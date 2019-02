Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de febrero

ABC Actualizado: 26/02/2019 07:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Cs ficha a dos exdirigentes de PP y PSOE y los vende como «independientes». En su afán por fichar a personas ajenas a Ciudadanos en las listas a las generales y autonómicas, Albert Rivera ha pasado de presentar a un economista en Asturias; un periodista en Aragón, o una representante de los autónomos, en Valladolid, a cruzar un delicado límite que dista mucho del objetivo de integrar candidatos «independientes». En pocas horas y de forma sorpresiva, los de Rivera han anunciado dos «estrellas» que han sido «arrebatadas» a PSOE y PP, pero que no encajan en el perfil de la nueva política de la que tanto alardean. Joan Mesquida, alto cargo del Gobierno de Zapatero y militante socialista, será presentado hoy como cabeza de cartel al Congreso por Baleares, y Silvia Clemente, hasta ahora presidenta de las Cortes de Castilla y León, será la elegida por el aparato para ir a las primarias en esta Comunidad. Pero éste último es, sin duda, el que ha levantado más ampollas, sobre todo en el PP, pero también en el seno de la propia formación territorial naranja.

2. Villacís negoció con Vox para sumarse a sus filas. Begoña Villacís se citó en un restaurante madrileño que ella eligió con los dirigentes de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, actual vicesecretario de Relaciones Internacionales, en febrero de 2015. El asunto a tratar era el de sumarse a las listas del partido de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. La formación de derechas tendió la mano a la actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento porque les gustaba el perfil que la abogada daba en los debates de Intereconomía, donde se dio a conocer. Así lo confirman fuentes oficiales de Vox, que narran que le ofrecieron integrarse como «número cinco o seis» de la lista a la Asamblea madrileña, pero en ningún caso de «número uno». Vox reservaba esa plaza para Abascal, mientras que la de la Alcaldía se guardaba para Ortega Smith. Ella les contó que Ciudadanos les había tomado la delantera y le habían prometido imprimir su nombre en lo más alto del cartel para las municipales cuando todavía el Partido Popular no había desvelado que Esperanza Aguirre sería su apuesta para la capital ni era oficial aún que Manuela Carmena representaría a Podemos por Ahora Madrid. «Villacís nos dijo que se lo pensaría», afirman desde Vox, y revelan que la actual concejal también asistió a una asamblea del partido. Finalmente se decantó por Ciudadanos cuando todavía no era conocida. No superaba ni los 700 seguidores en Twitter, pero logró 7 de los 57 concejales que tiene la Cámara madrileña.

3. España bate récords de calor en febrero inéditos desde 1944. El tiempo primaveral de las últimas semanas de este febrero, especialmente durante el pasado fin de semana en buena parte de España, ha traído nuevos récords de calor en algunas zonas nunca registrados desde 1944 para un mes de febrero. Según los datos de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado hubo dos récords históricos. Así, el termómetro marcó 21,2 grados en Soria, que vivió el día más caluroso desde 1944, año en que comienza la serie histórica en ese lugar. La anterior efeméride se remonta al 15 de febrero de 1998, con 21,2 grados. El otro récord del sábado se produjo en Zaragoza, donde la temperatura máxima alcanzó los 23,1 grados, un valor que nunca se había registrado desde 1951 y que supera los 22,5 grados medidos el 18 de febrero de 1978.

4. Miguel Sebastián busca ajustar cuentas con González y se persona en la causa BBVA-Villarejo. Miguel Sebastián ha dado el primer paso de cara a una querella contra BBVA y José Manuel Villarejo por el supuesto espionaje hecho por el excomisario para el banco entre 2004 y 2005. El que fuera jefe de la Oficina Económica de Presidencia y ministro de Industria con Zapatero ha pedido ante la Audiencia Nacional personarse como acusación en la causa contra el excomisario, cuyas escuchas habrían servido a BBVA, y en concreto a su expresidente, Francisco González, para defenderse del intento de sacarle de la presidencia que protagonizó la constructora Sacyr, que en esa operación contaba supuestamente con el respaldo de La Moncloa, y en particular del propio Sebastián. El escrito de personación, en el que el exministro pide presentarse como acusación particular por la vía civil y penal en la investigación, se basa en las informaciones publicadas por varios medios. Estas apuntan a que Villarejo, con su empresa Cenyt, hizo 15.000 escuchas telefónicas y vigilancia física a empresarios, políticos y supervisores por orden de BBVA y de González cuando Sacyr, entonces presidida por Luis del Rivero, trató de comprar el 3,1% del banco y hacerse con la presidencia. Si se acepta su personación, Sebastián accedería a la causa, bajo secreto, para preparar una eventual querella.

5. «Liberados» cinco periodistas de «Univisión» tras pasar cinco horas retenidos por orden de Nicolás Maduro. El directivo de Univision Daniel Coronell ha confirmado que Jorge Ramos y su equipo de periodistas han sido «liberados» después de haber sido retenidos por orden de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, donde se les confiscó material. La cadena de televisión Univisión ha denunciado que este lunes uno de sus equipo encabezado por el presentador Jorge Ramos ha sido detenido en el palacio presidencial en Caracas, capital de Venezuela, mientras entrevistaba al presidente del país, Nicolás Maduro. «Ellos estaban entrevistando a @NicolasMaduro pero le molestaron las preguntas. El equipo técnico también había sido confiscado», ha explicado a través de Twitter Coronell, presidente de la división de informativos de Univisión.

6. El vestuario censura los desaires de Bale y Kroos. Los líderes de la plantilla del Real Madrid cogieron el toro por los cuernos ante los ocho días decisivos que marcarán el devenir de su temporada. No les gustó el feo gesto de Bale con Lucas, al rechazar su felicitación al anotar el 1-2, y en el fuero interno del equipo tampoco agradó la reacción de Kroos, enojado, cuando Solari decidió sustituirle por Fede Valverde. Los capitanes y otros futbolistas hablaron en el vestuario y expusieron de manera sencilla que deben evitarse esos desaires que perjudican la imagen del grupo y pidieron que todos piensen en la unidad del equipo. Una unión que salió reforzada tras la autocrítica interna. Los pupilos de Solari hicieron piña ante los tres partidos que determinarán el futuro del Real Madrid y el porvenir de ellos mismos.