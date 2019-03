Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 13 de marzo

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Torra desafía a la Junta Electoral y anuncia que no quitará lazos y «esteladas». Es una «demanda ridícula». Así entiende la Generalitat de Cataluña en manos de Quim Torra el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) por el que las instituciones públicas deben mantener «la neutralidad política durante los procesos electorales» y, por lo tanto, le exige que retire todos los lazos amarillos, carteles políticos y banderas independentistas de «cualquier edificio público dependiente de la Generalitat». De esta manera respondió ayer Elsa Artadi, portavoz autonómica catalana y consejera de la Presidencia, al acuerdo de la JEC –a petición de Ciudadanos– y cuyo plazo para su cumplimiento finaliza hoy miércoles. Además de considerar que la decisión de la JEC es «ridícula», Artadi también informó de que la asesoría jurídica de la Generalitat está trabajando en una «respuesta combativa» para evitar tener que cumplir lo ordenado por la JEC. «Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad», añadió la portavoz de la Generalitat, en alusión a dos palabras que los independentistas utilizan en sus pancartas para defender el procés.

2. El testaferro uruguayo de Zaplana admite que le gestionó ocho millones de euros. La investigación del conocido como caso Erial, por el que Eduardo Zaplana fue encarcelado el mayo pasado -y puesto en libertad hace poco más de un mes- permite seguir conociendo detalles sobre el entramado que presuntamente habría tejido el exministro del PP y que se indaga en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. La causa apunta a una mecánica por la que se habrían creado sociedades mercantiles para optar de forma fraudulenta a la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). A través de esos contratos, se cobrarían comisiones y los fondos se desviarían a sociedades. Para pagar estas mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero desviado se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas. Lo cual, al parecer, se consiguió con determinadas cantidades.

3. Silvia Clemente firmó los cursos falsos de su consejería: 43 alumnos fantasma.Silvia Clemente, la líder regional que dejó el PP de Castilla y León y la presidencia de las Cortes para disputar la candidatura de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, firmó de su puño y letra en 2012 los cursos de formación «ficticios» que desveló ayer ABC. Así lo acredita un documento oficial que Clemente entregó a las Cortes de Castilla y León para responder a una pregunta del grupo socialista. Está datado en Valladolid el 27 de enero de 2012 y cuenta con la rúbrica de Clemente, entonces consejera de Agricultura y Ganadería, máxima responsable del Centro Ecuestre público ubicado en la provincia de Segovia, que la entonces líder del PP impulsó y que visitaba frecuentemente, pues en sus instalaciones competía su hija.

4. El Parlamento británico rechaza otra vez el acuerdo de May por gran mayoría. No hubo milagro de última hora. Theresa May vio cómo el Parlamento británico volvía a enterrar, quizá ya para siempre, su acuerdo de Brexit a pesar de las últimas concesiones hechas por Bruselas. Fueron insuficientes para los críticos, del DUP y de su partido, que volvieron a dar la espalda a la primera ministra y que hicieron que la Cámara de los Comunes hundiese el «remodelado» pacto por 391 votos en contra y 242 a favor: 149 votos de diferencia en otra abultadísima derrota de la «premier», que vive de nuevo sus horas más bajas. Visiblemente cansada, afónica y abatida tras este nuevo varapalo, May admitía la decisión del Parlamento y aseguraba que cumplirá con su palabra y hoy «dará libertad de voto» a los diputados de su partido en la votación que tendrá lugar en la Cámara de los Comunes para decidir si Reino Unido sale sin acuerdo de la UE. «Esta será la postura del Gobierno si es aprobada por el Parlamento», dijo May.

5. El cardenal Pell, condenado a seis años de cárcel por abuso sexual de menores. El cardenal George Pell, ex secretario de Economía del Vaticano ha sido condenado por el Tribunal de Melbourne a seis años de cárcel por abuso sexual de dos niños del coro de la catedral en 1996, cuando ambos tenían 13 años y el prelado australiano era el nuevo arzobispo de esa ciudad. El juez sentenció que no pueda disfrutar de libertad condicional antes de tres años y ocho meses, y reconoció la posibilidad de que Pell, que cuenta 77 años, no viva hasta llegar a salir de la prisión. Declaró también que su sentencia es disuasoria respecto a otros posibles agresores de niños. El juez Peter Kidd había autorizado la presencia de una cámara de televisión para la retransmisión en directo de la lectura de la sentencia por cinco delitos de abuso de menores: uno de penetración sexual oral y cuatro de actos indecentes con un menor. La cámara podía enfocar solo al juez -que se dirigió en primera persona al purpurado y describió gráficamente sus delitos e la sacristía de la catedral- por lo que no fue posible ver la reacción de Pell ni la de sus abogados al escuchar descripciones muy crudas ni al conocer la sentencia.

6. Cristiano tortura al Atlético. Fue un tormento que desembocó en pesadilla. Como una reedición de los peores fantasmas. El Atlético está fuera de la Champions después de una noche negra en Turín, imposible el consuelo para un equipo que siempre estuvo a merced de la Juventus, de su vigor y su fe, de un Cristiano inconmensurable. El portugués dictó un recital de esos que se recuerdan. Nunca hubiera sido eliminado el grupo de Simeone sin el destello, la pujanza de un futbolista soberbio que no solo marca la diferencia, sino que decide el curso de la historia. El Atlético, sin respuestas ni recursos, palideció ante Cristiano, su influencia en el juego, su poder para el remate, sus tres goles. Simeone, que solo había perdido dos eliminatorias, vuelve a chocar contra la Champions, el torneo maldito del Atlético.