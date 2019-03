Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 5 de marzo

1. El 97 por ciento de las leyes de Sánchez fueron «decretazos». Nunca hubo un presidente del Gobierno con tan pocos diputados en el Congreso: 84 en el caso de Pedro Sánchez. Una minoría que ha hecho más fuerte la tentación de recurrir al «decretazo» para poder gobernar. El Ejecutivo socialista no ha tenido ningún reparo: el 97 por ciento de todas las iniciativas impulsadas por el PSOE y que han sido aprobadas en estos nueve meses, desde que Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, han sido reales decretos leyes, frente a un solo proyecto de ley. La tasa del «decretazo» con Sánchez es aplastante. Nunca fue tan alta, y seguirá creciendo, previsiblemente, hasta el 28 de abril, si el Gobierno socialista cumple su promesa de convertir los Consejos de Ministros en «viernes sociales», con más decretazos sobre la mesa, a modo de programa electoral acelerado. Las críticas de la oposición han servido de poco ante el aluvión de decretos leyes aprobados en los últimos meses. Prácticamente ha sido la única posibilidad que ha tenido el PSOE de poder aprobar leyes por iniciativa propia. Ahí no entran proyectos cuya tramitación se inició en la etapa del PP, antes de junio del año pasado, y terminó con el PSOE ya en el poder, o las directivas europeas, ya que no se consideran iniciativas propias de los socialistas.

2. Los testigos de Cs y PSC delatan el atropello legal en el Parlament. Lo presenciaron en primera persona, trataron de frenarlo y advirtieron de que era una ilegalidad manifiesta. Pero fueron ignorados y silenciados, a pesar de que representaban a ciudadanos catalanes. Los miembros de la Mesa del Parlament José María Espejo-Saavedra y David Pérez -representantes en este órgano de Ciudadanos y el PSC respectivamente, tanto ahora como en la recta final del «procés» en 2017 -avisaron en directo a Carme Forcadell de que no debían tramitar las leyes de la ruptura, el paso previo y necesario para permitir su debate y aprobación. Sucedió el 6 y el 7 de septiembre de 2017, cuando los grupos secesionistas sacaron adelante la fingida arquitectura legal del «procés», al margen de la verdadera ley y de la Constitución, en un claro atropello a los derechos de la oposición parlamentaria. Dos jornadas que estremecieron a España. Ambos diputados votaron en contra de la tramitación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, y avisaron de que ambas iniciativas incumplían los mandatos del Tribunal Constitucional, que les había ordenado impedir cualquier paso hacia delante en la dirección del «procés».

3. Cataluña regulará el alquiler para fijar un plazo mínimo de entre seis y diez años y poder limitar precios. La consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha anunciado este lunes que preparan un proyecto de ley para regular los alquileres de viviendas, a través del Código Civil catalán, que alargará la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años y prevé poder limitar precios. En una comparecencia en el barrio del Raval de Barcelona, junto al director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí, Capella ha explicado que están estudiando que la norma establezca condiciones diferentes para particulares y sociedades, y que la duración mínima de los contratos para los primeros será inferior que los segundos. El nuevo proyecto prevé posibilitar la limitación de los precios de alquiler al departamento competente en materia de vivienda directamente o capacitando a los ayuntamientos para hacerlo, e incluirá un paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías y que busque «la preservación de derechos y deberes de todas las partes».

4. Vinculan la fundación del Príncipe Carlos con una trama de blanqueo. Una filtración bancaria de millones de datos ha dejado al descubierto una conexión entre una compañía «offshore» rusa para blanquear dinero y una organización benéfica que preside el Príncipe Carlos. Esta fundación, Prince’s Charities Foundation, dirigida por el hijo de la monarca Isabel II habría recibido donaciones de una compañía que formaba parte de la conocida como Troika Laundromat, una red de empresas offshore cuyos controladores usaron para mover y blanquear miles de millones de dólares de riqueza privada desde Rusia hacia Europa y Estados Unidos. En total, se calcula que 4.600 millones de dólares, más de 4.000 millones de euros, fueron movidos desde esta red de 70 empresas extraterritoriales con cuentas en Lituania y operadas en suelo ruso.

5. El viento amenaza con agravar la ola de incendios del norte de España. Los vientos fuertes del sur y suroeste que se esperan en el extremo norte peninsular amenazan con dificultar las tareas de extinción de los casi 60 fuegos que aún permanecen activos en Asturias y Cantabria, la mayoría provocados. En declaraciones a Efe, Oriol Vilalta, director de la Fundación de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios Pau Costa Alcubierre (FPC), ha explicado que «el viento del sur llega muy seco tras atravesar toda la península, lo que, unido a una vegetación congelada por el frío del invierno, hace el cóctel perfecto». En Asturias, permanecen activos unos 40 fuegos repartidos en diecisiete municipios -Cangas de Onís, Lena, Llanes, Onís, Parres, Piloña, Salas y Valdés- frente a los 139 que se contabilizaron esta madrugada, según fuentes del Gobierno central y del Principado.

6. Muere Luke Perry, protagonista de «Riverdale» y «Sensación de vivir», a los 52 años. El actor Luke Perry, protagonista de «Riverdale» y «Sensación de vivir», ha fallecido a los 52 años tras sufrir el pasado miércoles un derrame cerebral masivo. «Perry estaba rodeado de sus hijos, Jack y Sophie; su novia, Wendy Madison Bauer; su ex esposa, Minnie Sharp; su madre, Ann Bennett; su padrastro, Steve Bennett; su hermano, Tom Perry; su hermana, Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos», ha dicho su representante a través de un comunicado que recoge «Variety». «La familia aprecia el flujo de apoyo y las oraciones que se han extendido a Luke de todo el mundo, y solicita respetuosamente la privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento», ha añadido. Nacido en Mansfield, Ohio, Perry se mudó a Los Ángeles al terminar el instituto para dedicarse a la actuación. Su carrera en la televisión comenzó cuando tenía 16 años, y el actor se curtió actuando en telenovelas como «Loving» o «Another World», y haciendo doblajes para series