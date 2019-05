Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 6 de mayo

1. Trece regiones no pueden pagar las pensiones con sus cotizaciones. El creciente envejecimiento de la población española, la desindustrialización y la despoblación son causas que están detrás de que la mayoría de regiones españolas no sean capaces de afrontar con las cotizaciones que recaudan en sus respectivas regiones el pago de las pensiones públicas. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas comunidades que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados en un hipotético sistema de base regional. Todas ingresan más de lo que gastan. En trece autonomías pasa lo contrario y, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago fuera de su competencia. Es decir, que no podrían pagar las pensiones a los jubilados. Así se refleja en un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

2. Pedro Sánchez retomará su acción de Gobierno con medidas para atraer a Podemos. Pedro Sánchez todavía no tiene claro cómo va a gobernar ni quién va a conformar su gabinete. Para ello tiene que conjurar primero las intenciones de Podemos de formar parte del Gobierno. Los socialistas insisten en su determinación de no dar cabida a la formación de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. E intentan frenar sus ímpetus ofreciendo un acuerdo programático que convierta a Podemos en copartícipe del Ejecutivo, pero sin formar parte de él. Está por ver cuál es la respuesta de Iglesias sobre esta propuesta de acuerdo si finalmente no hay entrada en el Consejo de Ministros, porque el líder de los populistas recela de una fórmula que en la práctica da sustento total a Sánchez pero que impide al socio menor del pacto controlar la acción de gobierno.

3. La Audiencia Nacional investiga una comisión de dos millones al jefe de Acuamed en la etapa de Narbona. La investigación del caso Lezo en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que desarticuló la trama del Canal de Isabel II, cuenta con una pieza separada dedicada a los presuntos sobornos que habría entregado la constructora OHL a funcionarios y políticos, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 38,6 millones de euros entre los años 2003 y 2014. Entre las «mordidas» investigadas se encuentra una comisión de más de dos millones de euros que la constructora habría entregado a los entonces director general de Acuamed, Adrián Baltanás, y subdirector de Tratamiento de Aguas, Fernando Troyano, a cambio de hacerse con la gestión de la planta desaladora de Carboneras, en Almería, la mayor de Europa en el momento de su construcción. El pago ilegal se habría producido en el año 2007, cuando la ministra de Medio Ambiente era la hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de quien dependía Acuamed.

4. El Gobierno quiere dar el control de la universidad a las autonomías. La propuesta que el Gobierno presentó el 18 de febrero sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), al que ha tenido acceso ABC, ha causado un gran malestar. El estupor que ha provocado entre catedráticos, doctores, estudiantes y titulares de universidad, entre otros, se refiere a la posibilidad de abrir una vía laboral (que existe en Cataluña) para poder acceder a una cátedra, al margen de la funcionarial. Ello implicaría la «desaparición de los cuerpos estatales», según denuncia a ABC un catedrático universitario. A día de hoy, para acceder a una plaza de catedrático hay que aprobar una oposición, fijada a nivel nacional por la universidad, por eso son funcionarios estatales. Esta nueva vía laboral supone que el acceso a la plaza de catedrático sería a traves de un concurso de méritos, cuyos criterios los marca el Gobierno regional.

5. Se eleva a 41 la cifra de fallecidos en el accidente aéreo de Moscú. Al menos 41 muertos, entre ellos dos niños, podría ser el balance del accidente sufrido ayer domingo en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo por un avión de línea Sujói Superjet-100 de la compañía rusa Aeroflot en el momento del aterrizaje. Hay además seis personas hospitalizadas, dos de ellas en estado grave, y se desconoce el paradero de un número indeterminado de pasajeros. El aparato despegó del mismo aeropuerto con destino a la ciudad norteña de Múrmansk con 78 personas a bordo, pero regresó 28 minutos después. Era el vuelo SU-1492. El aterrizaje, considerado de emergencia, fue muy brusco y provocó que el Superjet-100, con los depósitos completamente llenos de combustible, se incendiara de inmediato

6. ABC entrevista a Roger Federer con motivo del Mutua Madrid Open. Roger Federer vuelve a la tierra después de dos cursos sin mancharse las zapatillas y escoge el Mutua Madrid Open (ausente aquí desde 2015) como punto de partida pensando en Roland Garros, una incógnita su estado en una superficie que no ha dominado tanto como las otras. Mañana, en sesión nocturna, el campeón de 20 grandes debuta ante el vencedor del duelo entre Richard Gasquet y Alejandro Davidovich, y ya advierte de que puede pasar de todo. Sin embargo, a sus 37 años vive el tenis de otra manera y comparte con ABC sus inquietudes controlando en todo momento la situación, pues tiene un pico de oro.