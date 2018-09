Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 4 de septiembre

1. Zarrías decidía y Lanzas actuaba para mover 45 millones de euros. El nombre de Juan Lanzas es crucial en toda la trama de los ERE porque él fue el hilo que el gobierno de la Junta se dejó suelto en todo el entramado. El vicepresidente en tiempos de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, lo había conocido en Jaén, su tierra, porque Lanzas era Secretario General de la Federación de Alimentación de la UGT en Andalucía. El propio Zarrías lo admitió en la comisión de investigación sobre este escándalo que se realizó en el Parlamento Andaluz. A partir de ahí, una larga lista de implicados en el fraude ha señalado la relación que ambos tenían y que acabaría destapando todo el fraude: Zarrías decidía qué empresas tenían que recibir el dinero y Lanzas se encargaba de toda la gestión.

2. Un juez imputa a cuatro policías por obedecer a otro juez para impedir el 1-O. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, de la que sus cuerpos y fuerzas de seguridad pueden echar mano, siempre que se haga de forma justificada y con la debida proporcionalidad. El 1 de octubre, la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegaron en decenas de colegios de Cataluña para intentar evitar el referéndum independentista. Un juez de Barcelona considera que, en casos puntuales, algunos agentes actuaron de forma «claramente desproporcionada e incluso peligrosa». De momento, son cuatro los policías nacionales investigados por su comportamiento en dos escuelas de la capital catalana que acogieron la consulta ilegal. Se les imputa delitos de lesiones y contra la integridad moral.

3. Defensa paraliza la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión que se podrían usar para atacar Yemen. El Ministerio de Defensa ha paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado Europa Press. Según la información de la Cadena SER, el departamento dirigido por Margarita Robles habría iniciado los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de 2015 y va a devolver los 9,2 millones de euros abonados por este material que se encuentra en una base militar de Aragón a la espera de que los compradores recogieran el material bélico. Este contrato para la venta de 400 bombas se enmarca dentro de la Operación Tormenta de la Firmeza y Devolución de la Esperanza que lidera Arabia Saudí contra los hutíes, opositores al que esta coalición de países árabes considera gobierno legítimo yemení.

4. La desaceleración llega al sector turístico. España empieza a devolver los turistas «prestados» por otros países. En julio, el número de viajeros internacionales que visitaron nuestro país cayó un 4,9%, hasta los 10 millones, según las cifras publicadas ayer por el INE. Se trata de un descenso inédito desde abril de 2010, cuando el estallido de un volcán islandés generó una nube de cenizas que obligó a cancelar miles de vuelos. En esta ocasión, la caída va más allá de un fenómeno medioambiental puntual. Fundamentalmente, el sector se está viendo lastrado por la recuperación de destinos alternativos a España como Turquía y Egipto. Esta primavera, asociaciones como Exceltur o Cehat ya advertían de esta situación. La temporada veraniega ha terminado dándoles la razón. Especialmente reseñable ha sido la mejora del país otomano, que ha dejado de ser considerado un país inseguro por los touroperadores.

5. Profesores catalanes proponen «blindar» a colegios e institutos de la crispación política. A la escuela catalana le depara uno de los cursos más calientes desde el punto de vista político. El proceso judicial, aún abierto en algunos institutos como el IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para determinar si parte de sus profesores incurrieron en un delito de incitación al odio –cuatro de los nueve señalados siguen investigados–, y el reciente estallido de episodios de violencia a raíz de la retirada de lazos amarillos a favor de los presos independentistas augura un arrancada de curso «agitada·, según reconocen los principales sindicatos del sector. «Lo más probable es que la polémica de los lazos amarillos acabe llegando a la escuela», reconoce en declaraciones a este diario Manuel Pulido, recretario general de la Federaciónd e Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO).

6. Las luchas entre milicias sumen a Trípoli en la peor ola de violencia desde 2014. «En algunos barrios de Trípoli el bombardeo es indiscriminado y en otros hay cierta sensación de normalidad, con la gente incluso en las cafeterías, pero esto no es una batalla más entre los distintos grupos armados de las que ya habíamos visto desde 2014, esto es más fuerte», asegura Emad Badi, analista político y escritor. Responde desde la capital libia a través de las redes sociales cuando los cortes de electricidad se lo permiten. No puede usar el teléfono porque la línea no es estable. Badi tiene 26 años y desde hace siete solo conoce la guerra, como el resto de libios que han visto cómo los sueños que tenían en 2011 tras el derrocamiento y asesinato de Moamar Gadafi se han convertido en pesadilla.