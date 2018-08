Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 14 de agosto

1. España se une a Malta y rechaza al Aquarius por no ser el puerto cercano. La nueva llamada de auxilio del Aquarius, de nuevo sin destino por aguas del Mediterráneo, con 141 inmigrantes a bordo rescatados frente a las costas de Libia, ha puesto de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez frente a sus contradicciones. Y en una tesitura complicada: el complejo equilibrio entre mantener su discurso de buenas intenciones en materia migratoria, pero que contrasta con la convicción propia y la demanda de la UE de que no se puede actuar de forma unilateral. Después de que el pasado 11 de junio, en una de sus primeras accciones como Gobierno, se ofreciese Valencia como puerto seguro el Ejecutivo socialista ha replicado que en estos momentos no puede hacerse cargo del buque: «España no es el puerto más seguro porque no es el puerto más cercano según lo establecido en el derecho internacional», aseguraban ayer fuentes del Gobierno.

2. Trabajo pretende limitar la tarifa plana de autónomos. El Ministerio de Trabajo estudia modificar la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos. Fuentes del departamento explican que solo «mantiene su actividad en el sistema el 15,5% de los beneficiados por la medida desde su puesta en marcha». Por ello, desde Trabajo entienden que pese a que la aplicación de las tarifas planas ha sido beneficiosa y se va a mantener, hay que buscar fórmulas para mejorar su eficacia y crear autoempleo perdurable. Los datos del informe elaborado por la Tesorería General de la Seguridad Social reflejan que el aumento de afiliación al Régimen Especial de Autónomos (RETA) entre diciembre de 2013 y junio de 2018 equivale al 15,54% del total de trabajadores autónomos que se han beneficiado de la tarifa plana en ese periodo. «En la actualidad el sistema no es tan eficaz como se preveía, el porcentaje que permanece después de la tarifa plana no está sirviendo en la medida de lo deseable», aseguran desde Ministerio.

3. El colapso de un muelle en Vigo deja 377 heridos y una guerra política. Vigo rozó la tragedia. El hundimiento en la madrugada del domingo de un muelle en el Parque de las Avenidas durante la celebración de un festival de música dejó un saldo de 377 heridos de diversa consideración, la mayoría con traumatismos leves, y a última hora de ayer solo permanecían ingresados en hospitales vigueses siete personas, dos en la UCI. El dispositivo de emergencias evitó que los cientos de asistentes al concierto entraran en pánico y el accidente derivara en catástrofe. Pero como casi todo cuanto acontece en la ciudad de Vigo desde que Abel Caballero es alcalde, la responsabilidad de las malas noticias nunca es del Ayuntamiento sino de otras administraciones públicas. Una vez atendidos a los heridos, ya a la luz del día, se desató la tormenta política entre el Ayuntamiento y el Puerto por ver quién era el responsable del mantenimiento de la dársena hundida.

4. La crisis de Nicaragua bloquea el paso del comercio en Centroamérica. Situada en medio de Centroamérica, Nicaragua está paralizando, por la crisis interna que en sus momentos más tensos ha bloqueado los accesos al país y las carreteras que lo atraviesan, buena parte del comercio que transita a lo largo del istmo americano, afectando entre otras rutas las que cargan y descargan mercancías en el Canal de Panamá. La represión sandinista se ha cobrado desde el mes de abril alrededor de 400 muertos. A comienzos de este verano el tránsito comercial en la región había caído un 80% respecto al año pasado, causando importantes pérdidas a los empresarios de los países vecinos. La Cámara de Industria de Guatemala habla de 75 millones de dólares de pérdidas en exportaciones guatemaltecas desde que a mediados de abril estalló la crisis en Nicaragua.

5. El desplome de la lira turca desata la inestabilidad en la banca española. Nueva semana, misma tendencia. Después de que el viernes la lira turca alcanzara una depreciación del 40% frente al dólar, ayer la inyección de liquidez del Banco Central de Turquía (TCMB) tampoco salvó ni la divisa ni al Ibex 35 de los números rojos. El selectivo español cayó un 0,75% lastrado por el comportamiento de la banca en Bolsa. Especialmente por BBVA, la entidad más expuesta a los vaivenes económicos del país otomano. El banco presidido por Francisco González sufrió una bajada del 3,23% y acumula ya un descenso del 23% en el precio de su acción desde comienzos de año. Sin embargo, esta situación no es exclusiva de la entidad vasca. Banco Santander, Caixabank, Bankia, Banco Sabadell... todo el sector sufre estos días en Bolsa por la crisis de la lira.

6. Un hombre estrella una avioneta contra su casa en EE.UU. tras agredir a su mujer. Un hombre de 48 años, identificado como Duane Youd, ha estrellado este lunes una avioneta contra su casa en Payson (Utah, EE.UU.) y ha muerto en el acto, horas después de haber sido liberado por la policía local, que lo había detenido la tarde del domingo por agredir a su esposa. La mujer y un menor se encontraban en el hogar en el momento del impacto, pero lograron escapar de las llamas y sobrevivieron al ataque de Youd, según ha informado a medios de comunicación locales la sargento del Departamento de Policía de Payson, Noemi Sandoval. El hombre pilotó «deliberadamente» un pequeño avión de una compañía para la que había trabajado en el pasado contra su vivienda, alrededor de las 02.30 hora local (8.30 GMT) de la madrugada de este lunes, de acuerdo a Sandoval. Youd había sido arrestado la tarde anterior, sobre las 19.30 hora local (01.30 GMT del lunes)