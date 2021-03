Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 29 de marzo

1. La labor de Iglesias: una ley, dos decretos y ni diez actos al mes. A juzgar por las cifras, no puede decirse que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, haya dejado una huella precisamente profunda durante su paso por el Gobierno: una ley redactada pero no en vigor, solo dos reales decretos-leyes y una agenda con menos de diez actos conforman su balance. Su mayor logro se limita a la influencia y presión ejercidas sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para condicionar sus políticas y, sobre todo, sus alianzas parlamentarias. Una labor desarrollada en la sombra, basada en pulsos alejados de luz y taquígrafos que es justo lo contrario de lo que Iglesias defendía cuando aterrizó en el Congreso allá en el año 2015.

2. El PP sienta la ‘ley Celaá’ ante el TC para «salvar la libertad». El Partido Popular presenta hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. El partido lleva la nueva norma educativa al Tribunal Constitucional «para defender y salvar la libertad de las familias», resumen desde el partido. El recurso, al que ha tenido acceso ABC, impugna 16 artículos de la norma y dos disposiciones adicionales. ¿Y sobre qué tratan? Los populares, a quien se ha sumado UPN en la presentación del recurso, entienden que la norma no respeta la Constitución y desobedece la doctrina del TC relegar la asignatura de Religión (el primer apartado que se trata), vulnerar el derecho de elección de los padres, discriminar a la concertada, atacar al castellano y despreciar la educación diferenciada o por sexos. También, el recurso critica la interferencia del Estado en las actividades complementarias para asfixiar la economía de la concertada y restringir sus proyectos educativos.

3. Puigdemont condiciona la investidura de Aragonès a poder gastar un millón al año. ¿Usted qué estaría dispuesto a hacer por un millón de euros al año? Puigdemont, unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Percibe esta cifra a través del llamado Consell de la República, un ente vacío de atribuciones y que hace referencia a algo que no existe. Los 92.000 suscritos a la entelequia aportan un mínimo de diez euros anuales y el fugado dispone del montante sin rendir cuentas ante nadie, y no quiere que Esquerra tenga voz ni voto para exigirle transparencia. Puigdemont quiere conservar intacto este 'chiringuito', por el que ingresa sin hacer nada. También tiene un sueldo como eurodiputado de 9.000 euros mensuales, más 4.000 en dietas. La pretensión de Esquerra de coliderar el Consell es una condición inaceptable para el expresidente, que de momento no ve ningún incentivo para investir a Aragonès.

4. Mallorca vuelve a ser alemana: envidia por dentro, hospitalidad por fuera. Al turista alemán se le localiza fácilmente en Mallorca tras la nube de fotógrafos y cámaras. Se ha convertido estos días en una rara avis, una especie humana que ha despertado el interés de la prensa por el sentimiento de envidia y gratitud a partes iguales. Desde que Alemania sacó a las Islas Baleares de la zona de riesgo, no han parado de aterrizar vuelos de Fráncfort, Dusseldorf, Múnich... Vienen a darse un respiro. Mientras tanto, los residentes se conforman con comer los ‘robiols’ y ‘panades’ sin poder salir de su región y con la prohibición de juntarse con amigos y familiares en casa. La envidia va por dentro. Y la hospitalidad, por fuera. Porque la llegada de estos 40.000 en turistas esta Semana Santa supone una inyección económica a Baleares, la comunidad autónoma que más se ha empobrecido desde que estalló la crisis del coronavirus y que ha sufrido un descalabro del 23% del PIB.

5. Las bodegas sacan las uñas ante su exclusión de las ayudas directas. La pandemia hace mella en el sector vinícola, un año después de que el Covid irrumpiera en nuestras vidas. A las restricciones que limitan la actividad de la hostelería se suma la caída del turismo internacional y, ahora, la exclusión del decreto de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno y refrendado esta pasada semana en el Congreso. Una situación que ha levantado la indignación de bodegueros, viticultores y denominaciones de origen. La Conferencia Española de Consejos de Reguladores Vitivinícolas envió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en nombre de las 53 denominaciones de origen españolas en la que mostraban «la sorpresa, el malestar y la incomprensión» por esta decisión. En opinión de la Cecrv, «multitud de bodegas», cumplen con las condiciones del Gobierno para percibir las ayudas.

6. Modric, tan vital en Croacia como en el Real Madrid. Frío, calculador, reflexivo en sus análisis de los secretos del fútbol, crudo en las autocríticas cuando hay que hacerlas, Luka Modric lloró cuando sus compañeros le rindieron homenaje en la concentración de su selección. Modric el incombustible celebró sus quince años en el equipo nacional croata y la nueva plusmarca de partidos internacionales con la camiseta arlequinada, 135, superando la antigua marca de su compatriota Srna. Lo consiguió en la victoria ante Chipre, 1-0. Mañana puede aumentar la cifra en el enfrentamiento con Malta. Pero lo más importante no son los 135 encuentros, 16 goles y 20 asistencias protagonizados con su país, el dato fundamental es que, a sus 35 años, Luka, como le denominan todos, «es un ejemplo» para Croacia y para el Real Madrid «por su ambición para alcanzar las cotas más altas», su rendimiento regular, su sacrificio para mantenerse físicamente al más alto nivel, su alimentación para extender su carrera hasta el infinito, su desapego del dinero y su talento inagotable para crear magia ofensiva desde el centro del campo.