Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 19 de febrero

1. Villacís ocultó durante tres años una sociedad patrimonial con dos millones de euros en inmuebles. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante tres años la sociedad patrimonial y profesional que administraba junto a su marido, Iuriscontencia SL. Como concejal del Ayuntamiento de Madrid, electa en 2015, está obligada a declarar tanto sus bienes como sus actividades, entre ellas los cargos mercantiles, según establece el artículo 8.1 h) de la Ley de Transparencia y el 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Villacís, que fue administradora solidaria de la sociedad desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, como se puede comprobar en el portal de transparencia municipal. No fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora de la empresa e informó del cese. Contactada por ABC, la líder de Ciudadanos en Madrid reconoce que fue un «error» no inscribir su cese en el Registro Mercantil, pero insiste en que durante los años en los que fue concejal y administradora del despacho Iuriscontencia SL no hizo ni firmó «nada» en nombre de la sociedad.

2. Trump, a los militares de Venezuela: «Desobedeced a Maduro, liberad vuestro país».Donald Trump animó ayer a los militares venezolanos a dar la espalda a Nicolás Maduro y unirse al Gobierno de transición del presidente encargado Juan Guaidó. El presidente de EE.UU. lo hizo en un discurso pronunciado en Miami, donde se concentra la mayor comunidad de venezolanos del país. «Los ojos del mundo están sobre vosotros», dijo a los seguidores de Maduro, a los que ofreció una disyuntiva. «Podéis aceptar la oferta generosa de amnistía de Guaidó y vivir en paz. Él no busca represalias y nosotros tampoco. Pero debéis desobedecer las órdenes de Maduro sobre impedir la entrada de ayuda humanitaria y no amenazar con violencia», aseguró en un momento en el que la ayuda humanitaria se concentra en varios puntos de la frontera de Venezuela, como la ciudad colombiana de Cúcuta. Hasta allí llegó este fin de semana un cargamento de alimentos y medicamentos en tres aviones militares estadounidenses. El objetivo de Guaidó es introducir la ayuda en el país el próximo sábado 23 de febrero. Maduro se niega a que pase y la considera una intervención enmascarada de EE.UU. y sus aliados regionales, como Colombia. «La otra opción es que sigáis apoyando a Maduro. Si elegís esa camino, no encontraréis refugio seguro, ni escapatoria. Lo perderéis todo», amenazó Trump.

3. Sánchez aprovecha el altavoz de TVE para arrancar su precampaña. La agenda de Pedro Sánchez en sus cerca de nueve meses de mandato ha tenido etapas de muy poca exposición pública, más allá del gusto de su equipo de comunicación por potenciar su actividad en Twitter. Pero su agenda pública ha pasado muchas semanas por muy pocos actos públicos. Ahora Ferraz y Moncloa han cambiado el paso y presidente-candidato arranca la precampaña electoral con una presencia masiva en los medios. En el primer día laborable tras el anuncio del adelanto electoral Sánchez se estrenaba con una entrevista en prime time desde La Moncloa en el telediario de la noche de Televisión Española. Es la segunda que el presidente del Gobierno concede a TVE desde que llegó al cargo. Fue también a la televisión pública a quien se concedió la primera tras el triunfo de la moción de censura. En aquella ocasión fue antes de los cambios en el ente público que terminaron con Rosa María Mateo como administradora única de la coorporación RTVE. La televisión pública ya entrevistó también en el informativo de la noche a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

4. Turull responderá hoy a los fiscales y se aleja de Junqueras. Escuchaban atentos desde la segunda fila en los bancos de los acusados. Oriol Junqueras soltó su alegato político, renunciando a contrastar los hechos concretos que le atribuyen, y ellos escuchaban. Ahora tienen la palabra. Jordi Turull y Josep Rull –dos de los doce líderes del «procés» enjuiciados en el Tribunal Supremo– han decidido responder a las preguntas de la Fiscalía, al contrario de lo que hizo Junqueras, un paso que asegura el debate de argumentos, al someterse a las cuestiones de una parte con una tesis antagónica a su visión de los hechos. El interrogatorio –que abrirará una semana dedicada íntegramente a las declaraciones de los acusados– no será un monólogo como el de Junqueras. El juicio al «procés» se reanuda hoy, después de un paréntesis desde el pasado jueves, y levantará el telón con la declaración de Turull, el antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat. Lo previsible, si hay tiempo para ello, es que le sucedan Raúl Römeva y Josep Rull, los siguientes según el listado del escrito de acusación fiscal.

5. Tezanos ficha a Carolina Bescansa para su grupo de expertos del CIS. La diputada de Podemos Carolina Bescansa se incorporará a la comisión de expertos creada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para estudiar mejoras en la llamada «cocina» de las encuestas electorales. Esta comisión, anunciada por el presidente del CIS, José Félix Tezanos, se constituyó la pasada semana con un primer listado de 27 expertos propuestos por universidades, colegios profesionales de sociólogos y politólogos, y empresas encuestadoras. La Universidad Complutense de Madrid es quien propuso el nombre de Carolina Bescansa, que es doctora en Ciencia Política y Sociología. Así lo ha confirmado a Europa Press la propia Carolina Bescansa, que el pasado mes de octubre puso fecha de caducidad a su etapa de diputada del Congreso. En concreto, y tras perder las primarias de Podemos Galicia, anunció que dejaría el escaño en cuanto terminasen su labor las comisiones parlamentarias de las que participa, algo que ocurrirá el próximo 5 de marzo con la disolución de las Cortes.

6. El petróleo ha subido en mes y medio un 24%, más de lo que bajó en todo 2018. La habitual cuesta de enero que sufren los consumidores se está prolongando, de momento, también a febrero, ya que los precios de los carburantes han registrado una importante subida en las últimas semanas como consecuencia del fuerte incremento del petróleo. De hecho, el crudo se ha encarecido un 24% en los 50 días transcurridos de este año, aumento que se «ha comido» el descenso del 20% registrado en todo 2018, especialmente en su último trimestre. El petróleo Brent acabó el año pasado en 53,44 dólares el barril y ahora roza los 67 dólares. Es la cotización más alta desde noviembre de 2018. Un mes antes había alcanzado el máximo anual de 86,29 dólares. Esa caída de los precios propició que nuestro país importara el año pasado 67,586 millones de toneladas de petróleo, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2017 y un nuevo récord histórico. Sin embargo, la subida del petróleo repercute muy negativamente en la economía española, ya que nuestro país debe de importar el 99,9% del crudo que consume.