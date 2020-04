Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 14 de abril

ABC Actualizado: 14/04/2020 08:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las sies noticias de ayer, pincha en este enlace]

1. Recelos en Interior por las actuaciones del Ejército que invaden las competencias de las Fuerzas de Seguridad. Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, mantienen algunas discrepancias sobre el papel que debe tener cada uno de sus ministerios en la lucha contra la pandemia. La última, en Madrid, con motivo de la distribución de mascarillas a la población, una operación con complicaciones logísticas, ya que eran muchísimos los puntos a los que debía llegar el material para su entrega a los ciudadanos. La decisión final para todo el territorio fue que Interior se encargara de ello, con la dirección de Protección Civil y en coordinación con las delegaciones del Gobierno. Los militares, esta vez, se quedaban fuera.

2. Sánchez oferta un gran pacto mientras arremete contra la oposición e ignora a Casado. La reedición de los Pactos de la Moncloa sigue siendo una hipótesis lejana. Lo es fundamentalmente porque buena parte de los actores políticos desconfían de las intenciones de un Pedro Sánchez que sigue sin concretar su propuesta y sus objetivos. Y que adolece de coherencia en lo que se refiere al gran acuerdo nacional. Sus llamamientos en favor de un pacto contrastan con los mensajes que llegan desde el Gobierno y desde el PSOE, que siguen centrando sus reproches en el PP. No lo hacen, sin embargo, con otros partidos como ERC que, al contrario que el PP, no ha apoyado la prórroga del estado de alarma.

3. Primera demanda colectiva por no proteger a la población del Covid-19. Ya superan los 4.500. Se trata de pacientes infectados de coronavirus cuya cadena de contagio conduce hasta la estación de esquí austríaca de Ischgl y que se han sumado a una demanda colectiva contra las autoridades del estado federado de Tirol. Residen en varios países del centro y norte de Europa y acusan de negligencia frente al brote de Covid-19 a las autoridades tirolesas, que «debieron cerrar la estación en cuanto hubo casos confirmados, pero no lo hicieron por temor a echar a perder la temporada de invierno». Quien así lo explica es Peter Kolba, el presidente de la Asociación de Protección al Consumidor de Austria (VSV) e iniciador de la plataforma online que trata de reclutar a todos aquellos que crean haberse contagiado en Ischgl y otros lugares del Tirol.

4. SOS de los autónomos a Sánchez: 1,4 millones sin ayudas, pagando cuotas y tiene difícil acceso al crédito. El parón económico decretado para luchar contra la pandemia ha golpeado a los autónomos con fuerza. Sus negocios, en la mayoría de los casos, están cerrados a cal y canto, pero las facturas e impuestos se multiplican. Tampoco las ayudas recibidas les sirven como colchón, porque la incorrección y las lagunas de la norma han propiciado que, en la práctica, no alcancen a todos los afectados. De los 3,2 millones de autónomos que hay en España, 800.000 mantienen su actividad y alrededor de un millón tienen reconocido el cese extraordinario de actividad.

5. EE.UU. pedirá explicaciones a México por los negocios petroleros con Maduro. El Gobierno de Estados Unidos investiga ya a las empresas mexicanas que, según reveló ABC, están dando salida al petróleo venezolano para distribuirlo en mercados internacionales, sobre todo en Asia, según fuentes oficiales en Washington consultadas ayer por este diario. La Casa Blanca pedirá información al Gobierno mexicano, y espera que este le ayude a esclarecer si las tres empresas, incluida la distribuidora Jomadi, están vulnerando las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump sobre el sector petrolífero de Venezuela, del que Nicolás Maduro se vale para sostener la estructura de su régimen. Es más: el último contrato entre una empresa mexicana y el régimen de Maduro no podrá cumplirse si no da su permiso el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que incluye la exportación de gasolina a Venezuela.

6. La FIFA no logra despejar el limbo del 30 de junio. Un mes después de la proclamación del estado de alarma, el confinamiento general y la suspensión de todos los eventos y competiciones deportivas para frenar la expansión del coronavirus, las dudas e inquietudes que se han ido generando entre clubes y futbolistas siguen sin encontrar una respuesta convincente. Ante la incertidumbre de cuándo se regresará a la normalidad y la ausencia de un calendario, la clave sigue siendo si se puede o no prorrogar los contratos de los jugadores más allá del 30 de junio en el caso que la temporada no haya concluido. La FIFA no tiene potestad para decidirlo pero ha anunciado que no abrirá el mercado el 1 de julio para forzar una entente entre todas las partes.