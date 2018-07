Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 10 de julio

1. El PP enfría el debate porque solo beneficiaría al PSOE y Ciudadanos. En el Partido Popular apetece poco un debate entre los dos candidatos a la presidencia nacional. La propuesta que lanzó Pablo Casado, en una entrevista en ABC, ha sido recibida en la dirección de esta formación política, o lo que queda de ella ahora mismo, con bastante frialdad. El coordinador general, Fernando Martínez Maillo, comentó ayer que ve «innecesario» un debate, que beneficiaría, a su juicio, a los principales rivales políticos del PP, es decir el PSOE y Ciudadanos. Maillo es el «superviviente» neutral que ha quedado en Génova, al mando de los restos de una dirección política que se ha lanzado de lleno a apoyar a alguno de los candidatos.

2. El crédito al consumo en España es un 60% más caro que en Europa. El escaso margen de negocio que dejan las hipotecas al estar el Euribor en tasas negativas ha llevado a los bancos españoles a volcarse en la concesión de créditos al consumo, que implican tipos de interés más altos. Los préstamos para la compra de automóviles, electrodomésticos y muebles y viajes a amortizar en un plazo de uno a cinco años llevan aparejado un tipo de interés medio en España del 8,15%, un 60% más alto que el 5,09% que de media se aplica en la Eurozona. Solo en Grecia y países del este de Europa como Eslovaquia, Estonia, Lituania y Letonia este tipo de financiación a las familias es más costosa que en España.

3. Trump designa a Brett M. Kavanaugh como su candidato para juez del Supremo de Estados Unidos. La ha definido como la «decisión más importante que puede hacer un presidente», además de la de declarar la guerra y la paz. Después del nombramiento en 2017 de Neil Gorsuch, Donald Trump ha propuesto por segunda vez a un candidato para la Corte Suprema, y este ha sido finalmente el juez Brett M. Kavanaugh, de 53 años. Trump ha señalado que no le importaban las opiniones personales ni las posiciones políticas de los candidatos, y que Kavanaugh era el candidato ideal para hacer cumplir la ley y la Constitución. Antiguo asistente en la Casa Blanca del presidente George W. Bush, Kavanaugh es católico practicante, aunque ha recibido críticas desde sectores conservadores por no posicionarse lo suficientemente a la derecha en temas como el aborto o la salud.

4. Logran, por primera vez, curar con terapia génica la obesidad y la diabetes tipo 2 en ratones. Un equipo de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), liderado por la profesora Fátima Bosch, ha conseguido curar en ratones la obesidad y la diabetes tipo 2 mediante terapia génica. Con la introducción, en una sola inyección, de un vector viral adenoasociado (AAV) que transporta el gen del FGF21, que permite la manipulación genética del hígado, del tejido adiposo o del músculo esquelético, el animal produce de manera continua la proteína FGF21, una hormona secretada de forma natural por varios órganos que actúa en muchos tejidos para regular el funcionamiento correcto a nivel energético. Al inducir su producción mediante terapia génica, el animal reduce su peso y también la resistencia a la insulina que provoca el desarrollo de la diabetes tipo 2.

5. Las dimisiones de Johnson y Davis ponen contra las cuerdas a Theresa May. La primera ministra británica se las prometía muy felices cuando el pasado viernes conseguía, dos años después de que el Brexit recibiese el sí en referéndum, poner de acuerdo a su gobierno en torno a una propuesta definitiva a Bruselas.Habían sido muchos meses de amenazas internas, amagos de dimisión y demostraciones públicas de discrepancia, y al fin gobernaba un Ejecutivo apiñado en torno a una idea, aunque muchos de ellos fueran reticentes. Sin embargo, todo lo conseguido le ha durado 48 horas y se le ha tornado a May en una pesadilla que podría acabar con ella fuera de Downing Street. La cronología de los hechos y de una crisis cada vez más grave se remonta al domingo por la noche, cuando, sin que nadie lo esperase, el ministro para el Brexit y uno de los abanderados eurocríticos del Gobierno, David Davis, presentaba su dimisión argumentando que no podía permanecer en el Ejecutivo apoyando una idea en la que no cree.

6. La juez pide al TSJM un perito experto para valorar la compra de Bicimad. Belén Sánchez Hernández, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, mantiene abierta la investigación de Bicimad por presuntas irregularidades en la compra. Pide, según se interesa el Ministerio Fiscal, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designe un perito economista auditor de cuentas para que valore si el servicio de la bicicleta -que generaba pérdidas mensuales de 300.000 euros a Bonopark- valía realmente 10,5 millones de euros que desembolsó Manuela Carmena. La juez desestima la solicitud de archivo y sobreseimiento requerida por los querellados, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el director gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.