Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 30 de marzo

1. El BOE da un día extra a las empresas que no puedan clausurar hoy su actividad. El decreto que obligaba a la paralización de la actividad económica se publicó en el Boletín Oficial del Estado pasadas las once y media de la noche. Cuando millones de españoles se preguntaban todavía si al día siguiente podrían o no ir a trabajar. Un retraso que se produjo porque el Ejecutivo estuvo puliendo el decreto durante toda la tarde, pese a que formalmente se había aprobado ya en un Consejo de Ministros que había terminado a las doce del mediodía. En esos retoques se cayeron del decreto algunas actividades que sí estaban permitidas en los borradores que circularon a lo largo del día. La cuestión esencial de estos cambios que realizó el Gobierno era el plazo de entrada en vigor. Varios presidentes autonómicos se habían manifestado en esta dirección. El Ejecutivo no quiere hablar de moratoria, pero finalmente se trata de un plazo adicional de 24 horas para aquellas empresas que les fuese imposible cerrar ya este lunes.

2. La semana negra del 8-M: cómo el Gobierno ignoró la biología real del virus. «No hay que ser experto para saber que ante una pandemia de una enfermedad que se transmite por gotas y contacto con secreciones respiratorias, deben evitarse al máximo las concentraciones de personas, dado que estas amplificarían la transmisión». Juan Gestal es profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la (USC) y uno de los especialistas que más claro habla estos días sobre la necesidad de haber adoptado medidas antes por parte del Gobierno, al menos a la vista de un indicador: lo que estaba sucediendo en China pondría contra las cuerdas a un sistema nacional de salud que carecía de «equipos de apoyo a la respiración suficientes y de los equipos de protección individual (EPIs) para el personal sanitario y el resto de profesionales. Deberíamos habernos preparado cuando surgió en China para cuando llegase aquí el problema», afirma Gestal.

3. Dos de cada tres españoles creen que el Gobierno está ocultando información. Según avanza el coronavirus en España, y se dispara el número de infectados y de fallecidos, la confianza en la gestión del Gobierno va cayendo y los elogios de los ciudadanos se concentran de forma unánime en el trabajo de los sanitarios, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. Estos son los nuevos héroes de la sociedad en su batalla contra el virus, y en ellos se vuelcan los agradecimientos, según se desprende del último barómetro de ABC/GAD3. Al final, hay más confianza en la sociedad y en sus héroes que en los políticos.

4. Trump dice que mandará material sanitario a España a petición de Sánchez. El gobierno español, desbordado por el número de contagiados y fallecidos por la pandemia de coronavirus, ha pedido ayuda a Donald Trump en conversaciones mantenidas en días recientes, según ha revelado este domingo el propio presidente de Estados Unidos. Trump ha dicho que el sábado por la noche se reunió con su equipo en la Casa Blanca y autorizó una serie de ayudas a los países europeos más afectados por la pandemia, entre los que se encuentran a la cabeza Italia y España. EE.UU. contaba ayer, de una población de 320 millones, con 122.000 infectados y 2.100 fallecidos, según cifras oficiales.

5. Comienza un temporal invernal que barrerá con frío y nieve buena parte de la península. Desde este lunes, el tiempo se puede resumir con dos palabras: frío y nieve. La entrada de una masa de aire polar por el norte peninsular, que permanecerá en el país hasta el jueves, desplomará los termómetros, sobre todo en la mitad norte y centro peninsular, y dejará amplias nevadas en todo el territorio incluso a cotas bajas. El martes Madrid podría amanecer nevada. Según la previsión de la Aemet, es probable que durante estos días los termómetros no superen los 10 grados en amplias zonas de la mitad norte e incluso que se mantengan por debajo de los 5 en las proximidades de los sistemas montañosos.

6. El coronavirus amenaza con secar el plan ADO camino de Tokio 2020. Desde que nació a finales de los 80, el plan ADO ha sido el gran sustento de los deportistas españoles en su preparación olímpica. Las becas de este programa público financiado por empresas privadas se ideó antes de Barcelona 92 y en sus 30 años de vida ha regalado más de cien medallas al deporte español. Un éxito cuyos fondos ha ido poco a poco menguando por las diferentes crisis económicas y la falta de incentivos para las empresas y que llegaba ya a Tokio con menos fortaleza que nunca. Presupuesto mínimo que el aplazamiento de los Juegos y la depresión derivada del coronavirus puede rebajar incluso más, poniendo en peligro la preparación olímpica de los atletas, que tienen en el ADO su principal apoyo en el día a día.