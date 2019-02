Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 4 de febrero

1. El PP pide 40 comparecencias y 91 expedientes para desnudar a Sánchez y su tesis. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que tiene mayoría absoluta, presentó el pasado viernes su plan de trabajo en la comisión de investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez. Tras acceder a que el PSOE y otros grupos dispusieran de otro mes más para presentar sus solicitudes, hasta el 1 de marzo, cuando se iniciarán los trabajos, el PP registró el suyo, al que ha tenido acceso ABC. El documento, de diecinueve páginas, solicita la comparecencia de 40 personas y requiere 91 expedientes a distintos organismos, instituciones y personas físicas. La comisión investigará las muchas irregularidades en el título de doctor del presidente del Gobierno -desveladas por ABC-, que Sánchez obtuvo en noviembre de 2012 con la tesis «Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)». Se estudiarán los plagios, los abundantes y graves errores de fondo y forma de la tesis, la composición irregular del tribunal y el trato de favor por parte de la Universidad Camilo José Cela.

2. Rajoy ejecutó el 62,1% de los fondos presupuestados para el AVE de Extremadura; Zapatero, el 33,9%. Con tono solemne y pidiendo perdón a los extremeños, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desgranó el pasado jueves en la comisión extraordinaria del Congreso a la que fue llamado a capítulo la situación del sistema ferroviario de Extremadura. Sin despegar la vista del papel, Ábalos dio a sus señorías «unas pinceladas» de lo que su equipo «se encontró» cuando desembarcó en el Ministerio. «Hemos pasado de los 919 millones de euros licitados entre 2006 y 2011 a los 480 entre 2012 y 2017», aseguró el ministro, quien prefirió centrarse en las licitaciones antes que rendir cuentas sobre el grado de ejecución del dinero presupuestado, al menos, en materia de Alta Velocidad. Normal, porque la cosa cambia y los números contradicen la estrategia del Gobierno que, desde que llegó, echa balones fuera y critica que la mala situación del ferrocarril extremeño se debe a la herencia recibida del PP.

3. España y la UE, precavidos tras expirar ayer el ultimátum a Maduro.Pedro Sánchez comparecerá a las 10 horas en Moncloa para realizar una declaración institucional sobre Venezuela. Hoy se prevé que los países más importantes de Europa anuncien el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, una vez que ha pasado el plazo que le habían dado a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales. Coincidiendo con el fin de este periodo de ocho días, la Alta Representante para la política exterior europea, Federica Mogherini, anunció precisamente ayer la celebración la semana que viene de la primera reunión del «grupo de contacto» entre países europeos e iberoamericanos para tratar la crisis venezolana, lo que se puede interpretar como un intento de alentar a aquellos gobiernos que tienen dudas sobre la posición a tomar, para que aplacen su decisión. Por lo que respecta a España, fuentes gubernamentales mantenían ayer en el aire qué actuaciones inmediatas comportará a nivel diplomático el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela. La idea que se desprende de los mensajes del Gobierno es una actitud cargada de prudencia ante el temor de la «reciprocidad» que pueda emplear el régimen de Maduro. Desde Moncloa apuntaban que aún debe comprobarse en qué condiciones se plantea el anunciado reconocimiento, algo que solo sabe a ciencia cierta Pedro Sánchez, pero garantizaban que hoy, «a lo largo del día», se tomarán las decisiones oportunas.

4. Macron consultará a los franceses sobre los chalecos amarillos. Se presta a Emmanuel Macron la posible convocatoria de un referéndum nacional, para «poner fin» a la crisis de la franquicia de los chalecos amarillos. Según informaciones del semanario «Journal du Dimanche» (JDD), retomadas por toda la prensa francesa, por considerarlas dignas de crédito, el presidente de la República podría convocar un referéndum coincidiendo con las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Con ese referéndum terminaría el gran debate nacional lanzado personalmente por Macron a primeros de enero, intentando responder a la crisis de los chalecos amarillos, con tres meses de debates públicos, entre el presidente, varios ministros y varios millares de alcaldes de toda Francia.

5. El Fisco deberá tener pruebas antes de reclamar un pago al contribuyente. Hacienda no puede iniciar un procedimiento de comprobación sobre un contribuyente reclamándole directamente la cantidad a pagar si no tiene datos suficientes para ello. Lo que puede parecer una obviedad, no lo es tanto: en la gran parte de casos de este tipo la Agencia Tributaria notifica de primeras la cantidad a pagar. Pero según una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia que en primer lugar Hacienda debe pedir los datos al contribuyente para poder hacer la liquidación correctamente. Una decisión que se une a la que se produjo hace un tiempo por el TEAR de Galicia que, sobre un contribuyente que no hizo la declaración de la Renta porque creía que no estaba obligado a ello, en lugar de que el Fisco le pidiera información para saber por qué no había declarado, le mandó una propuesta de liquidación, que recurrió.

6. El Madrid gana al Alavés y Vinicius y Benzema esperan a Bale para formar tridente. El Alavés planteo un partido trabajoso. Un gran muro trumpiano en el centro, un 4-5-1 entre cuyas líneas no cabía el proverbial bigote de una gamba. El Madrid comenzó garboso. Mandaba napoléonicamente Benzema y tiraban todos siguiendo una orden: Vinicius, Ceballos,Casemiro... En la banda derecha el Madrid perdía el sobrevenido «factor Lucas». Su contagiosa presión y su trabajo de lateral supletorio que libera al compañero. ¿Cubriría Bale la espalda de Odriozola? No, y tuvo que trabajar más Modric y cortarse el «2». El Alavés regalaba la pelota pero si asomó fue por ese lado, con Wakaso buscando a Jony. Avanzado el primer tiempo, Benzema abrió la cuenta para los locales. Vinicius, con un pase de caño, inició una jugada a la que Reguilón puso el lazo antes de que el francés embocase. El propio Vinicius, fallón en el último toque pero siempre enchufado al partido, anotó el segundo de la noche. Mariano, que volvía de lesión, cerró el marcador con un precioso cabezazo en plancha.