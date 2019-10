Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 28 de octubre

Actualizado: 28/10/2019 07:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El PSOE pierde ocho escaños en solo dos semanas y Vox sube hasta los 41. El PSOE no detiene su caída y sigue perdiendo votos cada semana que pasa. Los disturbios en Cataluña y toda la propaganda relacionada con la exhumación de Franco no solo no está beneficiando a la candidatura de Pedro Sánchez, sino que está haciendo más fuertes a los partidos situados en los extremos, como Vox en el conjunto de España, que consolida su tercera posición, según la última encuesta de ABC/GAD3. En Cataluña, la CUP también sube y aumentaría su representación. Mientras tanto, la lucha por la victoria el 10 de noviembre no está en absoluto cerrada. El PP sigue recortando distancias y ya está a 18 escaños del PSOE, frente a los 57 que separaron a Casado de Sánchez en las elecciones de abril. El trabajo de campo de esta encuesta, de 2.730 entrevistas, se hizo entre el lunes 21 y el jueves 24. Es decir, recoge solo en una pequeña parte la noticia del traslado de los restos de Franco a El Pardo, que fue portada el viernes en todos los periódicos

2. Argentina retorna al kirchnerismo: Alberto Fernández, presidente electo. Alberto Fernández podía considerarse anoche presidente electo de Argentina sin necesidad de una segunda vuelta. Con más del 92 por ciento de los votos escrutado, el Frente de Todos, que integra con Cristina Fernández, lograba más del 47,7 por ciento de los votos y la coalición Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri rozaba e1 40,7 por ciento. Normalidad o algo bastante parecido, fue la seña de identidad del cruce de mensajes entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El primero, el presidente electo, convocó «a todos los argentinos» y ofreció su «colaboración en todo lo que podamos» hacer para que el Gobierno termine bien. Es decir, para hacer una transición ordenada. El otro, el presidente en ejercicio, reconoció la derrota, felicitó a Alberto Fernández y prometio una «Oposición sana, constructiva y responsable».

3. La salida de los presos del procés, un arma política de destrucción electoral de Sánchez en manos de Torra. La meteórica transformación de Oriol Pujol de recluso en hombre libre de 8:00 a 22:00 es la referencia que anticipa lo que puede ser el recorrido penitenciario de los presos del procés, a los que la oposición desearía -y así lo ha exigido- que sean devueltos a prisiones del Estado para tener un control total sobre el cumplimiento de sus condenas. Ese traslado no va a suceder. Por mucho que tras el fallo del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, exigiera su «íntegro cumplimiento». Se ha publicado que Joaquim Torra, al frente de la Generalitat, no podrá en marcha la maquinara administrativa que permitirá la salida de los reos hasta después de las elecciones del 10 de noviembre.

4. Un experto en derechos de autor dirigió la tesis plagiada de la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños. La juez que investiga el caso ERE, María Núñez Bolaños, se doctoró el 24 de julio de 2017 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla con una tesis que contenía párrafos completos copiados y pegados de otras obras sin citar a los autores originales ni entrecomillar los textos. Tanto el director de la tesis como un miembro del tribunal que valoró su trabajo doctoral han publicado distintas investigaciones sobre la propiedad intelectual. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que está de baja médica desde el 3 de septiembre, se doctoró en Ciencias Jurídicas y Políticas con un trabajo que versaba sobre la mediación intrajudicial de apenas 135 páginas que son, en gran parte, plagios, y un compendio de anexos hasta completar los 257 folios.

5. El «procés» agiganta el «sorpasso» económico de Madrid sobre Cataluña. El estallido del «procés» abrió una herida para la economía catalana que aún no se ha cerrado en forma de fuga de empresas, pérdida de competitividad y actividad, pero en la carrera con la otra locomotora de España, Madrid, la comunidad ya llevaba décadas perdiendo distancia. Aunque pese a todo se comporta mejor que la mayor parte de comunidades, los indicadores demográficos, económicos y de renta así lo muestran y la carrera lleva décadas decidiéndose del lado de Madrid. La deriva secesionista solo ha agudizado una situación económica en Cataluña que las estadísticas ya reflejaban en 2017, el mismo año en el que se celebró el referéndum ilegal de independencia. Lo certifica uno de los indicadores estrella como es la renta por habitante y su evolución entre 2000 y 2017. El 1-O y la desbandada de empresas que ha provocado, unido a la caída del turismo en la región no han hecho más que agravar la debilidad de la región y el fortalecimiento de la comunidad madrileña.

6. Nadal, del altar al trono. Para los más curiosos, para los que se preguntan si ha habido luna de miel, responde el propio Rafael Nadal, al que le gusta poquísimo hablar de su boda y demás asuntos personales. «Aproveché para viajar con mi pareja antes de la boda y estar concentrado en el tramo final de la temporada», explicó ayer el español, que hace una semana se casó con Mery Perelló y que este miércoles regresa a las pistas en el Masters 1.000 de París-Bercy (contra Mannarino o Casper Ruud) después de casi dos meses sin competir (final del US Open, 8 de septiembre). Se consume irremediablemente este curso 2020 y Nadal se da por más que satisfecho, aunque afronta dos retos importantes para ampliar su interminable palmarés. El primero llega estos días en París, pues no ha triunfado en este evento pese a la estupenda relación que mantiene con la capital francesa, si bien es cierto que las condiciones son completamente opuestas a las que le impulsan en Roland Garros.