Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 12 de febrero

ABC Actualizado: 12/02/2020 07:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes consultarlas pinchando en este enlace]

1. La decisión de las telecos europeas decantará la suerte del MWC. El proceso soberanista no pudo acabar con el Mobile World Congress de Barcelona (MWC), pero sí lo puede hacer la epidemia de coronavirus, al menos por lo que respecta a la edición de este año. Fabricantes, operadores y la amplísima muestra de empresas -unas 2.500- que entre el 24 y el 27 de febrero debían participar en la presente edición siguen debatiendo si finalmente se suman o no al Mobile 2020. Las implicaciones económicas no son menores, y con esta presión, la GSMA, la patronal del sector y organizadora del acontecimiento , reúne este viernes a su consejo de administración para tomar una decisión, bien sea la del aplazamiento de la feria, su suspensión -la opción con mayores repercusiones económicas- o la continuidad de la misma, aunque con una dimensión más ajustada, solo con las firmas que decidan seguir y adoptando medidas de proteccion extraordinarias, como los controles de temperatura en los accesos y el veto a quien en los últimos 14 días haya estado en China mediante la revisión de pasaportes.

2. La bronca de Transparencia al Gobierno: «Se recuerda la obligación de contestar en plazo las solicitudes». El Consejo de Transparencia no se rinde. Y eso que no lo tiene sencillo para hacer que las instituciones cumplan con sus obligaciones en la materia. Las buenas intenciones que proclama el presidente Pedro Sánchez no se corresponden acto seguido con la política que practica el Gobierno. La Moncloa, y en concreto el gabinete de Presidencia cuando se trata de información comprometida para sus intereses, desoye las resoluciones de Transparencia, que le obligan a rendir cuentas ante los ciudadanos. Por eso, en el organismo garante de que los ciudadanos consigan la información que les corresponde, no les ha temblado el pulso a la hora de tensar sus reclamaciones al Ejecutivo.

3. Ofensiva del PP para aclarar el trato de favor a Cataluña. El grupo parlamentario popular ha lanzado una ofensiva con la que pretende arrojar luz sobre el trato que recibió Cataluña durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado viernes. Por parte de la Generalitat acudió a la reunión la secretaria de Economía, Natalia Mass, en vez del vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès. Sin embargo, según establece el reglamento que rige el funcionamiento del órgano en su cuarto punto, en «casos de ausencia o enfermedad, y en general cuando concurra una causa justificada» los consejeros representantes de la comunidad podrán ser sustituidos por otro «consejero que designe la respectiva comunidad», pero no por alguien de rango inferior.

4. Diario de una cuarentena: ¡Salimos el jueves! Son 21 los repatriados llegados de Wuhan, la ciudad que nadie conocía y que ahora pasará a la historia por haber sido la «zona cero» del temible coronavirus que ha cambiado de nombre (primero, 2019-nCoV y ahora bautizado por la OMS como Covid-19) y que se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas. Son 21 los repatriados pero todos hablan de los entrenadores. Son nueve españoles del equipo de fútbol Shangwen Wuhan Three Towns y si bien es difícil arrancarles más que frases de ánimo y preocupación por la gente que dejaron allí, «sus chavales, sus traductores...», en definitiva, su nueva familia china, a veces también se les escapa la desesperación, producto de estar en un hábitat que no es el normal, el del encierro, como si de un preso inocente se tratara.

5. Guaidó regresa a Caracas entre insultos y agresiones de los «colectivos» chavistas. El regreso del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Caracas estuvo marcado ayer por la tensión y los ataques pese a la promesa de Diosdado Cabello, el número dos del régimen, de que no iba a pasarle nada. Pues sí pasaron cosas. La bienvenida que le dio el chavismo no fue tan pacífica como se esperaba. El líder opositor recibió a su llegada diversas agresiones por parte de una muchedumbre de chavistas que le esperaba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.

6. Messi se carga de razones para marcharse. La estrella argentina es el gran activo del Barcelona, el eje sobre el que se sustentan los éxitos deportivos y comerciales del club azulgrana. Y en más de una ocasión él ha asegurado que no le gustaría tener que marcharse de la que siente su casa desde que llegó cuando tenía 13 años. No obstante, los últimos acontecimientos, con una nefasta planificación deportiva y un rifirrafe con Eric Abidal, han despertado los viejos fantasmas de la afición azulgrana, que ve cómo el rosarino se va cargando de razones para buscar una salida.