Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 2 de abril

1. Sánchez insiste en subir los impuestos a las grandes empresas y fortunas. El sistema impositivo va a ocupar un lugar central en las promesas electorales de los partidos políticos. Si el PP ya ha anunciado una «revolución fiscal» que pasaría por reducir y eliminar tributos, el PSOE, como plasmó en los Presupuestos que diseñó para 2019 y que no fueron aprobados, mantiene su intención de elevar la presión fiscal a las grandes empresas, las rentas altas y determinadas actividades. Así figura entre las 110 principales medidas del programa electoral con el que los socialistas se presentarán a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El PSOE habla ahí de «reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas, y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios». Esto, en caso de seguir en La Moncloa y como ya contemplaban las Cuentas fallidas para este año, llevaría al PSOE a elevar el IRPF a quienes ganan más de 130.000 euros del 45% al 47%, y al 49% en el caso de rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Además, se pretendía elevar del 23% al 27% el tipo a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

2. El Parlamento vuelve a rechazar las alternativas al Brexit de May. Con el rumor rondando los mentideros de Westminster de que Theresa May volverá a llevar al Parlamento su acuerdo del brexit para una cuarta votación, los diputados británicos volvieron a fallar ayer en buscar una mayoría clara sobre los siguientes pasos a dar en el brexit. La segunda tanda de esas llamadas votaciones «indicativas» quedó otra vez en nada al rechazar sus señorías todas las opciones que estaban encima de la mesa de la misma forma que lo hicieron la semana pasada. De nuevo se puso sobre la mesa la opción de un segundo referéndum, pero esta vez ratificatorio. Es decir, cualquier acuerdo al que se llegue en el Parlamento se pondría a disposición de la ciudadanía para que fueran los británicos si deciden dar su visto bueno o no. Fue rechzadado por 292 votos en contra y 280 a favor. También fue rechazada la revocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, cancelar el brexit, por 292 votos en contra y 191 a favor.

3. La presidenta de Infancia Libre secuestra a su hijo porque «el padre es el diablo». La Unidad Adscrita de Policía Judicial de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ha resuelto con éxito uno de los casos más rocambolescos y delicados de sustracción de menores que se recuerdan: el de un niño de apenas 11 que llevaba secuestrado por su propia madre desde el pasado mes de septiembre y cuyo estado de socialización era totalmente anormal. La mujer, que fue detenida la madrugada del sábado en su escondrijo de Villar de Cañas (Cuenca), era, para colmo, presidencia de la asociación Infancia Libre, que asesoraba a Podemos en el Congreso de los Diputados en materia de menores. La historia comienza en Valdemoro, donde María Sevilla, madrileña de 35 años, residía con su marido, Rafael. La relación de la pareja iba mal desde hacía bastante tiempo, por lo menos ocho años, hasta el punto de que ella tenía una hija de 6 años con otro hombre, José Antonio C. H. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando ella denunció a su ex por abusar sexualmente del pequeño S., en pleno proceso de disolución de la pareja. La denuncia era falsa y así quedó demostrado en sede judicial. La sentencia de custodia, firmada por el juzgado número 6 de Valdemoro en diciembre de 2017, tuvo en cuenta esta «cincunstancia anormal» en el fallo, que otorgaba la guardia y custodia a Rafael. Ella tenía derecho a una visita semanal.

4. El Rey ya lamentó en 1990 los abusos a indígenas a pesar de la protección de la Corona. La petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de exigir al Rey de España que pida perdón por la Conquista, llega con 29 años de retraso. El Rey Don Juan Carlos y los indígenas de México pasaron juntos, hace casi tres décadas, esta página de la historia con la que el actual mandatario mexicano quiere buscar ahora protagonismo. Fue el 13 de enero de 1990 cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía viajaron hasta Oaxaca para reunirse con los representantes de las siete principales etnias, a quienes invitaron a conmemorar con «claro sentido constructivo» el V Centenario del «encuentro entre dos mundos», que iba a celebrarse dos años después. Ante todos ellos, el Rey lamentó los abusos que se cometieron durante la Conquista, a pesar de que la Corona de España procuró defender siempre la dignidad del indígena. El encuentro se celebró a mediodía en el Palacio Municipal de Oaxaca y luego, por la noche, los indígenas invitaron a los Reyes a una Guelaguetza, la fiesta de origen precolombino que suele celebrarse en julio pero que en aquella ocasión se organizó en enero para hacerla coincidir con la visita.

5. El Supremo de Venezuela solicita revocar la inmunidad parlamentaria a Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Nicolás Maduro, solicitó la tarde de este lunes a la Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por haber salido del país cuando pesaba sobre él una orden que se lo prohibía. A juicio del máximo tribunal del país, Guaidó actuó en desacato ante la orden de la sala plena en la que se dictaba prohibición de salida del país cuando llegó a Colombia el 23 de febrero para hacer pasar la ayuda humanitaria a Venezuela. En ese sentido, lo declararon en flagrancia y pidieron a la ilegítima Asamblea Constituyente, controlada por el régimen, dar la estocada final a su principal rival y levantar el fuero. Adicional a ello, ordenaron al Ministerio Público investigarlo sin antejuicio mérito.

6. El nuevo Bernabéu salva el último escollo para comenzar la reforma. El Ayuntamiento de Madrid selló el pasado jueves el último trámite administrativo que tenía que salvar el Real Madrid para reformar el Santiago Bernabéu: la licencia urbanística de edificación para el estadio y su entorno. El Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), que dirige José Manuel Calvo, pone el broche a esta operación que tantas incógnitas suscitó con la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles. El club comenzará las obras cuando termine la temporada, en mayo. La metamorfosis completa del coliseo no se verá hasta dentro de tres años, en 2022. Tal y como estaba previsto, el recinto crecerá en doce metros de altura (en su punto más alto) para que pueda construirse una cubierta retráctil, consistente en una membrana translúcida de 15 metros, que permitirá utilizar el terreno de juego con independencia de la climatología y reducir el impacto acústico para los vecinos.