Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 12 de septiembre

ABC

1. Dimite la segunda ministra de Sánchez tres horas después de recibir su apoyo. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió ayer acorralada por las dudosas circunstancias en las que cursó su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que incluyen, presuntamente, manipulación de notas y plagio a diversos autores en su trabajo final. La titular de Sanidad presentó su renuncia al cargo apenas tres horas y media después de recibir el apoyo explícito de su jefe y presidente del Gobierno. De nada le valió. Pedro Sánchez intentó sostener a su colaboradora, confiado en que Podemos no fuera demasiado lejos pidiendo su dimisión. Pero el peso de las sospechas sobre su currículum la hizo caer a plomo. Montón abandona el Consejo de Ministros apenas tres meses después de haber intercambiado la cartera de consejera valenciana de Sanidad por la de ministra y en medio de un clamor socialista por la gestión caótica del Ejecutivo. La de Montón es la segunda dimisión en el Gobierno socialista en tan solo 101 días en el poder.

2. María Luisa Carcedo, nueva ministra de Sanidad. María Luisa Carcedo ha sido designada nueva ministra de Sanidad tras la dimisión de Carmen Montón. Hasta ahora, Carcedo ocupaba el puesto de alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Nacida en Asturias, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social ha desarrollado su actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón. Carcedo, de 65 años, también cuenta con una dilatada carrera política. Vinculada al PSOE desde muy joven, su trayectoria en la vida pública se fraguó en Asturias.

3. El PP subraya las «diferencias brutales» del máster de Montón y el de Casado. Pablo Casado aguarda con total tranquilidad la decisión del Tribunal Supremo sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y no ve riesgo para su futuro político. Ni siquiera la dimisión de la ministra Carmen Montón, por las irregularidades en un máster en la misma Universidad, inquieta a los populares, por el posible efecto contagio que puede tener. En las filas del PP no hay ninguna duda de que los socialistas utilizarán la renuncia de la ministra de Sanidad para lanzarse a degüello contra Casado sin perder un minuto, e intentar que siga los pasos de Montón. Pero en Génova ven los dos casos totalmente distintos y creen que la marcha de la ministra «no condicionará» de ninguna manera al presidente del PP.

4. Cadena perpetua para la cúpula de Sendero Luminoso por el atentado de 1992. La Sala Penal Nacional de Perú ha condenado este martes a cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso, encabezada por su fundador, Abimael Guzmán, por el atentado de Tarata, perpetrado en 1992, que dejó 25 muertos y 155 heridos en Lima. La sentencia incluyó a una decena de dirigentes históricos de Sendero, integrantes del Comité Central de la banda armada, que conocía de las acciones armadas, como el ataque con coche bomba en la calle Tarata, en el turístico y comercial distrito de Miraflores. El tribunal condenó por terrorismo agravado a Guzman, de 84 años, a su esposa y número dos de Sendero, Elena Iparraguirre; a María Pantoja; Laura Zambrano; Florindo Eleuterio Flores Hala; Florentino Cerrón Cardoso; Edmundo Cox; Osmán Morote; Margot Liendo y Oscar Ramírez Durand.

5. Tarifa plana para autónomos de municipios de menos de 5.000 habitantes. Con la aprobación de los presupuestos 2018 se modificó la tarifa plana para autónomos, ampliando la bonificación a 24 meses para los beneficiarios de esta medida y que inicien su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes. «Esta propuesta es una vieja reivindicación de ATA que fomentará el relevo generacional y ayudará a paliar la despoblación de las zonas rurales», asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. La norma entró en vigor el 1 de agosto y serán beneficiarios de ella aquellos autónomos dados de alta tras esa fecha ya que no es retroactiva. Hay que recordar que son beneficiarios de tarifa plana los trabajadores por cuenta propiaque causen alta inicial y que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años anteriores.

6. España hace las paces con el fútbol. España, en esta reconstrucción que tiene una pinta estupenda, ha descubierto que hay otro camino más corto hacia la felicidad sin perder de vista el paisaje que observó durante tanto tiempo en las alturas. Al gol, que no hace tanto costaba horrores porque se quería entrar con la pelota en la portería, se accede también con llegadas desde atrás o con disparos desde fuera del área, algo impensable y que, por momentos, se llegó a dudar de si estaban permitidos en este equipo. No quiere decir que lo de antes estuviera mal, pues quizá era la mejor manera con esos futbolistas de seda (he ahí los excelentes resultados), pero esta selección cuenta ahora con chicos como Saúl o Marco Asensio, que marcan precisamente la diferencia entre la España del pasado y la España de hoy.