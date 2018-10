Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 10 de octubre

ABC

1. El Gobierno instrumentaliza Correos: «Si con 200.000 euros llevé a Sánchez a La Moncloa, imagínate aquí». ABC se ha entrevistado durante las últimas semanas con fuentes de Correos -unos siguen allí, otros no- para reconstruir el «cataclismo» que ha supuesto el desembarco en la compañía del nuevo presidente, Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta que este llegó a La Moncloa. La expresión más repetida es «estamos alucinando» con lo que hace y, sobre todo, con «la falta de vergüenza con la que se lo dice a todo el mundo». Desde su llegada, Correos tiene que trabajar, dentro de sus posibilidades, «para Pedro». Juan Manuel Serrano fue nombrado el pasado 25 de julio. Al margen de los vaivenes de cargos con los cambios de Gobierno, esta designación causó malestar en la empresa pública. En el currículum de Serrano, publicado en la nota de prensa de su nombramiento, destaca que «desde el año 2014 era Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español». Ingeniero técnico informático de profesión, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde fue gerente y director de Sistemas y de Gestión de Convenios.

2. Maduro califica de «suicidio» la muerte de un concejal detenido. Fernando Albán Salazar, concejal de Caracas por el partido Primero Justicia, murió ayer mientras estaba bajo custodia del Gobierno de Maduro. La Fiscalía venezolana abrió un expediente por el «suicidio» del dirigente político, pero la oposición rechaza la versión oficialista y tilda directamente su muerte de asesinato, que tuvo lugar el pasado lunes por la noche, en el edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela. Albán permanecía recluido en las instalaciones de la policía de Maduro desde el pasado viernes 5 de octubre cuando regresó de Nueva York tras haber participar en un foro de la ONU. A su llegada al aeropuerto de Maiquetía, varios funcionarios del Sebin lo detuvieron y fue acusado de «terrorismo y traición a la patria» -al igual que a sus compañeros de partido los diputado Juan Requesens y Julio Borges- por colaborar en el supuesto atentado con drones que sufrió Nicolás Maduro en el mes de agosto.

3. Valerio avanza que las pensiones se volverán a pagar con un crédito en 2019. El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social sigue aumentando. La subida del 1,6% y del 3% aplicadas este año a las pensiones han elevado la factura de las nóminas a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar por encima de los 19.500 millones este año, como ya avanzó ABC. El escenario para 2019 no será mejor porque las prestaciones volverán a revalorizarse con el IPC, el gasto será mayor y, por tanto, también los números rojos del sistema público, que los expertos consultados por este periódico sitúan en el entorno de los 22.000 millones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció ayer ante el Pacto de Toledo que el Ministerio de Trabajo está echando mano de «imaginación contable» para cuadrar el presupuesto del año que viene. Unas horas más tarde, la titular del departamento, Magdalena Valerio, reconocía que el Ejecutivo volverá a recurrir a un crédito para pagar las pensiones porque las cotizaciones, pese a estar creciendo un 5%, siguen sin ser suficientes para afrontar por sí solas los abultados pagos. «Ojalá necesite menos-de crédito- y ojalá pueda mantener algo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social», dijo.

4. Puigdemont bloquea a los secesionistas en el Parlament y agrava la crisis con ERC. El independentismo perdió ayer, por primera vez, la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña durante las votaciones de las propuestas de resolución del debate de Política General. El gobierno catalán inicia, a partir de este miércoles, una travesía de inestabilidad total al contar solo con 61 escaños y quedarse a siete de la mayoría absoluta. Ahora, los cuatro votos de la CUP no son suficientes para aprobar iniciativas parlamentarias. Y cualquier propuesta o ley que se presente por parte del ejecutivo de Quim Torra necesitará del visto bueno de Cs, el PSC o CatComú-Podem.Como consecuencia de la nueva aritmética, ayer, el Parlamento catalán rechazó «reprobar la actuación del Rey Felipe VI» durante el mes de octubre de 2017 y la «abolición» de la monarquía. Fue una propuesta presentada por Junts per Catalunya (JpC), que la CUP transaccionó, y ERC apoyó. Resultado: rechazada al empatar en votos con la suma de Cs, el PSC, los comunes y el PP. Otra iniciativa que fracasó fue la presentada por la CUP en relación a la «autodeterminación y la República». En esta se afirmaba que Cataluña tiene un «derecho inalienable» a la autodeterminación y se mostraba «solidaridad» con los diputados que en la anterior legislatura habían «facilitado» que este derecho se llevase a cabo. Resultado: propuesta rechazada al empatar en votos entre los independentistas y los que no lo son.

5. La radioterapia contra el cáncer más avanzada llega a España. El próximo año acabará el peregrinaje de enfermos oncológicos españoles por Alemania, Suiza o República Checa en busca de un tratamiento de protones, la radioterapia más precisa contra el cáncer. Esta tecnología se hizo popular en 2014 por el caso del niño Ashya King, afectado por un tumor cerebral, al que sus padres sacaron sin permiso del Reino Unido para proporcionarle una terapia menos agresiva que la que recibía en Londres.Desde entonces la evidencia científica de la protonterapia no ha hecho más que crecer. Menos lesiva y eficiente que la radioterapia convencional, está especialmente pensada para tratar enfermos infantiles y zonas muy sensibles porque la radiación de protones actúa con total precisión en el tumor, sin dañar el tejido sano. En el mundo hay 24 unidades, ninguna de ellas está en España, aunque el vacío durará poco tiempo. Dos centros sanitarios privados -Quirón Salud y Clínica de la Universidad de Navarra- están construyendo en Madrid las instalaciones que albergarán los primeros equipos de terapia de protones del país.

6. Blindaje del vestuario del Real Madrid a Lopetegui. Las lágrimas en el fútbol de élite suelen ser terreno exclusivo de la victorias y las derrotas. Ya sean de felicidad o tristeza, ganar o perder son dos de los pocos motivos que hacen que los protagonistas del deporte rey muestren en público sus sentimientos. Pocas situaciones más llevan a un gremio tan alejado de la vida real a llorar ante millones de telespectadores. Quizás por eso, el sollozo de Julen Lopetegui del pasado 14 de junio, fecha de su presentación como técnico del Real Madrid, no pasó de puntillas: «Ayer fue el día más triste de mi vida desde que murió mi madre… pero hoy es el día más feliz de mi vida», explicó entonces el entrenador vasco. 48 horas antes de vestirse de blanco, Lopetegui entrenaba con normalidad en Krasnodar a los 23 mundialistas, a la espera del debut de la selección frente a Portugal. Todavía no era consciente, pero eran sus últimas órdenes. Rubiales le echó de malas maneras tras su firma con el Real Madrid, y esa montaña rusa de emociones explotó en el antepalco de honor del Santiago Bernabéu. A algunos de los allí presentes, la escena les recordó a la de Benítez tres años atrás, también presentado entre lágrimas, en el mismo lugar y en fechas muy similares, y despedido 72 horas después de comerse las uvas. ¿Señales del destino? Veremos.