Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 31 de julio

ABC

1. Marlaska insiste en retirar las concertinas pese al asalto en Ceuta. En plena escalada política del debate sobre la inmigración, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reiteró en su rechazo al uso de concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. También rechazó la utilización de material antidisturbios para frenar los asaltos masivos como los de la pasada semana. «No son la solución a nada, y lo repetiré cuantas veces sea necesario: tratamos de mantener una frontera en las mismas condiciones de seguridad pero por medios no cruentos», dijo ayer. El Gobierno niega que haya implementado un cambio en la política migratoria que esté provocando el incremento de llegadas de inmigrantes a las costas españolas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez cuestiona las «declaraciones políticas» y las informaciones «que están instalando en la opinión pública la idea de que la situación migratoria es insostenible».

2. El taxi echa un pulso al Gobierno y mantiene sus movilizaciones. El taxi mantiene el órdago. Las promesas realizadas en las últimas horas por el Ministerio de Fomento no han sido suficientes para el gremio, que iniciará hoy su quinta jornada consecutiva de huelga. Ayer, las protestas del sector se extendieron a más ciudades en toda España. Todo ello en un día en el que el Gobierno intentó, sin éxito, alcanzar un acuerdocon las principales asociaciones del taxi. Flanqueados por cientos de vehículos parados en mitad del Paseo de la Castellana, representantes de Elite, Fedetaxi y Antaxi se reunieron durante cuatro horas con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Sin embargo, no hubo acuerdo. O, al menos, no uno definitivo. El Ejecutivo ofreció al sector varias medidas para que se desconvocase la huelga, como ceder las competencias de las licencias de vehículos con conductor (VTC, con las que operan Uber y Cabify) a las comunidades o aprobar un «nuevo marco normativo» del sector para mediados de septiembre.

3. El viernes y el sábado, los peores días de una ola de calor que superará los 40ºC. Ni siquiera el norte de España se va a librar de la ola de calor. Poco a poco este martes van a ir subiendo las temperaturas y, a partir de mañana, comenzará oficialmente la primera ola de calor del año. Las peores jornadas, no obstante, serán el viernes y el sábado. Bilbao podría alcanzar los 38ºC; el interior de Galicia superar los 39º; Zaragoza o Madrid, los 40º; y Córdoba y Sevilla, los 42º. Las noches tampoco darán tregua, se esperan tropicales, por encima de los 20º en prácticamente todo el territorio. En Extremadura, Andalucía occidental y parte de Castilla-La Mancha será aún peor: las mínimas no bajarán de los 25º. «Va a hacer mucho calor, tanto de día como de noche, al menos hasta el domingo», confirma a ABC Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

4. Los asaltos racistas en Italia llegan a una atleta de élite. Crea cierta alarma la agresión sufrida por la atleta italiana Daisy Osakue cuando se dirigía a su casa de Moncalieri, una ciudad de 55.000 habitantes en la provincia de Turín. Desde un coche en marcha, en torno a la 1.30 horas de la madrugada, dos hombres le lanzaron huevos dañándole un ojo. La atleta, nacida en Turín de padres nigerianos y promesa italiana en el lanzamiento de disco, ha tenido que ser operada de una lesión en la córnea, que podría poner en riesgo su participación en los Europeos de atletismo de Berlín, el 6 de agosto. Se sospecha que se ha tratado de un acto de racismo, teniendo en cuenta el clima que se está viviendo en Italia en algunos sectores de la extrema derecha contra los inmigrantes. Los carabineros intentan mostrar cautela, excluyendo que la motivación sea racista. Los investigadores explican que hace algunos días el mismo coche había sido señalada por episodios análogos de lanzamiento de huevos a peatones. Pero al tratarse del enésimo caso grave que se produce en las últimas semanas muchos piensan que se trata de racismo.

5. Vía libre en EE.UU. a construirse su propio rifle en casa ¿Tiene una impresora 3-D en casa? ¿Le gustaría tener un arma pero sus antecedentes le impiden comprar una? No se preocupe, a partir del 1 de agosto tan solo deberá seguir unas sencillas instrucciones, que podrá descargar sin problemas desde una web de internet, y construir en casa su propia arma, incluido el AR-15, el rifle favorito de las masacres en Estados Unidos. Es bien sabido que las leyes suelen ir con la lengua fuera detrás de la evolución tecnológica, pero es más inusual que los legisladores le pongan alfombra roja sin acotar antes los riesgos asociados a casi todo avance. Con discreción, la administración Trump ha llegado a un acuerdo con Defense Distributed, empresa de Cody Wilson, estadounidense de treinta años, nacido en Arizona, residente en Texas, anarcocapitalista, amante de las armas y autor de un tutorial para fabricarlas mediante tecnología 3-D.

6. Ortega reconoce 195 muertos y que los encapuchados armados son policías. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que los encapuchados con armas que actúan en el marco de las protestas contra su Gobierno «son policías voluntarios», y que la cifra de muertos durante la crisis que estalló en abril asciende a 195, en una entrevista difundida este lunes por Euronews. «Aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria», dijo Ortega en la entrevista, en la que repitió hasta en tres ocasiones que los enmascarados son «policías voluntarios», apenas una semana después de que había negado públicamente que esos grupos, denominados «parapolicías» o paramilitares, pertenecieran a su Gobierno. «El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal. Incluso hay países en América Latina en que los jueces van enmascarados para que no les maten», sostuvo el presidente.