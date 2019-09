Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 9 de septiembre

ABC Actualizado: 09/09/2019 07:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Un Nadal épico consigue el 19º «Grande» y pone a Federer a tiro. «¿De qué planeta viniste?», le preguntó el narrador Víctor Hugo Morales a Diego Armando Maradona tras su «cabalgada galáctica» contra Inglaterra en México 86. Sería del mismo del que llegó Rafael Nadal, coronado ayer otra vez en un ‘grande’, el 19º de su carrera, instalado por mérito propio en el Olimpo del deporte mundial. Lo hizo ante Daniil Medvedev, en un partido épico, otro más, para la historia (5-7, 3-6, 7-5, 6-4, 4-6). «Extraterrestre» le llaman los periodistas y sus rivales, a él, un chico de Manacor con dos brazos y dos piernas. Quizá lo que no es de este mundo es su cabeza. A sus 33 años, la determinación y el hambre no han desparecido. El trasero, igual de bajo en el resto. La comisura del labio, siempre torcida. Los músculos en tensión, la concentración en cada punto. En la treintena, algunos creyeron que su carrera descarrilaba. Pero ha demostrado que, con salud, hoy puede competirle a cualquiera. En los doce «grandes» de los últimos tres años, solo se ha bajado de las semifinales dos veces. Y cuando ha llegado a finales -siete ocasiones- se ha impuesto en la mayoría, cinco

2. El PSOE sube y ya sumaría mayoría absoluta solo con Podemos y el PNV. La repetición de las elecciones generales tendría un beneficiario claro, Pedro Sánchez, quien vería reforzada su posición mientras Unidas Podemos se debilita a su izquierda y el bloque de centro-derecha pierde terreno. Según el último barómetro de ABC/GAD3, realizado del 2 al 6 de septiembre, el PSOE mantiene una línea ascendente y le bastaría sumar los votos de la formación de Pablo Iglesias y del PNV para cruzar la raya de la mayoría absoluta. El desencuentro de Sánchez e Iglesias puede llevar a los españoles a las urnas de nuevo el 10 de noviembre, si no hay un acuerdo que permita votar un presidente del Gobierno antes del 23 de septiembre a las doce de la noche. Esta semana será decisiva, y las encuestas dan buenas pistas de por qué Sánchez parece decidido a la repetición electoral. La semana clave arranca con la cita entre Sánchez e Iglesias sin cerrar.

3. La sentencia del «procés» marcará un año judicial con ecos políticos e históricos. La sentencia del «procés», un fallo histórico que otorgará la dimensión judicial al desafío separatista ilegal, marcará el inicio del curso judicial, con ecos políticos a corto y a largo plazo. Un trepidante año que hoy inaugura el Rey en el acto de apertura en el Tribunal Supremo, una ceremonia en presencia de toda la cúpula de un sistema judicial que sigue esperando su renovación por parte de los políticos. La causa del «procés» volverá a acaparar el ambiente, los gestos y los discursos. Los siete jueces del Tribunal Supremo –cuyas deliberaciones aún no han terminado, según han informado fuentes jurídicas– resolverán si el plan secesionista ilegal fue o no una rebelión, un atentado contra el orden constitucional español con uso de violencia.

4. Ana Julia Quezada, la mujer más odiada de España.Hoy comienza en Almería la vista oral contra la asesina confesa del niño Gabriel Cruz. Desaparecido durante ocho días en la región de Las Hortichuelas Bajas, la Guardia Civil halló el cadáver del pequeño en el maletero del vehículo de la arrestada, que entonces era la pareja del padre. La acusada será la primera en declarar en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Almería. El juicio tendrá lugar ante un jurado popular. Cuando comience el juicio la atención mediática volverá sobre Ana Julia. Una persona aislada a la que solo visita su abogado, Esteban Hernández Thiel, uno de los más prestigiosos de toda Almería. Desde su despacho comenta que llevan el tema con normalidad, como un caso cualquiera más, y que espera resolver de la mejor forma posible. El mayor temor que tiene es que la presión mediática actúe en contra de cara al juicio. Asegura que Ana Julia está en el estado natural de nerviosismo de cualquier persona que se enfrente a un asunto de esa transcendencia.

5. Johnson asegura que no habrá prórroga del Brexit a pesar de las dimisiones y la crisis en su partido. La ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, dimitió en la noche del sábado, coordinando su renuncia con la publicación de una entrevista en «The Sunday Times»’ en la que afirma que ya no cree que el principal objetivo del Gobierno sea llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit, porque no está mostrando «un suficiente compromiso con la necesidad del acuerdo». La marcha de Rudd llega días después de que Jo Johnson, hermano del primer ministro, abandonase la política tras ejercer como secretario de Estado de Universidades, Ciencia e Investigación y miembro del Gabinete, y en el final de una semana en la que la estrategia del Gobierno de negociar con la UE bajo la amenaza de un Brexit abrupto y de convocar elecciones ha sido bloqueada.

6. El Gobierno abre la puerta a volver a subir el salario mínimo en 2020 aunque esté en funciones. El Gobierno quiere seguir subiendo el salario mínimo en los próximos años y para ello ya estudia una nueva alza para 2020, incluso si hay elecciones y sigue en funciones a finales de 2019. Así lo señalan fuentes del Ejecutivo a ABC, que apuntan que, a diferencia de la subida de las pensiones o de los empleados públicos, e l Gobierno en funciones podría aprobar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) por real decreto simple. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró hace unos meses que la intención del Gobierno era elevar el SMI a mil euros mensuales en 2020. En las 370 medidas que el PSOE entregó el pasado martes a Podemos figuraba ir aumentando poco a poco el salario mínimo hasta llegar al 60% del sueldo medio en cuatro años, unos 1.200 euros.