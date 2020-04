Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 31 de marzo

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando en este enlace]

1. Iglesias apunta a la nacionalización y siembra el temor entre las empresas. El miedo estaba ya latente, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, lo desató estrepitosamente a última hora de la tarde del domingo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)», dijo en Twitter. Inmediatamente las alertas saltaron en el mundo empresarial ante la posibilidad de que el Gobierno pueda sobrepasar líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Unidas Podemos- y los suministros, en especial energéticos, son los sectores más preocupados. El temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Ibex y el mundo económico.

2. La coalición se agrieta, olvida sus planes y afronta sus horas más complicadas. La legislatura ha cambiado para siempre. Y no volverá a ser igual. Los buenos propósitos del inicio del mandato han quedado atrás. Ningún plan o calendario tiene ya sentido. La coalición sobrevive pero el brillo de la alianza se ha esfumado. Antes de esta crisis Pedro Sánchez y Pablo Iglesias limaban cualquier discrepancia por una razón: ambos estaban convencidos de que el éxito de la coalición era fundamental para ambas formaciones. Y que un descalabro precipitado no beneficiaría ni a PSOE ni a Unidas Podemos. Ahora ya no vale ninguno de esos cálculos. «Ni siquiera sabemos cuándo podremos volver a una situación que podamos considerar normal», expresa con incertidumbre un alto cargo del Ejecutivo. Fuentes del Consejo de Ministros zanjan el debate sobre la duración de la legislatura: «Eso no lo sabe ahora mismo el presidente».

3. Los médicos intensivistas alertan del desabastecimiento de fármacos sedantes. Las UCI están al límite y también los recursos que necesitan. A la escasez de respiradores y dispositivos de ventilación mecánica podría sumarse la falta de fármacos para sedar a los pacientes. Al menos, esta es la llamada de atención que ha lanzado la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), muy reivindicativa desde que empezó la avalancha de enfermos por la pandemia. Ayer alertó de que empieza a haber un desabastecimiento de estos medicamentos esenciales para los enfermos críticos. En un comunicado, esta sociedad científica explica que estamos sufriendo un desabastecimiento a nivel nacional e internacional «que nos obliga a considerar otras pautas de sedación no tan habituales en función de la disposición de fármacos que vayamos teniendo en cada hospital».

4. Estados Unidos hará lo posible por capturar a Maduro. Donald Trump venía insistiendo en que marzo iba a ser importante en la campaña contra Nicolás Maduro, y así ha ocurrido. Ahora sabemos que hace seis meses se tomó la decisión de presentar cargos contra él y otros máximos responsables del régimen en una macro causa centrada en el narcotráfico, y desde entonces hasta cinco jurisdicciones judiciales federales estadounidenses han trabajado intensamente en la coordinación de sus informaciones. Fuentes que han colaborado en el avance de la causa aseguran que Estados Unidos hará todo lo posible por capturar a Maduro. Se descarta una operación como la que los estadounidenses protagonizaron en 1989 en Panamá para detener a Manuel Noriega (el único caso previo de un mandatario por el que EE.UU. ha ofrecido recompensa), pero caben otras operaciones «quirúrgicas» que pueden llevar al mismo resultado.

5. Hoy se oficializa la retirada de los Duques de Sussex como miembros de la Familia Real británica. Desde la entrada de Meghan Markle en la Familia Real británica, la exactriz de Hollywood dejó muy claro que su andadura en la institución no sería la de una «royal» al uso. Numerosas polémicas han salpicado al Harry y a su mujer desde que su noviazgo saliera a la luz, aunque lo cierto es que el matrimonio ha conseguido conquistar a gran parte de la ciudadanía británica y se han convertido en una de las parejas más aclamadas a nivel internacional. El pasado mes de enero, una vez más, los Sussex -desde este martes dejan de utilizar su título de duques- confirmaron lo que ya venía siendo una realidad desde hacía meses: que su camino y el de la Corona ya no apuntaban a una misma dirección. Meghan y Harry anunciaron entonces, de manera unilateral y a través de sus redes sociales, sus deseos de abandonar una institución

6. Un ERTE que escenifica el divorcio entre Bartomeu y el vestuario del Barcelona. Vive instalado el Barcelona en una vorágine de autodestrucción que convierte en intrascendente cualquier momento de la temporada. Da igual si se ganan títulos, si el presupuesto bate registros positivos, si los mejores jugadores del mundo defienden su camiseta en todas las secciones o si la competición se paraliza por las medidas gubernamentales para frenar la expansión del Covid-19. El club siempre encuentra una excusa para dispararse en el pie y evidenciar el divorcio existente y cada vez más irreconducible entre la directiva y el vestuario. La crisis del coronavirus ha sido la última palanca con la que agrandar la brecha entre el césped y la planta noble. Un malestar generado por la decisión de la entidad de aplicar un ERTE que también ha salpicado al primer equipo de baloncesto.