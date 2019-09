Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 3 de septiembre

1. Pablo Casado se desmarca de Aguirre y traza una línea roja con el pasado del PP. En un partido que ha visto entrar en prisión a algunos de sus iconos políticos, como Rodrigo Rato, las imputaciones por casos de corrupción de épocas pasadas preocupan ya lo justo. En realidad, no preocupan «nada», según comentó Pablo Casado en una reciente charla informal con periodistas, cuando se le preguntó si le inquietaba que el juez pudiera investigar a Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. La noticia se recibió ayer en Génova con total tranquilidad, a sabiendas de que el daño por los escándalos de hace 10 o 15 años ya está amortizado en las urnas: «Ya tocamos suelo». En el PP admiten que su «marca» sigue sufriendo cuando se producen imputaciones como estas, pero de forma relativa, porque los que quisieron castigar al partido ya lo hicieron en las últimas elecciones, y los casos siguen perteneciendo a épocas que nada tienen que ver con la de Pablo Casado. Remarcaron, en concreto, que Cifuentes ni siquiera es afiliada del PP, mientras que Aguirre ya no tiene ningún cargo orgánica en el partido. En el PP se ha marcado con claridad una línea roja que separa la etapa de Casado del pasado.

2. El coche de Blanca Fernández Ochoa estaba ya en el párking el día 25. Blanca Fernández Ochoa desapareció de forma voluntaria, pero persiste la incógnita de si después sufrió un accidente o bien tomó otra decisión. Su búsqueda tiene ahora mismo dos frentes, con un despliegue insólito de medios dados los días transcurridos y lo que han logrado averiguar los investigadores. La Policía Nacional se encarga de la investigación pura y dura y la Guardia Civil coordina el complejo dispositivo de rastreo. La desaparición trascendió cuando el sábado 31 la Policía escribió un tuit informativo en el que explicaba que se la había visto por última vez el día 23 y que viajaba en su Mercedes Clase A de color negro, matrícula 0213 CKD. Esa es la información que había proporcionado Olivia, la hija de Blanca, que se puso en contacto con la Guardia Civil para mostrarles su inquietud porque no la localizaba. Se había dejado el móvil en la casa de Aravaca donde ahora vivía con su hermana Lola, y además no estaba atravesando un buen momento.

3. Un puñado de euros paraliza el yacimiento arqueológico más importante de España. Esta es la historia inexplicable de un premio de arqueología que despertó la más mezquina de las ambiciones: un poco de dinero. En noviembre de 2018, la Fundación Palarq distinguió con el primer premio Nacional de Arqueología y Paleontología al proyecto Construyendo Tarteso, que descubrió, entre otras cosas extraordinarias, en el yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) el primer sacrificio masivo del Mediterráneo y también la inhumación de un ser humano, muy rara en un tiempo en que a los muertos se les cremaba. «Es la primera vez que Tarteso pasa del mito a la realidad arqueológica», celebró en su día Sebastián Celestino Pérez, arqueólogo responsable de este trabajo. Llevaban cuatro años excavando el lugar hasta el galardón, pero en 2019 no ha habido campaña. ¿Cómo es posible que el mejor yacimiento de la edad de Hierro en Europa se pare un año entero? No han desenterrado ni desenterrarán nada por un desacuerdo económico: el yacimiento más importante de España, paralizado por tan pedestre motivo.

4. Open US: Nadal derriba a Cilic y se cita con el «Peque» en cuartos. Transitaba el tercer set del partido de octavos del Abierto de EE.UU. para Rafael Nadal con la languidez en la que había movido hasta el momento su participación en el último ‘grand slam’ del año. Tenía enfrente al rival más duro hasta el momento en Nueva York, Marin Cilic, un grandullón que sabe lo que es ganar en esta pista, fue campeón en 2014. Ninguno de los dos se imponía con claridad en un partido soso, lento, basado en el saque -Cilic es un especialista y Nadal está muy fino en este capítulo- y que se desniveló con apenas cuatro puntos de ruptura de saque, todos aprovechados. Así se llevaron Nadal el primer set y Cilic el segundo. No le interesaba a Nadal esa dinámica, contaminada del inicio sosegado del torneo, donde se saltó el compromiso de segunda ronda por retirada de Thanis Kokkinakis y con otros dos rivales -John Millman y Chung Hyeon - a los que despachó con un par de zarpazos. Nadal había advertido antes del partido que tenía que ser agresivo para imponerse a Cilic: no lo estaba logrando y empataba a sets con casi dos horas sobre la pista...

5. Al menos 25 muertos tras incendiarse un barco en California.Los buzos han encontrado 25 cuerpos después de que un incendio hundiera un barco empleado para cruceros de submarinismo cerca de la isla de Santa Cruz, frente a la costa de California, según informaron medios estadounidenses. La Guardia Costera continúa la búsqueda de nueve desaparecidos. Se han salvado cinco tripulantes. Según las autoridades, un fuego se declaró a las tres de la madrugada mientras el navío estaba atracado y los clientes del viaje de submarinismo dormían en unas literas bajo la línea de flotación. El barco, de 20 metros de eslora y alquilado por la empresa de submarinismo Worldwide Diving Adventures, había zarpado el sábado de madrugada del puerto de Santa Bárbara para un crucero de dos días y medio por el Archipiélago del Norte, frente a California. El incendio se declaró en el puerto de la isla de Santa Cruz, en unas aguas de 20 metros de profundidad, por causas aún desconocidas.

6. Primer día de blindaje policial en Lavapiés: «Hace años que el barrio no es seguro». Prevenir, proteger y dotar al barrio de Lavapiés de mayor presencia policial. El plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento echó ayer a andar bajo estas tres premisas. Y lo hizo con varias unidades de la Policía Municipal, entre ellas, la de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS) -con atribuciones en materia de control de masas, propias de los «antidisturbios»-, desplegadas en los puntos más conflictivos: las plazas de Lavapiés y Tirso de Molina, debido al elevado tránsito de personas; y otras tres zonas interiores, las plazas de Nelson Mandela y Arturo Barea y el parque Casino de la Reina, señaladas en rojo por la acumulación de problemas denunciados en el vecindario. «Hace años que no estamos seguros», señalan varios residentes, duro reflejo del sentir general. Los comerciantes son otros de los principales afectados por la compleja problemática que asuela el enclave.