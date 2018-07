Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 9 de julio

ABC

1. Torra pone a prueba el apaciguamiento a toda costa de Sánchez. La reunión por si misma ya es un avance, y que el encuentro tenga continuidad en una segunda cita a la vuelta de verano en Barcelona ya sería un éxito. Sobre esta endeble base, los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra se han citado esta mañana en La Moncloa en una reunión que en buena medida calibrará las posibilidades de éxito de la política de apaciguamiento con el secesionismo que pretende imponer a toda costa el dirigente socialista, incluso pagando el precio de tragarse la fila de sapos con que en forma de desplantes ha respondido la Generalitat en las últimas semanas. Como reconocen desde ambos gobiernos, nunca se habían generado tantas expectativas alrededor de una reunión de este tipo, y a la vez nunca la previsión de avances concretos había sido tan poco ambiciosa.

2. La mafia armenia de las apuestas tenía a un tenista español «en plantilla». «Nuestro hombre a las cuatro. El segundo set del tercer juego lo pierde por doble falta». No es un código cifrado, sino una consigna, un mensaje concreto que utilizaba la mafia armenia para impartir la orden de que comenzaran las apuestas y garantizarse suculentas ganancias. Ese, como otros en diferentes ocasiones detectadas, era el resultado pactado con uno o con los dos tenistas, previamente sobornados por un miembro del grupo mafioso para ganar o perder un partido. Igual que en otras disciplinas en las que también han pagado, como baloncesto, voley playa o hockey sobre hielo. La operación Kus-Napols contra el crimen organizado ha puesto al descubierto por primera vez el circuito completo de las apuestas deportivas ilegales, de los amaños y sobornos en distintas disciplinas y el engranaje que los sustenta en toda Europa. Es solo uno más de los innumerables delitos que se les atribuyen y que les reportaba mucho dinero y ningún riesgo.

3. Dimite el ministro británico para el Brexit, David Davis. La sorpresa saltó anoche en Londres. El ministro británico para el Brexit, David Davis, anunciaba su dimisión pocos días después de que la primera ministra británica, Theresa May, lograra un acuerdo con su Gobierno en torno a la posición negociadora «colectiva» del Reino Unido en el Brexit, según informó anoche la cadena BBC. David Davis fue nombrado ministro británico para el Brexit en 2016 y hasta ayer ha sido el responsable de negociar la retirada del Reino Unido de la UE. Las reacciones a la dimisión de Davis no se hicieron esperar. El parlamentario conservador Peter Bone se posicionó a favor del ministro británico para el Brexit al señalar que Davis ha «hecho lo correcto». Por su parte, el congresista del Partido Laborista Ian Lavery aseguraba que «esto es un caos absoluto y Theresa May no tiene autoridad».

4. Muere la mujer afectada por el agente nervioso Novichok en Reino Unido. Dawn Sturges, la mujer afectada hace una semana por un agente nervioso en Amesbury, Reino Unido, ha fallecido finalmente este domingo, según ha informado la Policía británica. Sturges y su pareja, Charlie Rowley se habrían expuesto a restos del agente Novichok, el mismo utilizado contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en marzo en Salisbury. «Los detectives han abierto una investigación por asesinato tras la muerte de la mujer que fue expuesta al agente nervioso en Amesbury, Wiltshire, esta tarde en un hospital», ha informado la Scotland Yard en un comunicado. La Policía ha informado ya a sus allegados y ha anunciado una autopsia para conocer más datos sobre esta muerte. Mientras, Rowley «continúa en estado crítico».

5. La trama financiera de cazatesoros detrás del rescate del galeón San José. Durante dos años y medio, el proyecto del presidente colombiano Juan Manuel Santos para excavar el galeón San José estuvo protegido por el secreto de Estado. Desde que a finales de abril de 2018 se conoció el contrato con la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS), muchas han sido las preguntas y pocas las respuestas. ABC pudo probar que su «staff» estaba formado por conocidos cazatesoros -que se vieron obligados a retocar su currículum tras nuestros reportajes- y no por el prometido «dream team». También que su accionariado está controlado por una firma -Trans Siberian Ltd- desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán, algo incompatible con una gestión transparente de un proyecto de Estado. Aun así, Santos siguió adelante y podría habilitar a MACS el próximo 27 de julio -10 días antes de abandonar el poder- para que se adjudique finalmente el rescate del San José a cambio de la mitad del tesoro.

6. Luis Enrique, principal candidato al banquillo de España. La Real Federación Española de Fútbol podría anunciar este lunes el nombre del nuevo seleccionador. Seguro que hará público el relevo de Fernando Hierro como director deportivo (ayer anunció su salida pese a tener contrato en vigor) en una rueda de prensa programada para las 11.30 horas, y es probable que, después de la junta directiva, se conozca el entrenador que dirigirá a España después del chasco del Mundial de Rusia. Luis Enrique Martínez es quien más opciones tiene. Han sido días intensos en la FEF, alterada desde que estalló el caso Lopetegui y con el correspondiente disgusto del Mundial. Se daba por hecho que Hierro no seguiría en el banquillo y se empezó a rastrear en el mercado. Lo cierto es que no había mucho, pues la idea era no tocar a técnicos con contrato en vigor.