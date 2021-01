Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 26 de enero

1. La Seguridad Social pierde en el año del Covid 61.000 jubilados más que en 2019. El impacto que ha tenido el Covid entre los mayores se refleja con toda su crudeza en las estadísticas que elabora la Seguridad Social. Hablar de pensiones es hacerlo de la tragedia que los grupos de más edad han sufrido por la virulencia de una pandemia que ha causado ya 56.208 fallecidos en España, según los datos del Gobierno, y 80.000, según la estadística que elabora el INE. La evolución es dramática cuando se analizan las bajas en las prestaciones. Entre enero y noviembre el sistema se quedó sin 478.434 pensionistas, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que la Seguridad Social perdió en el año del Covid casi 61.000 jubilados más que en 2019, una cifra que puede achacarse en su totalidad a la pandemia. Al analizar la evolución de estas bajas, los mayores descensos se concentran en abril, un mes después de declararse la pandemia y también después del verano, acusando la relajación de la población con las medidas para luchar contra el virus.

2. Seis comunidades se ven abocadas a ralentizar su plan de vacunación. La «picaresca» de varios políticos para saltarse la cola de la vacunación ha copado la atención mediática en los últimos días; también la controversia respecto al desperdicio de la sexta dosis de los viales por no utilizar la jeringuilla adecuada o como dijo el Consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, la pérdida del «culillo» del fármaco. A esto se ha añadido, como ya avanzaba este diario hace dos días, el «frenazo» que han sufrido varias comunidades en sus planes de vacunación o el giro de estrategias, ante la falta de dosis de Pfizer. A la lista de Madrid, Andalucía, Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana, ahora se suman País Vasco y Castilla y León.

3. El entorno de Trump apunta a que podría fundar su propio partido. «Volveré de una u otra manera». Así fue la despedida de Donald Trump desde la base aérea de Andrews el pasado miércoles, poco después de abandonar la Casa Blanca. Trump desaparecía después en las tripas del Air Force One rumbo a su residencia en Florida. Es evidente que con el vuelo del avión presidencial hacia el Sur no se iba el «trumpismo», bien calado en el electorado republicano. Y que Trump no se diluirá entre las hordas de jubilados que juegan al golf en Palm Beach. El expresidente no tendrá que volver porque no se ha ido, y su objetivo, como dejó claro durante su cruzada contra lo que él llamó el «robo» electoral, es mantener el poder. «De una u otra manera».

4. El complemento de maternidad en la pensión llegará a los padres con un solo hijo. La nueva redacción del complemento de maternidad de las pensiones, al que actualmente acceden solo las mujeres que han tenido un mínimo de dos hijos, llega a la recta final de la negociación con los agentes sociales y una de las principales novedades será la ampliación de su alcance. A partir de ahora, el complemento lo cobrará el progenitor, ya sea padre o madre, que haya visto disminuida su actividad profesional a raíz del nacimiento de sus hijos y, además, comenzará a contar desde el primero de ellos.

5. Castells frena la puesta en marcha de las nuevas universidades en Madrid. Castells ha dado un paso más en su intención de endurecer la creación de nuevas universidades y, así, frenar los planes de la Comunidad de Madrid. El último borrador del real decreto de creación de universidades, al que ha accedido ABC, fija un plazo de 2 años para la puesta en marcha de los nuevos campus. El artículo 11, sobre «Autorización de inicio de actividades de una universidad», señala ahora que «el procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la persona física o jurídica que promueve la universidad, y se presentará ante el órgano competente de la comunidad (...). El plazo máximo para solicitar dicha autorización será de dos años a contar desde la aprobación de la creación o el reconocimiento de la universidad». De esta forma, se complica el trámite, debido a los plazos administrativos por los que tienen que pasar las universidades.

6. Tom Brady, el ídolo americano que no se acaba nunca. Vince Lombardi, el legendario entrenador de la NFL que hoy da nombre al trofeo de la Super Bowl, pronunció en su época la máxima que define la carrera del inagotable Tom Brady: «Los ganadores nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan». A sus 43 años -cumplirá 44 en agosto-, Brady fue vital en la victoria de los Buccaneers ante los Packers (31-26) que supone el pase a la primera final de la NFL de la franquicia desde 2002. El próximo 7 de febrero, en el Raymond James Stadium de Tampa (Florida) ante los Chiefs, Brady volverá a batirse en duelo con el tiempo, jugará su décima Super Bowl, peleará por su séptimo anillo y tratará de que, por primera vez en la historia de la NFL, la copa se quede en casa.