Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 8 de abril

ABC Actualizado: 08/04/2019 08:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La subida de Ciudadanos le sitúa en el punto de mira del PSOE para gobernar. El centro-derecha quiere, pero no puede. Su fragmentación está resultando letal y el principal beneficiado es el PSOE, que mantiene su tendencia al alza, con más posibilidades de pactos que hace unas semanas. Según el último barómetro de GAD3/ABC, el PSOE sumaría una holgada mayoría absoluta con Ciudadanos, después del repunte significativo que ha tenido este partido en los últimos días. El único problema al que se enfrenta Pedro Sánchez en este caso es el rechazo que Albert Rivera ha anunciado a un acuerdo con el líder socialista, por activa y por pasiva. Los tres partidos del centro-derecha, el PP, Ciudadanos y Vox, suman un 46,1 por ciento en estimación de voto, incluida la candidatura Navarra Suma, frente al 43 por ciento del PSOE y Unidos Podemos, más Compromís y En Marea. Son 3,1 puntos de diferencia a favor del centro-derecha, que gana en votos, pero no en escaños:151-160 frente a 166-170. El sistema electoral castiga esa división de voto, pero en cualquiera de los dos casos la suma de diputados sería insuficiente para investir a un presidente del Gobierno con el resto del Parlamento en contra.

2. Cataluña, País Vasco y Valencia ponen contra las cuerdas la clase de Religión. La asignatura de Religión resiste en las aulas del sistema educativo pese al acoso y derribo que sufre desde hace años. Seis de cada diez alumnos la eligen cada curso tras sortear las numerosas trabas que las propias administraciones autonómicas ponen a la materia. En un buen número de comunidades –Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, Baleares–, la clase de Religión está en litigio en los tribunales por el recorte de horarios tras la entrada en vigor de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). En otras, como País Vasco, tres de cada diez colegios no la imparten pese a ser de oferta obligatoria. En Cataluña, según denuncian los profesores, se dificulta a los padres la inscripción de sus hijos para forzar la entrada de una materia aconfesional como Cultura Religiosa. En Valencia, en cambio, la administración de Ximo Puig exige a los profesores una titulación en valenciano para poder dar clases de Religión y las plazas vacantes tardan tiempo en cubrirse. Todo ello provoca que la sangría de alumnos sea cada vez mayor y los alumnos inscritos no lleguen al 45% en estas regiones, muy por debajo de la media nacional.

3. Donald Trump prescinde de su ministra responsable de inmigración. Donald Trump anunció este domingo que su secretaria de Seguridad Nacional, encargada de la política migratoria y fronteriza, abandona su puesto después de un año y cuatro meses en él. La marcha de Kirstjen Nielsen llega al término de un periodo en el que la detención de inmigrantes sin papeles llegados ilegalmente a través de la frontera con México alcanzó su nivel máximo en 20 años de registros. «Le doy las gracias por su servicio», dijo el presidente de Estados Unidos en un breve mensaje en Twitter en el que además anunció que el hasta ahora comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana, Kevin K. McAleenan, ocupará la cartera ministerial en funciones. McAleenan denunció recientemente que el sistema migratorio de EE.UU. está «al borde del colapso». El presidente ha tomado la decisión un día después de regresar a Washington de una visita a la frontera del país con México durante la que además retiró su propuesta de nombrar a Ronald Vitiello director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos porque quería «alguien de perfil más duro» en un momento crítico para la política migratoria de la nación.

4. La liberalización del transporte ferroviario atrae ya a 29 empresas. La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros ha sacudido el sector privado. Grupos turísticos, empresas de autobús y constructoras se han puesto manos a la obra para intentar formar un proyecto que esté listo para competir con Renfe el próximo 14 de diciembre de 2020. Ese día el mercado se abrirá a la competencia en todo el Viejo Continente, tal y como establece una directiva de la UE. Por el momento, entre las 41 compañías inscritas en el Registro Especial Ferroviario, un total de 29 cuentan con licencia para transportar pasajeros. Una lista en la que se encuentran firmas como Acciona, Alsa, Ferrovial, Globalia, Avanza, Caf, Arriva e Ilsa. En el plano internacional, hoy por hoy solo la francesa SNCF cuenta con licencia de actividad y certificado de seguridad, aunque se especula con que la alemana Deutsche Bahn y la italiana Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), en manos privadas, también están interesadas en entrar en el mercado. Pese a ello, no todas estas empresas competirán dentro de un año y medio. Algunas de ellas, como Alsa, Globalia, Acciona e Ilsa sí han confirmado su interés; otras, en cambio, todavía están estudiando esta posibilidad.

5. Bogotá denuncia la infiltración chavista en su protesta indígena. Nicolás Maduro y su régimen podrán estar a oscuras, sin agua y sin medicinas y comida, pero les sobran los recursos para tratar de agitar el avispero en el vecindario en vez de invertir las energías en atender su propia crisis. El semanario más prestigioso de Colombia, habla en su última edición de un plan para infiltrarse en la protesta indígena, o «minga», que tiene acosado al Gobierno de Iván Duque y en crisis la región sur del país. La información casi se ha solapado con el acuerdo de paz alcanzado este fin de semana entre el Gobierno de Duque y las organizaciones indígenas, que bloquearon durante casi un mes la Vía Panamericana, que conecta el centro y el sureste de Colombia. El motivo de las protestas -derivadas en actos de violencia- son los acuerdos previos sobre inversión social y titulación de tierras de la «minga».De acuerdo con la revista Semana, a partir de documentos que le fueron filtrados, el Consejo de Defensa de la Nación que asesora a Maduro le sugirió inmiscuirse en los asuntos internos de Colombia, como alentar la protesta de las comunidades indígenas.

6. Muguruza revalida título en Monterrey. Por segundo año consecutivo, Garbiñe Muguruza alzó el título en el torneo de Monterrey. Anoche, la hispano-venezolana se impuso en la final por 6-1 y 3-1 después de que su rival, la bielorrusa Victoria Azarenka, se retirara lesionada en el gemelo de su pierna derecha. Una final que no desmerece el espléndido torneo que ha realizado Muguruza en Monterrey, donde ha exhibido una solidez y una fortaleza mental que parecía haber olvidado. Ha salido muy bien parada de una semana de duros partidos, de menos a más hasta alcanzar un gran nivel. La española conquista así el séptimo título de su palmarés. Ello no desvirtuó las buenas sensaciones que Muguruza dejó sobre la pista. Llegar a la final de este torneo y defender el título conquistado en la última edición era la ocasión ideal para que la exnúmero uno del mundo y ahora decimonovena en la clasificación de la WTA se congraciara con su tenis después de una temporada en la que no ha saltado más allá de cuartos de final. «Estoy jugando bien y me siento bien físicamente», había asegurado Muguruza poco después de clasificarse para esta final.