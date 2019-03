Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de marzo

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. La Generalitat dilapidó 421 millones en acción exterior entre 2011 y 2017. La Generalitat de Cataluña se gastó en acción exterior durante el periodo de 2011 a 2017 un total de 421 millones de euros, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso ABC en exclusiva y que se ha elaborado a iniciativa de las Cortes. Además, el órgano fiscalizador del Estado ha detectado unos seis millones de euros sin justificar.Todas las irregularidades detectadas tienen una concrección penal. En un escrito remitido el pasado 4 de marzo a la Fiscalía General del Estado y comunicado a un fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, estipula que los hechos relatados fundamentan la existencia de «delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado». En un exhaustivo informe de 500 páginas el Tribunal de Cuentas detalla delegación por delegación las actividades de las llamadas «embajadas catalanas» desde el año 2013. El gasto estipulado supera los 27 millones de euros y su objetivo primordial fue la «consecución de un Estado propio».

2. López Obrador exige al Rey que España se disculpe por la Conquista de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha exigido al Rey Felipe VI que España se disculpe por la Conquista de México, hecho ocurrido entre 1519 y 1521 y del que este año se conmemora el V Centenario. «Envié una carta ya al Rey de España y al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como Derechos Humanos» dijo AMLO a través de un vídeo en Twitter grabado en la zona arqueológica de Comalcalco, ciudad maya abandonada en el año 900 d.C y que, por lo tanto, ya estaba deshabitada a la llegada de la expedición dirigida por Hernán Cortes. «Fue una invasión», dice, «hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las Iglesias encima de los templos», continúa López Obrador (nieto de inmigrantes españoles) acompañado durante el vídeo por Beatriz Gutiérrez Müller, su mujer, quien coordina el Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México, una iniciativa creada exclusivamente bajo su gobierno para fomentar la cultura de la nación.

3. El Parlamento arrebata el timón del Brexit a May con la dimisión de tres miembros de su Gobierno. El Parlamento británico ha asestado este lunes un nuevo revés a la primera ministra, Theresa May, con la aprobación de la conocida como Enmienda Letwin, que permite al Parlamento asumir el timón sobre las decisiones relativas al Brexit. La enmienda ha salido adelante con el apoyo de tres secretarios de estado que han dimitido de sus cargos para votar en contra de May. Los dimisionarios son el secretario de Estado de Negocios, Richard Harrington; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Alistair Burt, y el secretario de Estado de Sanidad, Steve Brine. Los tres miembros del Gobierno de May que han dimitido se incluyen entre los 30 diputados conservadores que han votado en contra del criterio del Gobierno y a favor de la Enmienda Letwin, incluidas voces destacadas que apoyan la continuidad de Reino Unido en la UE como Dominic Grieve. Además, llama la atención que hasta ocho diputados del Paritdo Laborista hayan votado con el Gobierno y en contra de la Enmienda Letwin.

4. Militantes de Cs amenazan con una querella por el pucherazo. Ciudadanos tiene hasta el próximo lunes para ofrecer explicaciones que contenten a sus militantes sobre el pucherazo que se produjo en Castilla y León, donde la candidata oficialista ganó por un estrecho margen a su rival con la suma de 82 votos fraudulentos. El 10 de marzo, un día después de anunciar la dirección la victoria de la expopular Silvia Clemente, Francisco Igea –a la postre vencedor del proceso– denunció presuntas irregularidades. La Comisión de Garantías y Valores, 24 horas más tarde, le dio la razón y revirtió el resultado. Esta Comisión despachó en un informe fechado el 19 de marzo la resolución de las primarias autonómicas de Castilla y León, así como de otros diez procesos internos ante los que distintos derrotados habían reclamado información adicional. En el acta definitiva, a la que tuvo acceso ABC, se recogía la rectificación del resultado en el caso castellano y leonés y se desechaba cualquier tipo de incidencia en el resto de primarias analizadas. El escrito, firmado por el presidente de este órgano, Jesús Galiano, y la secretaria Marta Segura, no explica cómo se pudieron «colar» 82 votos en un sistema telemático que el partido avala como absolutamente garantista ni se señala a ningún presunto culpable.

5. El Pentágono autoriza 1.000 millones para el muro bajo la emergencia nacional. El Pentágono autorizó este lunes el desvío de 1.000 millones de dólares de partidas previamente aprobadas para la construcción del muro fronterizo con México bajo la emergencia nacional decretada el mes pasado por el presidente, Donald Trump. El secretario en funciones de Defensa, Patrick Shanahan, autorizó el inicio de «la planificación y la ejecución» de esa cantidad en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la seguridad fronteriza, informó el Pentágono. Los 1.000 millones de dólares servirán para la construcción de 57 millas (92 kilómetros) de muro de 18 pies de altura (5,5 metros) en los sectores de Yuma (Arizona) y El Paso (Texas), fronterizo con Ciudad Juárez (México). También se destinarán a la construcción y mejoramiento de vías y para instalar iluminación en estos dos sectores. La emergencia nacional da al Pentágono «autoridad para construir vías y barreras e instalar iluminación para bloquear el tráfico de drogas en corredores internacionales fronterizos de EE.UU. en apoyo a las acciones antidrogas de las agencias federales».

6. El TSJM decidirá si Carmena debe publicar sus inversiones en una sociedad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) será quien decida si la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, debe publicar o no en el Portal de Transparencia la procedencia de los 341.981,39 euros que declara de una sociedad. La labor del tribunal remite al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28, que le obliga a mostrar la información de la regidora sobre este fondo de inversión. La resolución judicial, dictada el pasado mes de diciembre, estimó en parte un recurso del denunciante, tras negarse el Consistorio a atender una petición de información sobre el origen del patrimonio. El solicitante, el abogado Guillermo Rocafort, sostiene que el dinero procede de una sociedad de inversión de capital variable (sicav), utilizada para evadir impuestos. Si bien el Ayuntamiento negó que se trate de una sicav, y justificó su rechazo en que se enmarca dentro de la «intimidad» de la regidora, no dio detalles sobre el patrimonio. No obstante, tras analizar los hechos, el juez estimó la reclamación y anuló la resolución al no ser conforme a Derecho, pues vulnera la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.