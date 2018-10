Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 30 de octubre

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Rivera permite a Sánchez tramitar los Presupuestos y sortear el veto del Senado. Ciudadanos renuncia a seguir bloqueando de salida junto al Partido Popular la tramitación de los Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez. El grupo parlamentario de Albert Rivera evitó este lunes pedir una nueva prórroga al plazo de enmiendas a la totalidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la que el PSOE, Podemos y ERC pretenden eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda de déficit que marcan las cuentas públicas. Hasta ahora, PP y Cs habían hecho un frente común impidiendo a Sánchez una reforma exprés de esta ley o que los socialistas colaran su tramitación por el cajón de otra propuesta legal sobre violencia machista. Y hasta ayer habían solicitado tres semanas de prórrogas consecutivas, dilatando así los planes del Ejecutivo socialista, que ahora ve cómo su proyecto presupuestario echa por fin a andar.

2. Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en su despacho de Génova tras estallar el caso Gürtel. El excomisario José Manuel Villarejo se reunió en secreto con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, en su despacho de Génova en plena crisis por el caso Gürtel. La cita se produjo, según los audios a los que ha tenido acceso moncloa.com, el día 21 de julio, por la tarde, cuando en el cuartel general de los populares no quedaba prácticamente nadie. La conversación deja claro que en esos momentos están a solas los dos y el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en la planta en la que ella y Rajoy tenían su despacho. Esta reunión ha trascendido solo horas después de que el mismo medio publicara nuevos audios en los que Villarejo alerta a López del Hierro sobre varias investigaciones de corrupción que afectan a miembros del Partido Popular, entre ellas el caso Gürtel, destapado en febrero de ese mismo 2009; el caso Brugal que afectaba a la Diputación de Alicante y el caso Umbra, otro episodio de corrupción en Murcia.

3. Tráfico recupera el discurso del miedo para frenar la sangría de muertos. «Vivo: te operan de las graves lesiones que te ha provocado el accidente. Has matado a tu mejor amigo y al niño de 7 años que viajaba en el otro coche. Acabas en la cárcel por homicidio imprudente. Tu trabajo no te espera. Y no es fácil encontrar otro con antecedentes penales». Las consecuencias de un siniestro sobre alguien que sobrevive son «devastadoras». Si en el accidente «eres el muerto, en el atestado recoge que falleciste chateando. Se acabaron para ti los memes y los chistes. Tu mujer conocerá a otra pareja y pasarás a ser una estadística fría». Estas frases las presenta una voz «en off» que suena como una letanía sobre las imágenes de la última campaña de la Dirección General de Tráfico. La disyuntiva que presenta no ofrece una decisión sencilla, y pone al espectador cara a cara frente a una realidad que, para Pere Navarro, el responsable de la DGT, «es más dura aún que el anuncio».

4. Trump ofrecerá a Bolsonaro colaboración militar para Venezuela. Con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump cuenta ya con un firme aliado con el que desarrollar una política a su medida para América Latina, en especial sus planes para la posibilidad de una intervención armada multilateral que ponga fin a la crisis humanitaria en Venezuela. La Casa Blanca ha trabajado en planes de contingencia para la caída del régimen de Nicolás Maduro, puestos hasta hoy entre paréntesis ante la ausencia de socios dispuestos a explorar una opción militar. El domingo, Trump fue uno de los primeros líderes mundiales en llamar a Bolsonaro. Ayer, el presidente norteamericano reveló que acordaron «trabajar estrechamente en asuntos comerciales, militares y en todo lo demás». Brasil, con dos millones de efectivos, cuenta con el ejército más dotado de América Latina. Este país ha recibido a 60.000 refugiados venezolanos desde 2014. En total, han huido de la crisis humanitaria bajo el régimen chavista casi 2.5 millones de personas.

5. Francia ha detectado seguidores del islamismo subversivo entre sus fuerzas de seguridad. Francia descubre, inquieta, que el islamismo subversivo ha comenzado a «contaminar» los servicios responsables de la seguridad de personalidades amenazadas por el terrorismo. El ministerio del Interior ha decidido «apartar» de su puesto, sensible, al responsable de la protección personal de Riss, el director de la redacción de «Charlie Hebdo», el semanario satírico víctima de una legendaria matanza islamistas, el mes de enero de 2015. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI, espionaje nacional) descubrió hace días que ese policía, especializado en la protección de personalidades, es sospechoso de «radicalización» y pudiera tener «inclinaciones islamistas», tras descubrir su frecuentación de páginas web relacionadas con el terrorismo y la violencia islamista.

6. Solari, relevo temporal mientras el Madrid negocia con Conte. Seis derrotas, dos empates y cinco victorias en todas las competiciones han condenado a Julen Lopetegui. El pésimo balance de resultados, el peor del Real Madrid desde hace setenta años, ha labrado un despido esperado. El club comunicó oficialmente su destitución a las nueve de la noche, después de la reunión de la Junta directiva, convocada de manera extraordinaria para analizar la crisis y tomar medidas drásticas que acaben con la situación insostenible. «La decisión de destituir a Lopetegui tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada», explica la entidad. «La junta directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla, que cuenta con ocho jugadores nominados al Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Lopetegui será sustituido provisionalmente por Santiago Solari». La entidad busca ahora un entrenador de experiencia internacional que sea capaz de dar un golpe de timón al equipo. Mientras elige al hombre adecuado, Solari será técnico de la primera plantilla. Pintus ejercerá como su preparador físico.