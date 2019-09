Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 17 de septiembre

1. Casado coincide con las exigencias de Rivera pero mantiene el «no» a Sánchez. Pedro Sánchez llega hoy a la ronda de consultas del Rey con dos opciones para ser presidente del Gobierno. A izquierda y derecha. Y no parece que le valga ninguno. El relato de cara a las elecciones se complica. Tras meses instalado en el cumplimiento de su promesa electoral y soportando deserciones en sus filas a cuenta de su decisión de mantener su rechazo a Pedro Sánchez, Albert Rivera cambió ayer el paso con una propuesta al PP para abstenerse conjuntamente en una investidura y hacer presidente a Sánchez. Tras dos horas de reunión por la tarde, Rivera y Casado coincidieron en las exigencias a Sánchez y en que este debe mover ficha si quiere ser investido. Desde el PP, eso sí, se mantuvo la posición «coherente» del no, y se advirtió de que es Sánchez quien debe contestar a Rivera si quiere la abstención de Ciudadanos.

2. La Policía Municipal «actuará de forma inmediata» y hará incautaciones a manteros. Fue uno de los puntos negros de la gestión del anterior Ayuntamiento de Madrid y eje de las promesas electorales del PP en la campaña de las municipales: acabar con la impunidad con la que actúan los manteros, sobre todo tras la normativa impuesta por Ahora Madrid que, en la práctica, suponía no poder actuar contra la venta ilegal ambulante en las calles. Ahora, el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida va a enmendar la plana también a esta situación, que suponía una indefensión para los propios agentes, pero, sobre todo, para los consumidores y los comerciantes de las zonas afectadas. El Área de Seguridad y Emergencias, que dirige la también portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz (PP), ya ha emitido la nueva instrucción al respecto, que, en resumidas líneas, viene a recolocarse en la de 2005 y que endurece las actuaciones contra los manteros. Y que son alrededor de 300 solo en el distrito de Centro, según los propios datos de la Policía Municipal.

3. Riesgo de que el chavismo consolide operaciones delictivas en Costa Rica. La revelación de que dirigentes chavistas han estado usando Costa Rica para recibir en metálico el dinero de carteles mexicanos –escondido en los contenedores de alimentos embarcados para el programa de bolsas de comida del régimen de Nicolás Maduro–, como pago a los envíos de droga realizados desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, ilustra bien el temor de Washington de que el chavismo pueda consolidar sus operaciones delictivas en ese país de Centroamérica.Hugo Chávez pudo implicar en sus negocios ilícitos a Nicaragua y a El Salvador, mediante una red de empresas creadas alrededor de la petrolera venezolana, PDVSA, o de la iniciativa del ALBA, y durante un tiempo tuvo fácil entrada en la Honduras de Manuel Zelaya. Pero Costa Rica siempre se resistió a las aproximaciones del chavismo, en un área de Centroamérica que es esencial para el trasiego de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia y, pasando muchos por Venezuela, se dirigen hacia Estados Unidos.

4. Irán mantiene el pulso con EE.UU. con el apresamiento de otro buque en Ormuz. Elevando notablemente la tensión en el golfo Pérsico, el gobierno de Irán dijo ayer que abordó un barco al que acusó de contrabando de crudo y arrestó a sus 11 tripulantes. Paralelamente, la Casa Blanca hizo públicas imágenes de satélite de las refinerías atacadas en Arabia Saudí el sábado para demostrar que los drones empleados procedían del norte y que por lo tanto Irán es el autor de la agresión, y no los rebeldes de Yemen, país que se encuentra al sur. El presidente norteamericano dijo que todo apunta a que Irán es el autor del ataque, pero admitió que «en todo caso a Estados Unidos le gustaría evitar un conflicto armado». Según reveló ayer la televisión estatal iraní, una patrulla marítima de la Guardia Revolucionaria capturó un pequeño carguero que transportaba 250.000 litros de petróleo a través del estrecho de Ormuz con destino a Emiratos Árabes Unidos. El régimen islámico no ha revelado bajo qué bandera navegaba el barco ni la nacionalidad de los detenidos. El ataque del sábado contra la empresa saudí Aramco ha provocado un dramático aumento del precio del crudo y una advertencia de EE.UU. de que podría llegar a responder con el uso de la fuerza.

5. Matteo Renzi anuncia su abandono del PD para formar un partido. Lo ha confirmado el propio exprimer ministro y exsecretario del PD, hoy senador, en una llamada telefónica al primer ministro Giuseppe Conte, confirmándole que mantendrá su apoyo al gobierno. Hasta el último momento Renzi ha recibido muy fuertes presiones para evitar la escisión. El ministro de Cultura, Dario Franceschini, muy influyente en una corriente del partido, le ha hecho un llamamiento para que no lo abandone: «El PD es tu casa y la nuestra, no nos separemos». El exprimer ministro, Enrico Letta, se mostraba perplejo: «Cuando hay escisiones, las rupturas son dramáticas. En este momento hay necesidad de unidad y humildad». Mientras, el secretario del PD Zingaretti intentaba mediar: «Dividirse sería gravísimo, Italia no lo entendería». El PD vivió este lunes una jornada dramática. La mayoría de sus militantes estuvieron con el alma en vilo pendientes de la decisión de Matteo Renzi, sin ocultar un temor: La marcha del exalcalde de Florencia puede tener como resultado que el nuevo gobierno Conte dure pocos meses. Sería un regalo a Matteo Salvini. El hoy senador ha querido transmitir calma al gobierno Conte, que está dando sus primeros pasos y sería muy grave verse debilitado por graves problemas internos de uno de los dos partidos de la coalición. El exsecretario del PD asegura que, «paradójicamente», el gobierno se verá reforzado. Espera que su partido sea el tercera pata en la que se puede apoyar el gobierno Conte, aparte de las del PD y el M5E.

6. Se agrava la alerta por sequía en la «España verde» mientras la gota fría arruina al sur. Ocho embalses de la cuenca del Ebro se encuentran en alerta por falta de agua. La sequía apura cada vez más a la «España verde», mientras la gota fría inunda, mata y siembra destrucción en la España seca. La aridez se extiende desde el Pirineo, sin que el paso del devastador fenómeno meteorológico DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) haya servido siquiera para aliviar el problema. En estos momentos, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la alerta por sequía en las cuencas aragonesas de los ríos Gállego, Cinca y Aragón. Y en la misma situación se encuentra la cuenca riojana del Iregua, que ya lleva más de dos meses en alerta por falta de agua.