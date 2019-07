Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 2 de julio

1. Silencio del Vaticano mientras estudia su respuesta a las amenazas del Gobierno de Sánchez. La experimentada diplomacia vaticana hace gala de prudencia y la pone en práctica tomándose el tiempo necesario para encontrar respuestas que resuelvan los problemas y no creen nuevas fisuras. Por eso, durante el día de ayer no respondió a la anunciada queja formal del gobierno a las declaraciones del nuncio del Papa en Madrid, el arzobispo Renzo Fratini. La Santa Sede no confirmó si efectivamente ha recibido la «queja formal», y su portavoz, Alessandro Gisotti, aseguró que apenas haya reacción oficial del Vaticano, se dará a conocer. El primer día de julio en el Vaticano coincidió con el inicio de vacaciones para el Papa y una parte de sus colaboradores, lo que seguramente frena aún más los tiempos.

2. De Guindos urge a BBVA que depure ya responsabilidades por las escuchas de Villarejo. Sombras de duda en tierras alemanas. Y es que en la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort desconfían de las conclusiones a las que pueda llegar el informe «forensic» encargado por el presidente de BBVA, Carlos Torres, el pasado mes de enero a Pwc, junto con abogados de los despachos de Uría y de Garrigues, con el objetivo de averiguar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de su antecesor, Francisco González, con la firma de detectives del encarcelado excomisario de Policía José Manuel Villarejo. Según ha podido saber ABC, el vicepresidente de la autoridad monetaria europea, Luis de Guindos, está muy preocupado por este asunto y por cómo se resolverá la situación, ya que piensa que un cierre en falso del informe pericial interno podría salpicar la reputación del resto del sistema financiero español.

3. El protagonismo de Sánchez fuerza la prórroga en el reparto de cargos en la UE. Los líderes europeos arrojaron ayer la toalla después de más de 24 horas de reuniones y toda una noche en pie discutiendo sobre los nombramientos de los responsables de las máximas instituciones comunitarias. Poco después del mediodía, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decidió suspender los trabajos para reanudarlos hoy martes a las 11 de la mañana. Una parte sustancial de los dirigentes del grupo Popular Europeo (PPE) y, por distintas razones, los presidentes de los cuatro países del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia) junto a Italia se negaron a aceptar al socialdemócrata holandés, Frans Timmermans, para el puesto de presidente de la Comisión Europea como ha intentado imponer el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, actuando en funciones de representante-negociador del grupo socialista europeo.

4. Unidas Podemos en Alcalá de Henares contrata a dedo a un procesado por agredir a dos policías. El grupo municipal de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha designado a dedo –personal de confianza– a un procesado por agredir a dos policías durante una intervención en la sede del Partido Comunista (PCE) en 2014. Jesús García Rodríguez, para el que la Fiscalía pide dos años de cárcel por un presunto delito de atentado contra la autoridad, ejercerá los próximos cuatro años como administrativo del partido en el Consistorio. La coalición de izquierdas, aunque no formará parte del Gobierno de la localidad, sí facilitó la investidura del socialista Javier Rodríguez Palacios como alcalde, también pendiente de juicio por prevaricación administrativa.

5. Ultimátum de Vox a Ciudadanos: o firman un pacto a tres o votarán «no» a Ayuso. Se acaba el tiempo. Concretamente, para Vox se acaba este martes a las 14.00 horas. Es el plazo límite que da a Ciudadanos para firmar, con ellos y con el PP, un acuerdo programático conjunto de mínimos. Si no lo hacen, advertía Rocío Monasterio, «Vox votaría no a la investidura de Ayuso». La posibilidad desata sudores fríos entre los populares, donde se ve con preocupación la postura de bloqueo absoluto entre los otros dos partidos del espectro conservador, y advierten de que la investidura de Gabilondo podría terminar triunfando. Las matemáticas no lo admiten: el socialista (37 escaños) cuenta con los apoyos declarados de Más Madrid (20) y Unidas Podemos (7), lo que supone 64 escaños. Que serían menos que los 68 «noes» que sumaría su candidatura: los de PP, Vox y Ciudadanos.

6. La enorme caja de la cantera del Real Madrid. Raúl de Tomás será entre hoy y mañana, salvo inesperado giro de guión, nuevo jugador del Benfica a cambio de 25 millones de euros, entre cantidades fijas y variables. Una jugosa cantidad para un futbolista criado en la cantera del Real Madrid, coyuntura que empieza a ser más habitual que de costumbre, para beneficio colateral de las arcas blancas. La Fábrica, como es conocida la estructura de las categorías inferiores del Real Madrid, se ha convertido en una mina de oro en esta segunda era de Florentino Pérez como presidente de la entidad. Desde su regreso hace ya diez veranos, en junio de 2009, los ingresos por ventas de futbolistas criados en la cantera blanca se han disparado como nunca antes, hasta el punto de que cuando se cierre de manera definitiva el traspaso de Raúl de Tomás, y también el de Borja Mayoral