ayer a un nuevo volantazo. El PSOE cedió al Gobierno multicolor con los morados. La sensación de Unidas Podemos ayer fue de triunfo. Sánchez citó el lunes por la tarde a Iglesias en La Moncloa, donde mantuvieron una reunión discretísima y donde el socialista aceptó iniciar una negociación «sin líneas rojas». El reparto de competencias y la redacción de contenidos arrancan desde cero sin condiciones previas. El presidente en funciones admitió durante el encuentro que la única salida viable al bloqueo era la propuesta que Iglesias le había lanzado la misma noche electoral, según pudo saber ABC. Desde el PSOE aseguran que Sánchez «tenía clara la coalición desde el domingo por la noche» y que así se lo transmitió a Iglesias nada más llegar a La Moncloa. A la Ejecutiva socialista, reunida en Ferraz apenas unas horas antes, Sánchez no le confirmó tal extremo.

2. La Fiscalía investiga ya si Torrent cometió delito de desobediencia. La Fiscalía General del Estado dio orden, a última hora de la tarde de ayer, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que investigue «la posible trascendencia penal» de la presunta reiterada desobediencia de Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento autonómico, y el resto de miembros de la Mesa, por permitir la tramitación de mociones y propuestas que son claramente contrarias a la Constitución. La gota que ha colmado la paciencia de la Fiscalía ha sido la burla vivida este martes en la Cámara autonómica y protagonizada por los grupos independentistas y los comunes. Una especie de sesión chica del 6 y 7 de septiembre de 2017. No quedará constancia oficial, porque la moción de la CUP aprobada ayer no se publicará, pero la chanza de los partidos independentistas no parece tener límites.

3. El PP quiere avanzar hacia una «fusión» con Ciudadanos dentro de España Suma. El líder del PP volvió a defender que el voto de centro-derecha hubiera sido mucho más efectivo dentro de la plataforma España Suma. De hecho, el voto unido del PP, Ciudadanos y Vox habría conseguido mayoría absoluta. Desde la dirección nacional se había pedido a los miembros del Comité Ejecutivo que se abstuvieran de hacer declaraciones previas sobre los pasos que debería dar el PP tras las elecciones. Pero algunos barones sí quisieron destacar el buen resultado en sus territorios. Para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo sucedido del 10-N es un «buen punto de partida» para el PP, que «tiene margen de mejora para seguir creciendo». Otras fuentes territoriales ven imprescindible que el PP afronte una «fusión» con Ciudadanos. A su juicio, los populares tienen que seguir «ensanchando» el partido y su electorado, sin salirse ni un centímetro de la «moderación y la centralidad» que Casado ha pregonado en los últimos meses. Todos los barones coinciden en que esa es la línea acertada y no debe moverse de ahí.

4. El Capitolio muestra el «impeachment» ante todo EE.UU.. Por primera vez en 21 años, hoy una comisión de la Cámara de Representantes del Capitolio abrirá sus puertas, sentará a un testigo en el banquillo y, mientras las cámaras de televisión retransmiten la vista a toda la nación, le interrogará sobre si el presidente de Estados Unidos ha cometido delitos lo suficientemente graves como para destituirle. Aunque las vistas para el llamado «impeachment» comenzaron hace un mes, se han mantenido hasta ahora en secreto y a puerta cerrada. Ahora, todo EE.UU. podrá ver cómo una serie de altos funcionarios norteamericanos acusan al presidente de presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020. Los demócratas volverán a sentar en el banquillo a diplomáticos que ya han dado detalles sobre los supuestos delitos de Donald Trump, asestando un golpe doble a la Casa Blanca, porque en las pasadas semanas ya habían filtrado primero parcial y luego totalmente las declaraciones juradas.

5. Greta Thunberg partirá hoy en catamarán a la Cumbre del Clima en Madrid. La activista sueca Greta Thunberg ha anunciado que partirá este miércoles en catamarán desde el estado norteamericano de Virginia hacia Madrid para asistir a la XXV Cumbre del Clima, que tendrá lugar en la capital entre el 2 y el 13 de diciembre tras suspenderse su celebración en Santiago de Chile por la situación en el país. Greta, que no viaja en avión por las altas emisiones de gases de efecto invernadero que genera este medio de locomoción, pidió ayuda a través de la red social Twitter para tratar de llegar a tiempo a Madrid una vez se conoció el cambio de ciudad. En un mensaje publicado en redes sociales, la impulsora del movimiento Juventud por el clima ha anunciado que su petición ha sido atendida y que este mismo miércoles por la mañana zarpará desde el estado Virginia hacia Europa. Según ha relatado, dos australianos y una inglesa le han ofrecido cruzar el Océano Atlántico a bordo del catamarán «La Vagabonde», de 84 pies de eslora (25,6 metros de largo). «Muy contenta de poder decir que con suerte llegaré a la COP25 en Madrid», ha indicado.

6. Nadal, todo o nada contra Medvedev. De una derrota contundente, una sola forma de levantarse: aceptarla, despejar cualquier duda sobre su estado físico y seguir entrenándose. «No ha habido problema con el abdominal. No he tenido dolor. Podría buscar razones y excusas, pero lo que importa es que necesito jugar mucho mejor». Es la fórmula de Rafael Nadal tras un mal estreno en la Copa de Maestros contra Alexander Zverev (6-2 y 6-4). «Era predecible que no estuviera al cien por cien. He tenido que ir con mucho cuidado, no estoy para nada contento. De alguna manera tendría que haber encontrado una solución de engancharme al partido», confesó. Sin tiempo para pensar en el pasado, hoy (Vamos, 15.00 horas) tiene otro reto mayúsculo como Daniil Medvedev. De la misma hornada joven que el alemán y con los mismos ímpetus por desbancar a las viejas glorias del tenis. Por el momento, el ruso no sabe lo que es ganar al español, que sucumbió por primera vez con un 6-3 y 6-0 en Canadá