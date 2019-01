Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 29 de enero

ABC

1. Las reformas de Sánchez ya minan la capacidad del PIB para crear empleo. La subida del salario mínimo hasta 900 euros y el aumento de los impuestos al empleo son barreras que han encarecido la contratación y que se traducirán este año en que la economía requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Así parece contemplarlo el propio Ejecutivo, que en su cuadro macroeconómico estima que la ocupación repuntará un 1,8% frente al 2,2% que crecerá el PIB. Son cuatro décimas, la mayor distancia desde 2014 entre lo que repunta el PIB y lo que aumenta el empleo, en términos de contabilidad nacional. Esto quiere decir que la economía requiere de más actividad para crear empleo que antes, lo que eleva la rigidez del mercado laboral y resta competitividad, según expertos consultados. Si el año pasado el Ejecutivo asume que se creció un 2,6%, casi todo se tradujo en generación de empleo, ya que la ocupación se incrementó un 2,5% según sus estimaciones. Si en 2017 se creció un 3,1%, el empleo repuntó un 2,8% mientras que en 2016 se generó un 3% más de puestos de trabajo con un avance del PIB del 3,3%, que fue del 3,4% en 2015. Ese año el aumento del empleo fue del 3,2%. Casi la totalidad del crecimiento se traducía hasta ahora en generación de empleo.

2. Los taxistas iniciarán este martes sus movilizaciones en Madrid frente a sede de UGT. Los taxistas de Madrid iniciarán sus movilizaciones de hoy martes, su octavo día de paros para exigir una regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), a las 9.00 horas frente a la sede del sindicato UGT en Avenida de América. Así lo han decidido los taxistas esta noche durante una asamblea en el Wanda Metropolitano, según ha informado a Efe el responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, José Miguel Funez, que ha explicado que tras la concentración ante la sede del sindicato se trasladarán a la sede del PP en la calle Génova, entre las 11.00 y 13.00 horas. Funez agregó que la protesta se concentrará, a las 19.00 horas, en la Puerta del Sol. Además, ha concluido, los taxistas montarán un campamento en el Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez para los taxistas que vienen de otras ciudades en apoyo de sus reivindicaciones.

3. El Parlamento trata hoy de arrancar a May el control del Brexit. Aunque no sea una votación sobre el plan B que Theresa May tendrá que presentar tarde o temprano (según la prensa británica será el 13 de febrero), el Parlamento dictará hoy, presumiblemente, los siguientes pasos que el Gobierno tiene que dar con el Brexit. En una jornada parlamentaria ajetreada, la Cámara de los Comunes debatirá una moción neutra y muy técnica presentada por el Gobierno en la que los diputados han «considerado» la declaración que May realizó la semana pasada sobre sus intenciones de futuro para el proceso. Pero al no dar la primera ministra novedades sobre esa propuesta alternativa, los parlamentarios tratarán de tomar el control del proceso mediante distintas enmiendas. Eso sí, enmiendas que primero el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow (que ya ha ido en contra del Gobierno más de una vez) tiene que aceptar llevar a debate. En caso de pasar, estas no serían vinculantes, por lo que el Ejecutivo se guardaría la opción final de llevarlas a cabo o no.

4. Iglesias se esconde de nuevo tras la militancia para decidir si compite con Íñigo Errejón. En Podemos primero se actúa y después se reflexiona. Once días después de que Íñigo Errejón dejase en la estocada a la formación morada y anunciase que concurrirá con Más Madrid a las elecciones autonómicas, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, anunció un giro de 180 grados en la posición de su partido. Del «Íñigo no es Manuela» que defendió Pablo Iglesias en una airada misiva a su militancia, se pasa ahora a dejarlo todo en manos de «los compañeros de Madrid» y de los «inscritos» en la Comunidad. La dimisión de Ramón Espinar —hasta el viernes secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, portavoz en el Senado y diputado autonómico— es la última piedra que se ha encontrado en el camino una dirección nacional a la deriva, que cada vez está más sola en su enfrentamiento con el candidato de Más Madrid. Desde la Ejecutiva, la fuga de Errejón a los brazos de Manuela Carmena trató de venderse con victimismo como una traición del que fuese número dos del partido.

5. Guaidó logra más apoyos chavistas con su amnistía. Los representantes del nuevo Gobierno interino venezolano de Juan Guaidó en Estados Unidos han consolidando una presencia diplomática en la que están integrando a un creciente número de funcionarios que ya ha rechazado públicamente la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Estos enviados han revelado a ABC que el Gobierno norteamericano ha iniciado los trámites para poner en manos del nuevo Gobierno los bienes y fondos congelados por las sanciones aplicadas en los pasados años al régimen de Nicolás Maduro. En una nueva vuelta de tuerca, la Casa Blanca anunció ayer nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela, y la congelación de 7.000 millones de dólares en activos en Estados Unidos. «El Gobierno de EE.UU. ha comenzado ya los trámites para traspasar esos bienes», dijo ayer en una entrevista con este diario Gustavo Tarre, el nuevo embajador especial designado por Guaidó para representar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos, cuya sede está en Washington. «Ese proceso ha comenzado, del mismo modo que muchos funcionarios del Gobierno de Maduro están reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo. Tenemos la convicción de que en los próximos días muchos otros funcionarios civiles y militares se sumarán a esta posición».

6. El Espanyol ficha a Wu Lei, el Messi chino. Wu Lei, el mejor jugador de China, máximo goleador de la Superliga, máximo referente de su selección y una de las estrellas del fútbol asiático, se ha convertido en el flamante y sorprendente fichaje del Espanyol. El club blanquiazul, propiedad de Chen Yansheng, dueño de Rastar Group, ha cumplido su sueño de exportar el fútbol chino a España. « Es un fichaje que cumple los dos requisitos principales. Por un lado el deportivo porque su calidad está contrastada y nos puede ayudar a mejorar la plantilla. Y por otro el estratégico porque en un momento en el que es tan importante externacionalizar la Liga y los clubes, nos encontramos con la posibilidad de abrir camino en un mercado creciente y tan importante como el chino, y por extensión el asiático», explican a ABC desde la entidad catalana. Hasta ahora, el único precedente lo ostentaba el Rayo, que fichó a Zhang Chengdong en la 2015-16. Fue una exótica incorporación, como demostró que solo jugara 9 minutos en toda la temporada. El caso de Wu Lei es completamente diferente. Firmará por tres años con otro opcional y procede del potente Shanghai SIPG.