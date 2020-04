Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 1 de abril

Actualizado: 01/04/2020 07:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando en este enlace]

1. Autónomos y empresarios piden más al Gobierno: «Las cotizaciones de marzo ya están pagadas». El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, insistió ayer en que «a los autónomos ni se les ha apoyado ni se ve que se les vaya a apoyar a la mayoría con el nuevo decreto». El también vicepresidente de la CEOE resaltó que, aunque se ha visto que va a haber una moratoria para las cotizaciones sociales, algo que le parece «bien», «la realidad es que la cotización de marzo ya está pagada y no cabe en ningún momento su moratoria». Además, pidió que se suspendan las cuotas porque «la moratoria es pan para hoy y hambre para mañana». Además, instó a bajar el umbral de pérdidas del 75% al 30%, porque «hay muchos autónomos que cuando pierden un 30% de la actividad lo están perdiendo todo».

2. Sánchez busca una tregua y concede a Iglesias el altavoz de medidas sociales. Con el nuevo paquete de medidas económicas encima de la mesa y tras el endurecimiento del estado de alarma, el Gobierno intenta dejar atrás unos días convulsos que han servido para volver a abrir heridas internas. Pero también para granjearse el enfado de la clase empresarial, de los gobiernos regionales y de los partidos que no forman parte del Gobierno de coalición. Tanto la oposición como los aliados. Más pendiente de coserse internamente, el Gobierno ha dejado de lado los acuerdos con otros actores que, en algunos casos, son imprescindibles para aprobar las medidas excepcionales. La comunicación del Ejecutivo trató de hacer ayer un fino ejercicio de costura que presentase el bordado de una idílica coalición.

3. Los estibadores del Puerto de Algeciras paralizan su actividad y exigen un plus. Las cadenas de suministro y la actividad portuaria son esenciales pese al Estado de Alarma y al nuevo decreto del Gobierno debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Pese a que la actividad debe continuar en el sector del tráfico marítimo de mercancías, las dos terminales del Puerto de Algeciras permanecieron inactivas en la tarde de ayer al no aceptar las empresas estibadoras la reclamación del comité de empresa de pagar un plus a los trabajadores durante el Estado de Alarma. Así lo dio a conocer el Centro Portuario de Empleo (CPE) Bahía de Algeciras, que informó en un comunicado que en la jornada de las 20:00 horas de ayer martes le fue imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla.

4. El mejor escenario para EE.UU. podrían ser 240.00 muertos y Trump habla de «plaga». Donald Trump culminó este martes su cambio de guión sobre la epidemia del coronavirus, una crisis que apunta a costar la vida de, al menos, cientos de miles de estadounidenses. La realidad de la epidemia, sin embargo, es tozuda y Trump pareció aceptarla por fin ayer en su rueda de prensa diaria, después de que en la última semana haya reconocido la severidad de la crisis y haya ampliado las directivas de distanciamiento de la Casa Blanca hasta el final de este mes. «Es una gran prueba nacional como no hemos tenido nunca», dijo sobre la epidemia. En el escenario más optimista la cifra de víctimas estaría entre 100.000 y 240.000. En el peor de los escenarios, sin imponer medidas de mitigación -algo que no se ha hecho en muchas partes de EE.UU., o se ha hecho muy tarde- la proyección apunta hasta los 2,2 millones de muertos.

5. Comienza la campaña de la declaración de la Renta 2019-2020. Hoy empieza el plazo de presentación de las declaraciones de la renta y patrimonio de 2019, una campaña atípica que arranca en pleno confinamiento por la epidemia de coronavirus. Precisamente el objetivo de que los contribuyentes reciban cuanto antes sus devoluciones es el argumento defendido por el Ministerio de Hacienda para mantener el calendario de la campaña del IRPF en un momento en que buena parte de los trámites administrativos se encuentran en suspenso por el estado de alarma. En concreto, la Agencia Tributaria empezará el 3 de abril a devolver el IRPF de 2019 a aquellos contribuyentes cuya declaración de la Renta les salga a devolver.

6. Presentan el X-57, uno de los aviones del proyecto secreto experimental de la NASA. Normalmente la NASA guarda con mucho celo su programa de aeronaves experimentales. Sin embargo, esta semana ha sido una excepción y la agencia aerospacial estadounidense ha presentado imágenes conceptuales de la configuración final del X-57 Maxwell. Se trata del primer avión pilotado totalmente eléctrico, destinado a demostrar tecnología para reducir el uso de combustible, las emisiones y el ruido. La semana pasada la NASA anunció que el proyecto del avión X seguiría adelante a pesar de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria mundial creada por la pandemia del coronavirus. Apenas unos días después presenta el X-57, el primer avión X pilotado que diseña la NASA en dos décadas, y donde se ve su configuración final, totalmente eléctrica, conocida como Modificación IV o Mod IV.