Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 17 de julio

1. Cuando Carmena no vio agresión sexual en el abuso a dos menores por falta de violencia. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, impuso 8 años de cárcel, frente a los 25 solicitados por el fiscal, a un pederasta que abusó reiteradamente de dos menores. A una de ellas llegó a penetrarla analmente, como se reconoce en los hechos probados de la sentencia de 23 de diciembre de 2008 de la que, en su condición de magistrada de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, Carmena fue ponente. El tribunal dejó claro que el condenado se aprovechó de la situación de superioridad respecto de las niñas -amigas de su hija-, que la «agresión en su sexualidad» fue «totalmente sorpresiva» y que las víctimas «no fueron capaces de ofrecer ningún acto de resistencia».

2. Casado quiere una Convención para el rearme ideológico en otoño. El aspirante a suceder a Rajoy busca el debate interno que no habrá en este congreso. Uno de las primeras medidas que quiere tomar Pablo Casado si se convierte en el nuevo presidente nacional del PP es convocar una Convención extraordinaria para el rearme ideológico del partido. En el congreso de este fin de semana no habrá ponencias políticas, al tener carácter extraordinario. Los populares llegan así a su cita para elegir al sucesor de Mariano Rajoy sin un debate profundo sobre sus ideas y su programa. Casado quiere resolver esa cuestión en una cita específica, como explicó a ABC. «Quiero convocar una convención extraordinaria para poder debatir de ideas, proyectos y programas electorales. Lo que no ha habido en este congreso, en efecto», subrayó el candidato del PP.

3. Santamaría impulsará un PP más participativo y territorial. Si se proclama vencedora en el Congreso del PP, Soraya Sáenz de Santamaría empezará de manera inmediata a preparar las elecciones municipales y autonómicas, prevista para mayo de 2019. El nuevo líder de los populares se la jugará ahí, y la exvicepresidenta quiere que un partido bien engrasado para entonces, con más participación de los afiliados y un peso territorial mucho mayor en la toma de decisiones, según el documento de prioridades de la candidata, al que ha tenido acceso ABC. Las reuniones del Comité de Dirección Nacional se celebrarán, una vez al mes, fuera de Madrid, con la participación de dirigentes territoriales. Santamaría hace un guiño a los jóvenes del partido: «El presidente de Nuevas Generaciones formará parte del Comité».

4. Los autónomos reclaman recargos de hasta el 20% por morosidad y rebajas del IVA. La creación de empleo se mantiene firme en España con crecimientos por encima del 2%. Desde 2014 se genera medio millón de empleos. Y en esta mejoría del mercado de trabajo han tenido mucho que ver los autónomos; su peso en la economía es creciente porque han canalizado la fiebre emprendedora que surgió de la crisis en España. Es un colectivo en el que cualquier gobierno vuelca sus políticas; Mariano Rajoy lo hizo y durante su mandato se recuperaron 250.000 autónomos de los 400.000 que se perdieron entre 2008 y 2011 con Zapatero como presidente. Ahora el colectivo espera que Pedro Sánchez fije la fecha de un encuentro este mes para conocer de primera mano sus intenciones.

5. Puigdemont, Torra y Sànchez lanzan una OPA hostil contra todo el secesionismo. «El independentismo soy yo» es lo que vino a decir Carles Puigdemont durante la presentación de un movimiento político que aspira a aglutinar todo el secesionismo de Cataluña. Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019, a corto plazo, y con la intención de superar la lógica de los partidos nacionalistas catalanes -el PDECat, ERC y la CUP-, Puigdemont y su entorno fiel, liderado por su sucesor al frente de la Generalitat, Quim Torra, pusieron ayer la semilla de una operación que, si acaba como esperan -a partir de una «convención nacional constituyente» en otoño-, culminará con la desaparición de los partidos que han liderado hasta hoy el «procés» secesionista.

6. Las mafias de la prostitución ocupan ya más de 400 pisos y dejan los clubes de alterne. Se han convertido en una verdadera plaga. Si hace apenas un par de años la mayoría estaba en barrios muy concretos, como Ciudad Lineal, Usera o Tetuán, los pisos donde se ejerce la prostitución han proliferado en los últimos meses de tal manera que no hay distrito ni ciudad controlada por el Cuerpo Nacional de Policía que no cuente con un buen puñado de ellos. Aunque no existe un censo oficial, sí que se calcula que, por lo bajo, puede haber más de 400 apartamentos o casas donde estas mafias hacen de las suyas. Este auge, explican a ABC fuentes de la lucha contra la trata, «va parejo al declive de los clubes de alterne, lo que antiguamente se conocía como whiskerías, barras americanas o, directamente, puticlubes». «Estos establecimientos los tenemos más trillados, más trabajados, y están cerrando a marchas forzadas», narran.