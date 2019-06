Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 4 de junio

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Un entramado de empresas desviaba fondos donados para el cáncer infantil en Zaragoza. Tejieron una red de sociedades para desviar los fondos que recaudaban bajo la excusa de ayudar a los niños con cáncer y al Tercer Mundo. Y, mientras se lucraban con esa estafa, además cobraban sueldos disparatados en concepto de «dirección» y «gestión administrativa». Fue el mecanismo organizativo que desplegó el matrimonio de Zaragoza que, según la policía, ha estado al frente de la falsa asociación benéfica contra el cáncer infantil que ha sido desmantelada. Según desvelaron ayer los responsables de la investigación policial, el marido cobraba unos 15.000 euros al mes de sueldo, en concepto de director, y unos 5.000 mensuales su mujer, por tareas de «gestión». El marido sigue en prisión, mientras que su esposa ha quedado en libertad con cargos. Junto a ellos se detuvo a otras tres personas, de las que dos están también en libertad con cargos y otro, un individuo de origen peruano, se encuentra en prisión provisional. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.

2. Sectores del PP reclaman portavoces que «integren» y «abran» el partido. El Partido Popular se prepara para nuevos cambios ante la etapa política que se abre ahora en España, en la que les toca estar en la oposición quizás en los próximos cuatro años. Tras el descalabro de las generales del 28 de abril, y la sensación interna de remontada del pasado 26 de mayo en las municipales y autonómicas, Pablo Casado se enfrenta ahora a una de las decisiones más importantes que tiene por delante, la elección de los portavoces parlamentarios. En diferentes sectores del PP han pedido que se aproveche esa elección para «integrar y abrir» el partido, algo que Génova da por hecho. Casado no moverá ficha hasta que no se clarifique el nuevo mapa político territorial en España, con los ayuntamientos formados y con los pactos autonómicos hechos, y hasta que esté constituido el Gobierno de Sánchez, para conocer quiénes serán sus aliados. Los nombramientos del PP dependerán de esas dos variables. Una vez pasado el intenso proceso electoral, no hay ninguna voz en Génova que ponga en cuestión el liderazgo de Casado, y el partido se mantiene unido, como subrayan todas las fuentes consultadas.

3. Podemos se muda a una sede más cara pese a contar con menos dinero tras el batacazo del 26-M. En la parte inferior de la página web de Podemos, arrastrando el cursor lo máximo posible hasta abajo, hay una pestaña que pasa muy desapercibida y que tras un «click» esconde las obras de reforma y acondicionamiento que el partido tiene en marcha para su nuevo cuartel general. Podemos ha pagado cerca de dos millones de euros por la compra de su nueva sede, situada en el número 8 de la Calle Francisco Villaespesa, en Madrid, según reveló este fin de semana Okdiario. Así, la formación salta de alquilar las dos plantas de su actual sede situada en Princesa 2 a comprar una superficie de casi 2.180 metros cuadrados con garaje y tres plantas. Por otro lado, no hay constancia de que el inmueble esté hipotecado lo que, según Okdiario, todo apunta a que la formación pagó al contado. Además, según explica el documento publicado en la web de la formación, las obras de reforma del nuevo espacio alcanzan los 650.000 euros. Toda una paradoja, puesto que Podemos se muda a una sede mucho más cara en un momento en el que tiene mucho menos dinero.

4. Rusia anuncia a Trump que ha retirado su personal militar de Venezuela. El gobierno de Rusia ha notificado formalmente a la Casa Blanca que ha retirado la mayoría del personal militar que tenía desplegado en labores de apoyo y asesoramiento en Venezuela, algo que Washington interpreta como un compromiso para negociar finalmente un cambio pacífico y consensuado en el gobierno del país sudamericano. «Rusia nos ha informado de que ha sacado a la mayoría de su gente de Venezuela», ha informado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter. En una conversación telefónica, fuentes del Pentágono han afirmado que se han retirado no sólo uniformados rusos sino empleados de la empresa estatal de defensa Rostec, que recibía pagos del régimen por esas labores de asesoramiento y entrenamiento. Según estimaciones del propio gobierno norteamericano, llegó a haber 1.000 contratistas militares rusos en Venezuela.

5. Mafias chinas y marroquíes controlan el negocio de los peristas: delincuentes millonarios pero impunes. Son la cúspide del entramado criminal del robo con fuerza. Una suerte de sociedad anónima delictiva que llena sus bolsillos a costa de los golpes a la carta que encargan a grupos de aluniceros y butroneros. Conforman la «cara oculta» de esa luna nueva, se pierden entre las brumas de los resquicios legales y, pese a amasar millones de euros de manera ilícita, son prácticamente impunes. Se trata de los receptadores o peristas, buena parte de ellos chinos y marroquíes, que colocan la mercancía en sus países antes casi de que se tenga noticia del propio robo. La bautizada como Bellota, el pasado año, fue la primera gran operación contra estos titiriteros del lumpen y la piedra de toque sobre su capacidad para librarse del castigo penal. La Policía Nacional arrestó a siete de estos individuos y practicó ocho registros domiciliarios en El Álamo y nueve inspecciones en establecimientos de esa misma localidad, así como en Navalcarnero, Arroyomolinos, Móstoles, Humanes y el municipio toledano de Casarrubios del Monte.

6. Los adalides de la gastronomía se dan cita en la Casa de ABC. Afrontan una nueva década con la fuerza de ser reconocidos como los galardones gastronómicos más importantes de cuantos se conceden a los restaurantes en España. En su undécima edición, la Casa de ABC fue testigo, anoche, del enorme interés que suscitan entre los protagonistas más destacados del panorama culinario. «Empieza a quedarse pequeña la sala. Tenemos que buscar un marco más amplio», observó el director de ABC, Bieito Rubido, sobre la biblioteca en la que tuvo lugar la entrega de estos galardones ante una sala repleta de personalidades. Adalides de la gastronomía que defendieron en el foro de este diario el presente y el futuro de los fogones españoles. Los XI Premios Salsa de Chiles, nacidos en 2008 del blog homónimo de la mano de su crítico gastronómico Carlos Maribona, distinguieron ayer a los mejores restaurantes en las categorías de cocina creativa, tradicional y extranjera; además de reconocer al mejor profesional de sala. Lo hicieron haciendo gala de una de sus máximas señas de identidad.