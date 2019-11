Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 4 de noviembre

ABC Actualizado: 04/11/2019 07:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El PSOE pincha, Ciudadanos se derrumba, el PP frena su subida y Vox se dispara. Los partidos entran en la recta final de la campaña, en la que se deciden el 20 por ciento de los votos a las candidaturas al Congreso. De aquí al domingo 10 de noviembre puede haber aún movimientos de voto significativos, pero con la meta final ya a la vista aparece un PSOE pinchado, que puede conseguir menos escaños que en abril, mientras que su principal adversario, el Partido Popular, llega fuerte con una clara subida respecto a los pasados comicios, aunque en los últimos días ha frenado ese ascenso, según el último barómetro de ABC/GAD3. Al mismo tiempo, Ciudadanos llega derrumbado a este esprint final, con una fuga constante de electores, y Vox saca provecho del malestar por los disturbios en Cataluña y por la exhumación de los restos de Franco para acelerar su crecimiento. Unidas Podemos cae y queda lejos de su resultado de abril. Todos los partidos están lejos de la mayoría, pero el centro-derecha gana a la izquierda en número de votos y de escaños. El bloque formado por el PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma supera los 11 millones de votos, según los datos de la encuesta. El bloque de la izquierda, donde estarían incluidos el PSOE, Unidas Podemos y Más País, se quedaría con 10,2 millones de votos. Es decir, el centro-derecha ganaría las elecciones a la izquierda por un total de 800.000 votos.

2. Docentes catalanes plantan cara al «pensamiento único» en las aulas. Años y años de lluvia fina independentista han conducido a las universidades catalanas a una deriva peligrosa. Condicionadadas por la presión de los estudiantes secesionistas -aumentó tras el referéndum ilegal del 1-0 y se ha disparado con la sentencia del «procés»- las autoridades académicas han roto la neutralidad institucional y se han alineado a favor del «procés» con contundentes manifiestos unitarios en los que desautorizan al poder judicial, exigen la libertad de los presos políticos y cuestionan el Estado de Derecho. A cambio de no alterar la normalidad en los campus, los alumnos pro «procés» han logrado arrancar a las autoridades académicas concesiones impensables como disponer de la máxima flexibilidad para poder compaginar las clases con las protestas. Las universidades se han colocado en el bando independentista.

3. La factura de las pensiones supera este mes la cifra récord de 20.000 millones. La cifra de pagos que debe afrontar este mes la Seguridad Social para cumplir con los pensionistas vuelve a encender todas las alarmas. Pese al fuerte tirón de los ingresos, que crecen cerca del 8%, el sistema es incapaz de hacer frente al pago de las nóminas de los mayores con las cotizaciones que ingresa de los trabajadores en activo. Junio como noviembre son dos meses del año muy complicados para las finanzas públicas, dado que es preciso desembolsar la doble nómina que cobran los jubilados, lo que produce, de forma recurrente, fuertes tensiones de tesorería por la falta de fondos. Cada mes son necesarios cerca de 9.800 millones para pagar la factura de las pensiones, cifra que rozará los 20.000 millones en noviembre teniendo en cuenta que también se liquidará el IRPF de las prestaciones.

4. El Muro de Trump se puede cortar con una sierra de cien dólares. A mediados de septiembre, Donald Trump visitó Otay Mesa, una comunidad del sur de California, en las inmediaciones de San Diego, que hace frontera con México, en los suburbios de la ciudad de Tijuana. Es una de las zonas más utilizadas por «coyotes» y traficantes para introducir inmigrantes indocumentados y drogas en EE.UU.. La Administración Trump está levantando aquí una parte de la sección del muro de Trump -en realidad, es una mejora de la valla que había hasta ahora- y el presidente de EE.UU. acudió para celebrar las obras. «Es virtualmente impenetrable», dijo de la barrera, que no es un muro, sino el diseño por el que finalmente apostó su Gobierno: una valla de más de nueve metros de altura formada por vigas de acero rellenadas de cemento y rematada por placas de acero. No se puede atravesar ni subir por encima, aseguró Trump. «Este muro no se puede escalar», alardeó.

5. Las veinte plagas agrícolas que hacen temblar a Europa con pérdidas de 40.000 millones al año. Ricardo tuvo que permitir que trituraran los almendros que tenía en su casa de Benidoleig (Alicante). La multa por no hacerlo en un plazo de diez días podía llegar a los tres millones de euros. Y todo porque habían detectado en sus terrenos la temible Xylella fastidiosa, una bacteria que asfixia almendros, olivos y vides, y para la que hoy solo existe un remedio: talar el árbol entero con la esperanza de que no se propague. Se la conoce como «el ébola del olivo» y su posible propagación genera verdadero terror. Solo el impacto que esta bacteria podría tener en la producción europea asciende a 5.500 millones de euros anuales, según un nuevo estudio auspiciado por la Comisión Europea. Pero no serían los únicos daños. Se han evaluado también las pérdidas en el empleo, en el paisaje o en la herencia cultural y todos los indicadores confirman lo mismo. La Xylella es el enemigo número uno para Europa, aunque no es el único.

6. La última confesión del español veterano de la División Azul que defendió el búnker de Hitler. La marcha de la División Azul a la URSS para combatir el comunismo es un hecho conocido a nivel popular. En los últimos años han empezado a resonar contiendas como la de Krasny Bor o el cruce del lago Ilmen. Dos gestas que (más allá de que se considere a estos hombres héroes o villanos) demostraron la resistencia hispana en batalla. Sin embargo, lo que los libros suelen olvidar es que, después de que aquellos voluntarios arribaran de nuevo a España, un solo hombre atravesó la frontera con Francia, se unió a las SS y recibió el encargo por parte de los nazis de crear una unidad de combatientes hispanos. Aquel curioso personaje era Miguel Ezquerra, un aragonés que, según narró en sus memorias, defendió el búnker de Adolf Hitler durante la ofensiva final de los soviéticos en Berlín.