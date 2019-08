Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 26 de agosto

1. El Gobierno valenciano «espía» qué idioma hablan los alumnos en el recreo. La polémica por el espionaje en los patios de colegio tolerada por la Generalitat de Cataluña gobernada por Quim Torra para saber si los alumnos hablan en catalán o en castellano lleva camino de reproducirse más al sur, donde la Consejería de Educación dirigida por Vicent Marzà (Compromís) parece haberse inspirado, una vez más, en la hoja de ruta de los independentistas. En su caso, disfrazado con la figura de unos «asesores lingüísticos» y una nueva herramienta, un cuestionario para evaluar cómo se comunica en 32 situaciones diferentes fuera de las aulas. «Nos están llegando llamadas comentándolo, no tenemos aún el documento con los 32 puntos, pero nos parece una locura lo que está pasando, tenemos derecho a expresarnos como queramos, decidir la lengua en que queremos que estudien nuestros hijos y hablen entre ellos», señala Sonia Terrero, representante de la federación provincial alicantina de AMPA Gabriel Miró.

1. El gerente de Magrudis: «Si hay bacterias en un quirófano, cómo no va a ver en mi empresa». El gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba la carne mechada infectada de listeriosis, José Marín, asegura que desde su firma se llevaron a cabo todas las medidas oportunas para prevenir un episodio como este. «No sé ni lo que me he habré gastado en lejía», se lamenta a ABC en las primeras declaraciones que da desde que se decretó la alerta alimentaria que ha afectado a casi 200 personas solo en Andalucía y ha dejado dos muertos en Sevilla. Marín explica que esta crisis les va a costar «una millonada», pero que su intención es que todo pase para «volver a trabajar». «Todo el mundo sabe cómo trabajamos y hemos recibido muchas muestras de apoyo», señala. En todo caso, asegura que la listeriosis desatada por los productos de su fábrica de Sevilla «no supondrá la ruina, pero nos va a costar mucho salir de esto». Sobre todo, el gerente de Magrudis quiere que quede claro que «lo siente mucho por los afectados». E intenta disipar las sospechas que hay sobre su persona: «Sí, he tenido algunos fracasos empresariales, pero soy una persona honrada y honesta», asegura.

3. La «España vaciada» clama contra el bloqueo: «Esto no puede esperar más». Llevan esperando muchos años, décadas. Por ello podría parecer que no iba a pasar nada por que esperaran unos cuantos meses más hasta que los políticos se pusieran de acuerdo y formaran un Gobierno que lanzara las medidas que necesita la «España vaciada». Sin embargo, las plataformas que combaten la despoblación también están acostumbradas a que los partidos les mientan a la cara. Durante décadas, les han prometido cuantiosas partidas presupuestarias para revitalizar sus territorios y que todavía esperan a día de hoy. En los últimos meses, además, la dosis de promesas procedentes de todos los signos políticos se ha multiplicado con el desembarco de la despoblación a la agenda política. Se da la paradoja, justo ahora que el tema está en el candelero, de que sus señorías no son capaces de ponerse de acuerdo y, por ende, no hay un Presupuesto capaz de transformar en dinero y medidas concretas ese compromiso con las gentes olvidadas de la España que se muere.

4. La UE teme que EE.UU. ponga en peligro sus acuerdos comerciales con el resto del mundo. Hasta ahora, la Unión Europea no había tenido problemas comerciales con el resto del mundo pero la situación actual es diferente. El conflicto más cercano está en Reino Unido ya que con el ‘brexit’ la unión de los Veintiocho se desintegrará y de la salida que se pacte para el 31 de octubre dependerá la continuidad de Reino Unido en los acuerdos comerciales de la UE con los diferentes países. Pero este no es el mayor problema al que se enfrenta la economía europea. Trump está rompiendo las reglas del juego comercial y, tras los aranceles impuestos a China, nadie duda de que podría hacer efectiva su amenaza sobre los vehículos de gama alta europeos, lo que afectaría sobre todo a Alemania, hasta ahora la conocida como ‘locomotora europea’ y cuya caída supondría la contracción del resto de países de la eurozona, también España.

5. El Rey afirma que se trata «de una gran cirugía; no es cualquier cosa». El Rey Don Juan Carlos continúa recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón tras ser sometido el pasado sábado a una operación de corazón en la que le realizaron un triple bypass. Aún no habían transcurrido 24 horas de la operación, cuando los médicos pudieron retirarle el respirador, algo que se interpreta como una señal muy positiva en la recuperación de estas operaciones de corazón. Además, presentaba «buen estado de ánimo», se levantó y comenzó «a ingerir alimentos», lo que también se interpreta muy favorablemente. Tanto los Reyes, que le visitaron por la tarde, como Doña Sofía, que pasó casi todo el día en el hospital, se mostraron muy contentos con la buena evolución de Don Juan Carlos, que a sus 81 años, sigue teniendo una extraordinaria capacidad de recuperación, solo comparable a la de los deportistas de alta competición y los toreros.

6. Zidane, en entredicho. Las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Es la ley no escrita del fútbol. Pero todos, entrenador y jugadores, son culpables en los éxitos y en los fracasos. Ni el Real Madrid de Vigo era el de la final de Cardiff, ni el Real Madrid del sábado era el más malo del mundo. Mereció ganar al Valladolid y no supo. Con independencia del cúmulo de errores defensivos que permitió el empate pucelano, Zidane cometió fallos tácticos que propiciaron esa pérdida de dos puntos. El entrenador también tiene su parte de culpa. Para muchos, la principal en este fiasco. El responsable deportivo madridista deberá afinar en el futuro y aplicar el cambio prometido con jugadores, que es lo que se esperaba, y no con sistemas sorprendentes que provocan extrañeza en los aficionados y hasta en la entidad. El técnico no fue fiel a sus ideas y protagonizó errores inesperados. Se pasó de jugar bien a hacerlo mal por decisiones erráticas que merecen la autocrítica y que despiertan dudas en el club y en la afición.