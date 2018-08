Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 28 de agosto

1. Delgado desoyó a altos cargos de Justicia sobre el apoyo al juez Llarena. Del abandono más absoluto ante las instancias judiciales europeas a la defensa «hasta las últimas consecuencias» del juez Llarena. Así fue el viraje del Gobierno ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interpuso en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo por decir que en el 1-O ningún procesado está perseguido por sus ideas, sino por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal. En apenas cuatro días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligaba a la titular de Justicia, Dolores Delgado, a rectificar su postura inicial y a asumir la defensa del juez ante Bélgica sin establecer ningún tipo de línea divisoria entre el ámbito privado del juez y el ataque a la soberanía jurisdiccional española.

2. Sánchez confirma el volantazo sobre Llarena: «No es una cuestión privada, sino de Estado». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, verbalizó hoy la rectificación de su Gobierno en relación con la demanda presentada por Carles Puigdemont al juez Pablo Llarena y aseguró que «la defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, sino de estado». El presidente del Gobierno hizo esta afirmación en Santiago de Chile en rueda de prensa junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la primera parada de su gira por cuatro países de Latinoamérica. A pesar de que inicialmente el Ejecutivo diferenció entre la defensa de la jurisdicción española de la defensa de Llarena, Sánchez aseguró que su Gobierno «escucha» y que «desde el primer momento hemos escuchado los requerimientos» del Consejo General del Poder Judicial, que no dudó en amparar al magistrado.

3. Casado manda a Villalobos a «recoger cebollinos». La dirección de Pablo Casado sacó ayer de la Diputación Permanente del Congreso a la exministra Celia Villalobos, que llevaba 29 años en este órgano parlamentario, desde 1986. Villalobos ha sido la voz más crítica contra Casado durante las primarias del partido para elegir al nuevo líder. Le situó en la extrema derecha, insinuó que era una imitación del estilo de Albert Rivera y llegó a decir que si gabana, se iría a «cargar cebollinos», es decir, a su casa. No ha sido así, porque la veterana diputada, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene su escaño y preside la Comsión del Pacto de Toledo, pero se cae ahora de la diputación permanente, puesto al que llegó siendo entonces alcaldesa de Málaga. Su asiento lo hereda la murciana Isabel Borrego, secretaria general adjunta del grupo parlamentario y una de las «revelaciones» del PP de Casado.

4. Corrupción y sangre tras el oro que Maduro quiere vender a los venezolanos. Si hay algo que no brilla es el oro venezolano, por sus orígenes oscuros y depredadores. Pero eso no es lo que importa al presidente, Nicolás Maduro, a la hora de vender sus lingotes a los venezolanos, como anunció este domingo en el marco de un plan de «ahorro y recuperación económica». En su programa televisado, Maduro mostró imágenes de las piezas: «El lingotico de 1,5 gramos va a costar 3.780 bolívares (63 dólares al cambio oficial) para el plan de ahorro de todos los trabajadores», explicó. El segundo es de 2,5 gramos y costará 6.300 bolívares (105 dólares). Según afirmó, los lingotes de oro provienen de Guayana, estado Bolívar, y tendrá el certificado del Banco Central de Venezuela. «Los aguinaldos de este año van a ser sustanciosos, pero yo no quiero que se los gasten todo, lo que quiero es un plan de ahorro seguro y estable», recalcó.

5. Desbandada de empresas europeas de Irán por temor a las sanciones de EE.UU. El presidente estadounidense Donald Trump anunció en mayo pasado la retirada de su país del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las seis grandes potencias mundiales (EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania) en enero de 2016 y estableció nuevas sanciones contra aquella república islámica. Las primeras –compras de billetes de dólares estadounidenses por el Gobierno de Irán, adquisición de deuda iraní y el comercio de oro y otros metales preciosos– han entrado en vigor este mes y el resto, que incluye al sector energético, se aplicarán en noviembre. Aunque la UE mantiene ese acuerdo de forma oficial, decenas de compañías europeas están abandonando Irán en una auténtica desbandada por temor a las represalias de EE.UU., ya que Trump ha amenazado a empresas y particulares que trabajen en aquel país con prohibirles hacer negocios con firmas norteamericanas.

6. Un pandillero acuchilla a un joven de otra banda latina en Arganzuela. La Policía Nacional se encuentra inmersa en las investigaciones de dos sucesos ocurridos entre miembros de bandas latinas en las últimas horas. Uno de ellos, el más grave, es el acuchillamiento de un joven de apenas 18 años a manos de un presunto miembro de un grupo rival. El otro es la detención de cinco pandilleros que pretendían enfrentarse entre sí a machetazos cerca de donde ocurrió la anterior agresión, ambos en el distrito de Arganzuela. El apuñalamiento tuvo lugar en torno a las 2.10 de la madrugada del domingo. Ocurrió en la calle de los Voluntarios Macabees, s/n, muy cerca de Matadero. La víctima es un dominicano que, a falta de concretar más datos, no estaba filiado como miembro de ninguna banda, aunque no se descarta su relación con los Dominican Don’t Play (DDP) o los Trinitarios, los dos grupos más nutridos de chavales de esa nacionalidad.