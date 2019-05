Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 7 de mayo

1. Entrevista ABC con Albert Rivera: «Es prácticamente imposible pactar con el PSOE a nivel autonómico y municipal». El líder de Ciudadanos aspira hoy a liderar la oposición y mañana a seguir creciendo para liderar una alternativa a Sánchez. Su lectura del 28-A es nítida: nada de pactar con el PSOE. Lo dijo en campaña y lo mantiene, a pesar de las presiones. Los resultados del 28-A se pueden interpretar de muchas maneras, pero Albert Rivera no tiene dudas: él no está en política para moderar a Pedro Sánchez, para atraerle a la centralidad, sino para confrontar con él y llevar a Ciudadanos a liderar la oposición. La legislatura se prevé larga y Albert Rivera insiste en que no faltará a su palabra. Su estrategia es construir una alternativa al PSOE desde la oposición.

2. Casado estrena en La Moncloa el tono centrista que imprimirá a la campaña electoral del 26-M. Pedro Sánchez y Pablo Casado restablecieron ayer la comunicación entre los dos principales partidos nacionales, después de que el líder socialista decidiera romper todo contacto con el presidente del PP en octubre pasado tras un bronco debate parlamentario. La conversación fue correcta, sin tensiones y con la cordialidad justa tras la dura campaña electoral. En un tono constructivo, no hubo reproches, pero sí una petición expresa de Casado al presidente en funciones para que el próximo Gobierno de la Nación no dependa de los que «quieren romper España», como sí sucedió cuando Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy el pasado 1 de junio. Moderado en la forma, y contundente en el fondo, Casado estrenó en La Moncloa el tono centrista que quiere imprimir a la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

3. Las empresas están obligadas a controlar desde el domingo el registro de jornada. No hace falta una máquina de fichar, puede ser un sistema tecnológico o tradicional, pero todas las empresas deberán disponer desde el día 12 (domingo) de un sistema de control para registrar la jornada laboral efectiva de sus empleados, en el que se refleje el horario de entrada y salida de cada uno de ellos. No hacerlo implicará multas de hasta 6.250 euros. Así lo estipula una de las medidas más polémicas tomadas por el Gobierno en sus «viernes electorales», cuyo principal objetivo es luchar contra el fraude laboral y controlar las horas extraordinarias. Esta es una de las iniciativas legales que mayores recelos ha levantado en el mundo empresarial, por considerarla una nueva traba a la actividad, especialmente para pymes y autónomos, sin olvidar el sobrecoste que puede implicar la reclamación del pago de horas extra por parte de los trabajadores

4. Los sobornos de OHL: la UCO investiga a 11 políticos y altos cargos por las comisiones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que se señala a once políticos y altos cargos de distintas administraciones como presuntos perceptores de comisiones ilegales de la constructora OHL. La multinacional habría repartido en sobornos 38,6 millones de euros entre los años 2003 y 2014, según la contabilidad intervenida en el registro del domicilio de un exdirectivo de la empresa, Felicísimo Ramos, que se investiga en una pieza separada del caso Lezo, la trama del Canal de Isabel II. Los investigados han sido señalados en las dos grandes pruebas intervenidas por la Guardia Civil en los domicilios de Paulino Hernández, entonces director de Obra Civil de OHL, y el citado Felicísimo Ramos, ejecutivo del área de Control de Gestión.

5. Los pactos de Guaidó con altos cargos chavistas para sacar a Maduro del poder. Según filtraron ayer varios medios venezolanos, entre el chavismo y la oposición se gestó antes del levantamiento del 30 de abril un acuerdo de 15 puntos para que el poder pasara de Maduro al presidente interino, Juan Guaidó. Las reuniones -en las que también participó Washington- comenzaron hace tres meses, y se diseñó un pacto de 15 puntos. La ruta marcada establecía una salida «planificada» del presidente chavista y la instalación del gobierno transitorio. También hubo otros compromisos: que el actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, permanecieran en sus cargos (durante la transición)

6. Carmena activó las multas por no exhibir la etiqueta de la DGT sin saber qué régimen jurídico aplicar. Desde el pasado 24 de abril está prohibido circular por la capital sin exhibir el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT), sin embargo, el Ayuntamiento aún no tiene claro qué régimen jurídico debe prevalecer en caso de cazar a un infractor. Por el momento, y hasta que se dilucide el asunto, los agentes de la Policía Municipal tienen la orden de tratar las sanciones como una «infracción en materia de convivencia» en vez de que sea considerada de «tráfico». En una carta firmada por el Comisario General de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, a todos los jefes de las unidades se informa de que la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación ha solicitado a la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico de la Gerencia de la Ciudad que «aclaren quién es el órgano competente para sancionarlo»