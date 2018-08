Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 21 de agosto

1. Las brigadas de limpieza: «Nos quieren atemorizar, pero seguiremos, Cataluña es de todos». La persecución por parte de los Mossos d’Esquadra de los grupos que se dedican a limpiar de lazos amarillos las calles de las poblaciones catalanas no les va a detener. La identificación la pasada semana de un grupo de catorce personas que se habían coordinado en Tarragona para retirar propaganda independentista, y la amenaza de imposición de sanciones de hasta 30.000 euros –tal y como difundió la consejería de Interior de la Generalitat–, no solo no ha acobardado a estos grupos, sino que les impulsa a seguir en esa línea, tal y como adelantan a ABC. Mientras formaciones como PP o Ciudadanos acusan al Gobierno catalán de convertir a los Mossos en una «policía política» para disuadir a los contrarios a la independencia, las brigadas contra el lazo amarillo preparan nuevas batidas de limpieza.

2. El hombre abatido en Cornellá pasó la noche muy inquieto y rezó minutos antes del ataque. Eran las seis menos diez de la mañana cuando Abdelouahab Taib subió los cinco escalones que conducen a la puerta principal de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cornellá (Barcelona). Llamó insistentemente al interfono hasta que una agente, que estaba sentada en el mostrador de recepción, protegida por una mampara de cristal, le abrió la puerta. El hombre, de 29 años, nacionalidad argelina y que según su mujer sufría un conflicto interno por ser homosexual por lo que posiblemente trató de suicidarse, se «abalanzó» con una clara «voluntad homicida». Iba armado con un cuchillo de «dimensiones considerables» y gritaba «Alá es grande». Por eso, a la agente no le quedó más remedio que disparar al hombre y abatirlo a tiros.

3. Tres heridos en un tiroteo en una boca de Metro de Londres. Al menos tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en las inmediaciones de la boca de la estación de Metro de Kingsbury, en el noroeste de Londres, según ha informado el diario 'The Sun' en su edición digital. Efectivos de la Policía y otros servicios de emergencia se han desplazado hasta la calle Kingsbury en torno a las 21.45 horas (22.45, hora peninsular española). Las redes sociales han publicado noticias de varias personas heridas de bala e imágenes de los servicios de emergencia en el lugar. «La Policía y el Servicio de Ambulancias de Londres fueron alertados en torno a las 21.45 horas del lunes 20 de agosto por varios disparos en la calle Kingsbury», ha explicado un portavoz policial que ha confirmado tres heridos.

4. Confusión y parálisis en Venezuela en el estreno del nuevo sistema monetario. Y sucedió. Los estados bancarios de los venezolanos amanecieron con cinco dígitos menos como prometió Nicolás Maduro el pasado viernes en el marco de su ambicioso plan de recuperación económica. La reconversión monetaria generó en Caracas dos ambientes muy dispares: al este -mayormente opositor- los comercios, supermercados y farmacias se mantuvieron cerrados, con poca afluencia de vehículos y personas en la calle. Sin embargo, al oeste -embrión chavista- los locales decidieron abrir sus puertas a pesar de saberse inseguros ante el manejo de las cifras y los nuevos billetes soberanos. «El Unicasa (supermercado) de El Paraíso era un desastre. No sé si las cajeras estaban más confundidas que yo. Compré cuatro cosas y pagué 29,64 soberanos, no entiendo si me costaron 2.964.000 o 296.400 de los bolívares viejos», dice Maribel Navas, mientras enseña su primera factura con el nuevo sistema.

5. Los inversores retiran 1.224 millones de los emergentes por la crisis turca. La crisis turca traspasa fronteras. Europa no es la única región en alerta por la depreciación de la lira del 40% desde principios de año. En África, Asia e Iberoamérica mantienen la mirada puesta en el riesgo de contagio del desplome hacia otras economías vulnerables por su dependencia del sector exterior. Mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogan maniobra con el banco central otomano para evitar el rescate, los inversores ya han tomado posiciones: entre el 9 y el 15 de agosto retiraron 1.400 millones de dólares (1.224 millones de euros) de países emergentes para obtener refugio en regiones más estables, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). China y Sudáfrica son los países más damnificados por el temor de los inversores a un efecto contagio.

6. El Barça quiere vender a Rakitic al PSG para cuadrar cuentas. El Barcelona intenta ahora vender a Rakitic al PSG. Para paliar sus «tensiones de tesorería», el club intentó primero vender a Luis Suárez, pero abortó la operación ante el enfado de Leo Messi al enterarse. A continuación intentaron hacer caja con Dembélé, pero entre que no llegaron a encontrar un comprador claro y el gol de la final de la Supercopa, buscaron otras opciones, no tan basadas en aquellos jugadores de los que de un modo u otro querían deshacerse, sino en aquellos a los que algún otro club podría querer comprar. Así, se ha llegado a ofrecer a Rakitic al club francés, que ha confirmado su interés. A través de sus medios de comunicación afines -con Mundo Deportivo a la cabeza-, la directiva azulgrana ha ido deslizando en los últimos tiempos campañas de desprestigio, deliberadamente orquestadas, contra aquellos jugadores con los que ha querido comercializar, para que los socios no vieran la operación como una pérdida sino como una oportunidad.